Petindvajsetletni slovenski napadalec Žan Celar, ki je za slovensko nogometno reprezentanco odigral 13 tekem, se je iz Lugana preselil v London, k ekipi Queens Park Rangers. Ta igra v angleški drugi ligi in je objavila prestop. Za prejšnjo švicarsko ekipo je od leta 2021 na 95 tekmah dosegel 40 zadetkov.

Celar je igral tudi za Slovenijo na nedavnem evropskem prvenstvu v Nemčiji in na treh tekmah vstopil v igro s klopi. Pred prihodom v Lugano je v sezoni 2016/2017 v članski karieri igral eno tekmo za Maribor in nato čez dve leti, ko je preselil v Romo, imel tudi za ta italijanski klub le en nastop. Vmes je bil posojen v Cittadello in Cremonese.

New strip ✅ New striker ✅



A 𝙨𝙘𝙤𝙧𝙘𝙝𝙚𝙧 of a Friday 🔥🔥 pic.twitter.com/47ejYweDBR — QPR FC (@QPR) July 19, 2024

"Komaj čakam, da se vse začne, da se pridružim ekipi in da začnem trenirati in igrati. Mislim, da se bom lahko hitro prilagodil. Vem, da se v drugi angleški ligi igra veliko tekem, vendar pa uživam v tem, zato se že zelo veselim. To je nova stopnica v karieri in mislim, da sem na pravem mestu," je za spletno stran QPR povedal Celar.

Gorenjec je v mladinski karieri igral za Šenčur, Velesovo in Triglav Kranj, preden se je preselil v Maribor in nato med letoma 2017 in 2019 v Romo Primavero.