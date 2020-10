Real do tretje zaporedne zmage in vodilnega položaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Real Madrid je vknjižil tretjo zaporedno zmago in znova vodi. Foto: Reuters

Branilec naslova Real Madrid je pri Levanteju slavil z 2:0 in se s tretjo zaporedno zmago vrnil na vrh. V večerni poslastici se bosta spopadla Barcelona in Sevilla, pri kateri čaka Hrvata Ivana Rakitića zelo čustveno srečanje, saj se bo prvič po šestih letih pomeril proti katalonskemu velikanu in nekdanjim soigralcem.