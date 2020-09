Neymar Špancem dolguje 34 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neymar, brazilski nogometni zvezdnik in napadalec Paris St. Germaina, Španiji dolguje 34,6 milijona evrov davčnih obveznosti, je razvidno iz uradnega dokumenta, ki so ga je španski davčni urad objavil danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Brazilec, ki je za Barcelono igral od leta 2013 do 2017, nato pa se je v najdražjem prestopu v zgodovini preselil v francoski klub za 222 milijonov evrov, je na vrhu seznama tisočih imen, objavljenih na spletni strani španskega davčnega urada.

Španski tisk je lani poročal, da so španske davčne oblasti Neymarja preganjale zaradi davčnih goljufij, ki so se pojavile že v njegovem času v Barceloni, vendar so informacije zdaj prvič uradno potrdili.

Španski davčni urad ni odgovoril na vprašanje novinarja AFP, ali je prisotnost Neymarja na seznamu povezana z njegovim prestopom iz Santosa v Barcelono.

