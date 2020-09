Znani vsi udeleženci lige prvakov, kjer bo tudi šest Slovencev

V torek in sredo je postalo znanih še zadnjih šest udeležencev skupinskega dela lige prvakov. Med tistimi, ki se bodo vsaj do zime družili z elito in poskrbeli za finančni dobiček, sta tudi slovenska legionarja na delu v Ukrajini in na Madžarskem Benjamin Verbič in Miha Blažič. Verbičev Dinamo je v torek še v drugo ugnal Gent (3:0), Blažič pa je s Ferencavrošem še drugič remiziral z Moldejem (0:0) in napredoval zaradi več doseženih golov v gosteh. V skupinskem delu lige prvakov bo tako nastopilo šest Slovencev.