Ugoden razplet: Verbič z Dinamom do prednosti, Blažičevi remizirali

V sredo so se predstavili prvaki držav. Slovenski prvak Celje je izpadel v 2. krogu kvalifikacij, ko je bil od njega boljši najboljši norveški klub Molde. Vikingi so zmagali tudi v 3. krogu, tako da so si zagotovili nastop v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov. Zmagovalci bodo zaigrali v skupinskem delu lige prvakov, poraženci pa za tolažilno nagrado v skupinskem delu lige Europa. Benjamin Verbič je z Dinamom gostoval v Belgiji, kjer je v prejšnjem krogu izpadel dunajski Rapid Dejana Petrovića, in si pred povratnim obračunom priigral prednost (1:2). Slovenski nogometaš je igral od 66. minute. Ferencvaroš Mihe Blažiča, ki je igral vso tekmo, je remiziral pri Moldeju (3:3).

Miha Blažič je s Ferencvarošem dosegel ugoden rezultat pred povratno tekmo. Foto: Reuters

V torek so bili na delu podprvaki držav, ki so si udeležbo v kvalifikacijah zagotovili zaradi visokega koeficienta uspešnosti v zadnjih petih evropskih sezonah. Prednost domačega igrišča, ponovno se je igralo pred praznimi tribunami, je izkoristil Krasnodar, ki je z 2:1 premagal PAOK, medtem ko Maccabi in praška Slavia domačega terena nista izkoristila.

Udeleženci skupinskega dela lige prvakov bodo prejeli finančno nagrado, vredno več kot 15 milijonov evrov!

Neposredna udeležba v skupinskem delu lige prvakov (26): Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach (vsi Nem), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla (vsi Špa), Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea (vsi Ang), Juventus, Inter, Atalanta, Lazio (vsi Ita), PSG, Marseille, Rennes (vsi Fra), Zenit St. Peterburg, Lokomotiv Moskva (oba Rus), Porto (Por), Club Brugge (Bel), Šahtar Doneck (Ukr), Istanbul Basaksehir (Tur), Ajax (Niz).