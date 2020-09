Blažič le še korak od sanjskega podviga, Stojanović letos brez lige prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarski prvak Ferencvaroš je s slovenskim reprezentantom Miho Blažičem v postavi iz kvalifikacij za ligo prvakov izločil zagrebški Dinamo Petra Stojanovića in se uvrstil v play-off za uvrstitev v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Že v torek je to uspelo Benjaminu Verbiču s kijevskim Dinamom, medtem ko je dunajski Rapid z Dejanom Petrovićem izpadel.

Miha Blažič je tako kot na drugi strani Petar Stojanović igral celo tekmo. Povedli so Madžari prek Gergöja Lovrencsicsa v drugi minuti, Zagrebčani so izenačili v 23. minuti po avtogolu Myrta Uzunija, zadnji pa je prispeval tudi zmagoviti zadetek v 65. minuti.

Šok je doživela Crvena zvezda, ki je na Cipru po enajstmetrovkah izgubila proti Omonii. Molde, ki je pred tem izločil Celje, je na podoben način prišel do zmage nad azerbajdžanskim Qarabagom. Do zmag sta prišla še izraelski Maccabi Tel Aviv, ki je izločil Dinamo iz Bresta, in danski Midtjylland, ki je bil prepričljivo boljši od Young Boys iz Švice.

Verbič uspešen, Petrović ne

Slovenski prvak Celje je kvalifikacije za ligo prvakov končal v 2. krogu, ko je ostal doma praznih rok proti norveškemu Moldeju, a s tem še ni konec slovenskih predstavnikov v omenjenem tekmovanju. V igri so bili še štirje legionarji, po torkovem dogajanju pa ostajajo v boju le še trije.

Se bo Benjamin Verbič spet uvrstil v ligo prvakov, v kateri je igral že z danskim Köbenhavnom? Foto: Reuters

Benjamin Verbič je s kijevskim Dinamom z 2:0 ugnal nizozemski AZ. Slovenski reprezentant, ki je imel v zadnjem času nekaj težav s poškodbo, je v igro vstopil v 74. minuti. Kijevčani so si z zmago že zagotovili vsaj nastop v skupinskem delu evropske lige, za preboj v ligo prvakov pa bodo v play-off igrali proti belgijskemu Gentu, ki je premagal avstrijski Rapid z Dunaja z 2:1 (1:0).

Za poraženo moštvo je 87 minut odigral slovenski nogometaš Dejan Petrovič, zadetka za napredovanje Genta pa sta v prvem polčasu dosegla Nemec Niklas Dorsch in Ukrajinec Roman Jaremčuk. V sodnikovem dodatku je za Avstrijce zadel Yusuf Demir.

V tretjem obračunu smo videli presenečenje v Solunu. Paok je z 2:1 ugnal favorizirano Benfico. Za Grke sta zadela Dimitris Giannoulis in Andrija Živković, poraz pa je v sodnikovem dodatku ublažil Rafa Silva.

Začetek v drugi polovici oktobra

Zmagovalci se bodo uvrstili v play-off kvalifikacij in si v najslabšem primeru že zagotovili najmanj nastop v skupinskem delu lige Europa, poražence pa čaka popravni izpit v play-offu za skupinski del evropske lige.

Play-off kvalifikacij lige prvakov bo 22./23. in 29./30. septembra, skupinski del pa se bo začel 20./21. oktobra. Finale bo 29. maja 2021 v Istanbulu na Olimpijskem stadionu Atatürk.

Nastop v skupinskem delu lige prvakov ima že zagotovljenih 26 predstavnikov, med njimi so evropski prvak Bayern München, pa tudi trije klubi s slovenskimi predstavniki, Atletico Madrid (Jan Oblak), RB Leipzig (Kevin Kampl) in Atalanta (Josip Iličić).