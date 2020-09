Nekdanji nogometaš Olimpije jo je na Hrvaškem zagodel Rožmanu

Nogometna sobota na Hrvaškem je zelo zanimiva. Začela se je z derbijem v Osijeku, kjer so gostitelji pod vodstvom novega trenerja Nenada Bjelice nadigrali Rijeko (3:0). Simon Rožman in Adam Gnezda Čerin sta tako doživela drugi poraz v tej sezoni, Mario Jurčević pa je debitiral v dresu Osijeka s sladko zmago. V Splitu se v velikem hrvaškem derbiju pravkar merita Hajduk in vodilni Dinamo, za katerega od prve minute igra Petar Stojanović.

Mladi slovenski trener Simon Rožman, ki je v prejšnji sezoni popeljal Rijeko do pokalne lovorike, ne more biti zadovoljen z začetkom nove sezone. Po štirih krogih je zbral le šest točk, na sobotnem gostovanju v Osijeku pa izgubil z 0:3. Na tekmi 4. kroga hrvaškega prvenstva je ostal praznih rok proti gostiteljem, ki jih po novem vodi povratnik Nenad Bjelica, še v prejšnji sezoni trener zagrebškega Dinama.

Slavonci so bili boljši tekmec, do visoke zmage pa jim je pomagala še izključitev debitanta v vrstah Rijeke Zorana Arsenića, ki je prejel rdeči karton v 38. minuti. Ko je domači igralec Peter Bočkaj le minuto pozneje s prostega strela popeljal Osijek do vodstva z 2:0, je bil zmagovalec obračuna že odločen. Adam Gnezda Čerin je v vrstah gostov odigral vso tekmo, pri Osijeku pa je debitiral Mario Jurčević. Nekdanji bočni branilec Olimpije je vstopil v igro v 79. minuti in prvič okusil nastop v hrvaškem prvenstvu.

Mario Jurčević se je iz Slovenije preselil na Hrvaško, kjer brani barve Osijeka. V prvem nastopu je premagal "znanca" iz Domžal. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Danes je v središču zanimanje ljubiteljev hrvaškega prvenstva večni derbi med Hajdukom in Dinamom. Poteka na praznem Poljudu, od prve minute pa igra za branilce hrvaškega naslova iz Zagreba tudi Petar Stojanović.