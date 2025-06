Pri Aluminiju še peti novinec pred začetkom nove sezone

Osemnajstletni napadalec Nal Lan Koren je bil v spomladanskem delu sezone kot posojen nogometaš Mure že član rdeče-belih in zanje na 12 tekmah dosegel dva gola. Kariero je začel v rodnem Dravogradu, nato pa jo nadaljeval pri ravenskem Fužinarju in Mariboru, od koder ga je pot vodila k Muri.

"Odločitev ni bila težka, igralci in trenerji so me dobro sprejeli. Zadnjega pol leta sem dobival vedno več priložnosti in verjamem, da sem jih dobro izkoristil. Vem, da lahko pokažem še več. Najprej moramo opraviti dobre priprave in verjamem, da lahko v prvi ligi dokažemo, česa smo sposobni," je v izjavi za klub dejal mladi napadalec.

Pred začetkom nove sezone so poleg Korena klub iz Kidričevega okrepili še Amir Feratović, Domen Zajšek, Adriano Bloudek in Ivijan Svržnjak.

Sezono prve lige bodo Kidričani tretji konec tedna v juliju začeli z gostovanjem pri Radomljah.

