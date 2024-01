Zasuk v najbolj vroči zimski sagi, diši po senzacionalnem prestopu

Lani so bogati klubi iz Savdske Arabije kar tekmovali med seboj, kdo bo pripeljal večjega in dražjega zvezdnika. Na Arabski polotok se je preselilo ogromno znanih imen, med katerimi so najbolj izstopali Cristiano Ronaldo, Neymar, Sadio Mane in Karim Benzema. Pri tem pa se stvari pri Al Ittihadu ne razpletajo v želeni smeri. Po slabših predstavah je postal Francoz tarča kritik, sledilo je obdobje, ko ni skrival nezadovoljstva in je kršil klubska pravila. Že nekaj časa se omenja možnost, da bi lahko nadaljeval kariero celo v Evropi, po drugi strani pa bi lahko danes, ko se za savdske klube zapre okno zimskega prestopnega roka, poskrbel za odmeven prestop in se preselil k mestnemu tekmecu Al Nassru. Tako bi znova združil moči s CR7, obudil bi se nekoč zelo vroči napadalni dvojec madridskega Reala!

Savdska Arabija, bogata in kontroverzna azijska država, se je odločila, da bo svoje nogometno prvenstvo oplemenitila s številnimi svetovnimi zvezdniki. Dolgoročen projekt vlaganja v nogomet in promocije svoje države namerava kronati kot gostiteljica svetovnega prvenstva leta 2034, do takrat pa kakovost svoje lige približati tistim, ki že dolgo slovijo kot najmočnejši v Evropi.

Letošnji zimski prestopni rok je nakazal, da bo lanskoletni trend, ko se je v poletnih mesecih zaradi mikavnih ponudb, ki so finančno presegale zmožnosti evropskih klubov, v Savdsko Arabijo odpravilo veliko zvezdnikov, zelo težko ponoviti. Če sploh. Prišlo je celo do prvih primerov odkritega nezadovoljstva nad tistim, kar ponuja realnost nogometnega življenja v Savdski Arabiji. Anglež Jordan Henderson se je tako že vrnil v Evropo, kjer si bo skušal v dresu Ajaxa priboriti mesto na seznamu udeležencev za nastop na Euru 2024 v Nemčiji, kjer se bodo trije levi pomerili tudi s Slovenijo.

Benzema nezadovoljen pri Al Ittihadu

Karim Benzema je z Al Ittihadom sklenil sodelovanje do leta 2026. Foto: Reuters V zadnjem obdobju se je veliko govorilo tudi o možnosti, da bi se na staro celino vrnil Karim Benzema. Francoz alžirskih korenin, ki je največji pečat v nogometu pustil pri madridskem Realu, nato pa lani sprejel ponudbo Al Ittihada in postal eden najbolje plačanih športnikov na svetu, ni srečen.

Ob koncu prejšnjega leta je, potem ko so mu navijači zaradi skromnih predstav namenili celo žvižge, kar je izkušenega napadalca zelo prizadelo, saj tega ni pričakoval od ljubiteljev nogometa v Savdski Arabiji, kršil klubska pravila. Nenapovedano je zapustil klubske priprave, v začetku tega leta pa se ni pravočasno vrnil v klub, tako da ga je trener Marcel Gallardo prečrtal s seznama nogometašev za pripravljalno turnejo. Njegova prihodnost pri Al Ittihadu, velikanu savdskega klubskega nogometa, ki ga je pred dobrim desetletjem za kratek čas vodil tudi Matjaž Kek, je tako pod velikim vprašajem. K boljši volji Benzemaja ne pomaga niti bajna plača, na teden prejme več kot dva milijona evrov.

Navijači Al Ittihada so Karima Benzemaja spravili v slabo voljo, ko so mu po bolečem porazu 26. decembra 2023 proti Al Nassru (2:5) namenili žvižge. Foto: Guliverimage

Francoz želi zapustiti klub, pri katerem se sicer dokazujeta tudi njegov rojak N'Golo Kante in Brazilec Fabinho. Evropski klubi so začutili priložnost, v možnost, da bi se Benzema preselil k njim kot posojeni igralec, bi privolil marsikdo. Ostaja pa vprašanje, kdo bi v tem primeru pokril finančne obveznosti. Govoric je bilo ogromno, Arsenal in Chelsea si že nekaj časa prizadevata okrepiti napad, omenjali so se tudi Manchester United, Lyon in PSG.

Bosta znova združila moči?

Cristiano Ronaldo in Karim Benzema sta pri madridskem Realu sodelovala kar devet let. Foto: Reuters Ker bo zimskega prestopnega roka kmalu konec, v Savdski Arabiji se bo prestopno okno zaprlo danes, v evropskih državah, ki se lahko pohvalijo z najmočnejšimi ligami, pa v četrtek, se bo morala saga o nezadovoljnem Benzemaju hitro rešiti. Po poročanju španskega športnega dnevnika AS bi se lahko celo uresničil scenarij, o katerem je še pred kratkim razmišljal le malokdo, a bi bil lahko izvedljiv. Ker je trener Al Ittihada do nadaljnjega zamrznil klubski status Francoza, so se v vodstvu kluba odločili, da bi lahko januarja začasno zamenjal okolje, a bi lahko izbiral le med klubi v Savdski Arabiji.

Tako so svet preplavile govorice, da bi lahko Benzemaju na navdušenje Cristiana Ronalda odprl vrata Al Nassr. Francoz bi ostal v Riadu, a nosil drugačno barvo dresa, obenem pa obudil sodelovanje s portugalskim superzvezdnikom, s katerim se je pred leti dokazoval pri madridskem Realu in osvojil ogromno lovorik. Skupaj sta igrala kar devet let ter in štirikrat osvojila ligo prvakov. Danes bi bilo tako lahko v Savdski Arabiji še zelo zanimivo, v osrednji vlogi pa bi se znašel Benzema. Z Al Nassrom se že nekaj časa povezuje še en nekdanji beli baletnik, to je Brazilec Casemiro, ki na Otoku nastopa za rdeče vrage, Al Ittihad pa naj bi izrazil željo, da bi okrepil napad z Argentincem Angelom Correo, nogometašem madridskega Atletica.

Rakitić iz Španije v Savdsko Arabijo

Ivan Rakitić je bil eden osrednjih hrvaških junakov na SP 2018, ko je pomagal slovenskim sosedom do drugega mesta v Rusiji. Foto: Guliverimage/Getty Images Kar zadeva preostale nakupe bogatih savdskih klubov, je v zadnjih dneh največ govora o sklenitvi dogovora med Al Shababom in nekdanjim hrvaškim reprezentantom Ivanom Rakitićem. Petintridesetletni zvezni igralec, ki je z Barcelono osvojil tudi ligo prvakov, zapušča Sevillo.

Al Shabab se trudi, da bi poleg Hrvata, rojenega in vzgojenega v Švici, pripeljal tudi španskega vratarja Davida De Geo. Med vratnicama ni stal že dolgo. Potem ko je zapustil Old Trafford, United pa je namesto njega pripeljal Kamerunca Andreja Onanaja, za katerega je plačal več kot 50 milijonov evrov, a Afričan ni upravičil pričakovanj, tako da v Manchestru za to poletje razmišljajo celo o nakupu Jana Oblaka, sploh ni branil.

David De Gea ni stal med vratnicama že pol leta. Foto: Reuters

Za De Geo se zanimata tudi Al Nassr in Betis iz Seville, Al Shabab pa bi rad pripeljal tudi Maročana Hakima Ziyecha, ki kot posojeni igralec PSG igra za Galatasaray. Govoric o tem, da bi se lahko omenjenemu klubu pridružil tudi zvezni igralec Newcastla Miguel Almiron, je po prihodu Rakitića bistveno manj.

Al Shabab je šele na 11. mestu prvenstva Savdske Arabije. Je v slabi rezultatski formi, njegov najbolj znani tujec pa je donedavni Oblakov soigralec pri Atleticu, Belgijec Yannick Ferreira Carrasco.