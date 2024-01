Rekorden posel Mure, takšnega zaslužka pa še ne!

Mura je jesenski del 1. SNL sklenila na šestem mestu, kar je manj od tistega, kar so v taboru črno-belih pričakovali od sezone 2023/24. Pred tremi leti so proslavljali naslov državnega prvaka, leta 2022 navdušili slovensko javnost z odmevno zmago nad Tottenhamom, nato pa po odhodu Anteja Šimundže izgubili stik z vrhom lestvice. V tej sezoni si želijo zagotoviti nastop v Evropi, a bo to vse prej kot preprosto. Tudi zaradi tega, ker v spomladanskem delu ne bodo mogli računati na najboljšega strelca.

22-letni Dardan Shabanhaxhaj, ki je za Muro igral poldrugo leto in prišel iz graškega Sturma, je v tej sezoni pustil zelo dober vtis. Avstrijec kosovskih korenin je dosegel sedem zadetkov in na lestvici najboljših strelcev 1. SNL prezimil na drugem mestu, v nadaljevanju kariere pa bo tresel mreže drugje.

Mladi Avstrijec kosovskih korenin ne bo več igral na slovenskih zelenicah. Seli se v največjo državo na svetu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Odhaja v največjo državo na svetu, v Rusijo, kjer ga je kupil Rubin Kazan in zanj segel globoko v žep, saj je po podatkih Transfermarkta za napadalca Mure odštel 1,2 milijona evrov. S tem je poskrbel za rekorden posel Mure, ki ni s prodajo igralca še nikoli zaslužila tako veliko denarja. Zanimivo pa je, da odhaja Shabanhaxhaj v klub, kjer mu bo družbo delal še eden ''Muraš'', nekdanji odlični strelec Mirlind Daku, ki je za Muro zabijal kot posojen nogometaš hrvaškega Osijeka. Tako bosta v napadu Rubina zaigrala nekdanja soigralca pri Muri.

Predsednik Kuzmič: Smo na pravi poti

Mura je v obdobju, ko je njen predsednik Robert Kuzmič, postala tako slovenski prvak kot tudi pokalni zmagovalec, zaigrala pa je tudi v skupinskem delu konferenčne lige. Foto: Grega Valančič/Sportida Odločitev Mure, ki je lani poleti odkupila pogodbo za mladega avstrijskega nogometaša od graškega Sturma, se je tako še kako izplačala. Zlasti v poslovnem smislu.

Prvi mož kluba Robert Kuzmič pa je ob tem izpostavil še nekaj: ''Prestop Dardana v ruski Rubin Kazan je še en dokaz, da je Mura primerna in prava sredina za mlade nogometaše, ki želijo napredovati in storiti korak naprej v karieri. Najprej z igranjem v Muri, kasneje pa s prestopom v katerega izmed večjih klubov. Da smo na pravi poti, kažejo tudi primeri in prestopi iz preteklosti. Pred Dardanom je to uspelo že lepemu število nogometašev, pri čemer gre najbolj izpostaviti prodaje Tia Cipota, Tomija Horvata in Žana Karničnika. Tudi Mirlind Daku je v Muri dobil prepotrebne minute, da je lahko pokazal svoj potencial in si zagotovil prestop. Dardanu bi se rad zahvalil za to leto in pol, ki ga je preživel z nami, in mu želim vse dobro v nadaljevanju kariere,'' je izpostavil predsednik NŠ Mura, ki je v zadnjih sezonah s prodajo najboljših članov šampionske zasedbe 2020/21 omogočil klubu mirno in spokojno delovanje, prenovo, vključno z igriščem, pa je doživela tudi Fazanerija.

Vlogo športnega direktorja pri Muri od leta 2024 naprej opravlja Robert Koren. Foto: R. P.

Odhod Shabanhaxhaja predstavlja tudi prvi odmeven posel, sklenjen v obdobju, ko vlogo športnega direktorja Mure opravlja nekdanji kapetan slovenske reprezentance Robert Koren.

Shabanhaxhaj: Navijači Mure si zaslužijo samo najboljše

Dardan Shabanhaxhaj odhaja v Rusijo k Rubinu iz Kazana, s katerim se je pred leti v ligi Europa meril Maribor. Foto: www.alesfevzer.com ''Najprej bi se rad zahvalil vsem v klubu, ki so me toplo sprejeli in poskrbeli, da sem se počutil kot doma. Hvaležen sem predsedniku in športnemu direktorju za izkazano zaupanje, da sta me pripeljala v Muro, in trenerjem, ki so mi dali priložnost, da dokažem, kaj znam. Zahvala tudi mojim soigralcem, brez njih mi to ne bi uspelo. Hvaležen sem navijačem, ki so nas spodbujali v dobrih in težkih časih, še posebej v težjih časih je bilo pomembno čutiti njihovo podporo. Navijači Mure, ki jih izjemno spoštujem, si zaslužijo samo najboljše. Verjamem, da se bo Mura dvignila in ponovno dosegla uspehe kot v preteklosti,'' je Dardan Shabanhaxhaj zdaj že nekdanjim soigralcem, ki jih je zapustil med pripravami v Turčiji, zaželel veliko sreče v nadaljevanju sezone.

Mura bo v spomladanski del sezone vstopila na najtežjem mogočem gostovanju, saj se izbranci Vladimirja Vermezovića podajajo v knežje mesto, kjer se bodo 11. februarja pomerili z jesenskimi prvaki, pri katerih ne manjka nekdanjih igralcev šampionske Mure.