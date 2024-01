Koper z novimi kadrovskimi spremembami

Enaintridesetletni Bručić je za Koper igral v sezoni 2021/22, nato pa je igral za Cluj in Varaždin. Nekaj slovenskih izkušenj ima tudi 26-letni Jurić, ki je 2018 za kratek čas igral za Triglav, nato pa nase opozoril na Hrvaškem. Leta 2021 je Dinamo zanj Šibeniku odštel milijon evrov.

Pred tem so ekipo Aleksandra Radosavljevića okrepili še Petar Petriško, Fran Tomek, Ahmed Sidibe in Tino Blaž Lauš. Odšli pa so Maks Barišić, Luka Kambič in Ramazan Orazov.

Koper bo spomladanski del sezone v Prvi ligi Telemach začel 10. februarja, ko bo gostil Radomlje. Po jesenskem delu so Koprčani tretji na lestvici.

