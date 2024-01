Hrvat zaradi nestrinjanja s Čeferinom nepričakovano zapušča Uefo

Kot poroča hrvaški Index, ožji sodelavec Uefe Zvonimir Boban nepričakovano zapušča krovno evropsko nogometno zvezo. Legendarni nekdanji hrvaški nogometaš je bil glavni operativec Uefe in tesen sodelavec predsednika Aleksandra Čeferina, a, kot je povedal za Index, "ni mogel in ni hotel prekrižati Čeferinovega poskusa, da bi, kot je prepričan on, na silo ostal na oblasti dlje, kot bi moral".

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin se je konec lanskega leta začel zavzemati za spremembe statuta Uefe, ki bi mu omogočile četrti mandat na čelu krovne evropske nogometne zveze. Zdajšnji mandat predsednika Uefe naj bi se Slovencu iztekel leta 2027, po statutu pa ne bi mogel več kandidirati, torej ne bi smel biti na oblasti več kot 12 let. Čeferin se je zavzel za spremembo tega odloka, Boban pa se s tem ni strinjal in izrazil veliko razočaranje nad Čeferinovim poskusom.

"S predsednikom Uefe sem govoril o problemu, ki se je pojavil na zadnji seji izvršnega odbora v Hamburgu glede spremembe statuta. Potem ko sem izrazil svojo največjo zaskrbljenost in popolno nestrinjanje z načinom in predlogom, je predsednik odgovoril, da zanj ni bilo ne pravnega ne moralnega problema in da bo nedvomno nadaljeval to, po mojem mnenju, katastrofalno idejo," je v pismu za javnost zapisal Boban. "Paradoksalno. Leta 2017 je bil Čeferin sam tisti, ki je predlagal in sprožil paket reform in jasno zanikal to možnost. S tem pravilom naj bi zaščitili Uefo in evropski nogomet pred slabim upravljanjem, ki je bilo dolga leta modus operandi celotnega starega sistema. To je bila izjemna stvar za nogomet in tudi za Čeferina samega."

Aleksander Čeferin Foto: www.alesfevzer.com

"Njegov odmik od vrednot in spremembe v glavnih reformah so težko razumljivi, še posebej v tem občutljivem nogometnem času. Dobro razumem, da nič ni idealno, še najmanj pa jaz. In dobro vem, da je velikokrat treba sprejeti kompromis, a če bi sprejel tako težko in napačno odločitev in obrnil glavo, bi šel proti načelom in splošnim vrednotam, v katere globoko verjamem. Ne igram nobenega junaka in dobro vem, da je veliko ljudi enakega mnenja, morda naivnega, vsekakor pa pravega. V teh treh letih sta bila odnos in sodelovanje z Aleksandrom in vsemi sodelavci na Uefi odlična. Za to se jim zahvaljujem, želim jim vse dobro. Žal mi je, žalosten sem, a zapuščam Uefo," je še sporočil Hrvat.

Odhod Bobana so potrdili tudi pri Uefi, kjer so zapisali, da gre za sporazumni odhod. Nekdanji hrvaški reprezentant je vlogo tehničnega direktorja pri Uefi prevzel leta 2021, pri tem pa je nadziral postopke ustanavljanja Uefinega odbora za nogomet in mladinskega nogometnega odbora. "Uefa se zahvaljuje Bobanu za njegov predan prispevek in mu želi vso srečo pri nadaljnjih kariernih izzivih."

Novica o Bobanovem odhodu sledi poročanju v decembru, ko je predvsem v angleških medijih prah dvignil domnevni poskus Čeferina za spremembo statuta Uefe, ki bi mu omogočila še en predsedniški mandat. Te navedbe so takrat zanikali pri Uefi, kjer so poudarili, da možnost še enega mandata za Čeferina predvidevajo že obstoječi predpisi.