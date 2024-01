Manchester City bo v prihodnosti računal na argentinskega upa

"Z veseljem sporočamo, da smo podpisali pogodbo s Claudiem Echeverrijem," je klub zapisal v sporočilu za javnost. Argentinec, ki je 2. januarja dopolnil 18 let, ima le šest nastopov za prvo ekipo River Plata, kjer je debitiral pod vodstvom trenerja Martina Demichelisa, nekdanjega branilca Manchester Cityja.

We are pleased to announce we have completed the signing of Claudio Echeverri from River Plate ✍️



Claudio has signed a contract until June 2028 but will remain at River before moving to the Etihad Stadium in January next year.



More info ⤵️