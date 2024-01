Real Madrid in Manchester City kluba z največ prihodki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Realu so imeli v zadnji sezoni kar 831,4 milijona evrov prihodkov.

Real Madrid in Manchester City sta kluba z največ prihodki v sezoni 2022/23 je razvidno iz poročila Football Money League revizijske hiše Deloitte. V Realu so imeli v zadnji sezoni kar 831,4 milijona evrov prihodkov in se po sezoni 2017/18 vrnili na prvo mesto lestvice, pri Manchestru 825,9 milijona, poročilo povzemajo agencije.