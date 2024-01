Brazilec podaljšal zvestobo Realu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilski reprezentančni osrednji branilec Eder Militao bo dres madridskega Reala nosil do leta 2028, je na klubski spletni strani zapisal španski nogometni velikan.

Šestindvajsetletni Brazilec je na stadion Santiago Bernabeu prišel leta 2019. Pred tem je v domovini igral za Sao Paulo, na stari celini pa za portugalski Porto. V dresu slovitega madridskega moštva je enkrat osvojil evropsko ligo prvakov, dvakrat pa špansko prvenstvo.

Po poročanju španskih medijev je v njegovi novi pogodbi odkupna klavzula v višini milijarde evrov, tovrstne pogodbe so z madridskim Realom pred časom podpisali tudi njegova rojaka Vinicius in Rodrygo, Francoz Eduardo Camavinga in Urugvajec Federico Valverde.

Militao si je v začetku sezone 2023/24 strgal križne vezi v levem kolenu, na nogometne zelenice se bo vrnil šele v prihodnji sezoni.

Preberite še: