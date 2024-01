Angleški reprezentant do konca sezone v West Hamu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometni reprezentant Kalvin Phillips bo do konca sezone kot posojen nogometaš Manchester Cityja igral za tekmeca iz elitne angleške lige West Ham, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Phillips je le poredko igral za City, h kateremu je julija 2022 prestopil iz Leedsa za 49 milijonov evrov. Pri West Hamu želi redno igrati in tako povečati možnosti za udeležbo na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer bo Anglija igrala v skupini C skupaj s Slovenijo, Dansko in Srbijo.

West Ham bo po koncu sezone igralca lahko odkupil, njegova tržna vrednost po Trasfermarktu znaša 28 milijonov evrov. Londonski ekipi dobro kaže v tej sezoni, spogleduje se celo s prebojem v ligo prvakov, kar ji lahko uspe tako skozi domače prvenstvo kot skozi slavje v evropski ligi.

Zasedba Davida Moyesa je trenutno šesta na lestvici domače lige.

Preberite še: