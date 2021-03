Kek prejel veselo novico iz Nemčije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca je v nedeljo začela "operacijo Hrvaška". Pod vodstvom selektorja Matjaža Keka so v Ljubljani opravili prvi trening, na katerem je bilo prisotnih 16 izmed 25 nogometašev, ki so se znašli na seznamu za začetek kvalifikacij za SP 2022. Med njimi je tudi Jaka Bijol, katerega usoda je bila še pred dnevi nejasna, saj je moral na zahtevo kluba Hannovra v samoizolacijo. Jure Balkovec in Miha Blažič v sredinem uvodu vlogo favorita prepuščata gostom s Hrvaškega.

V nedeljo je slovenska reprezentanca opravila uvodni trening še v nepopolni zasedbi. Manjkalo je devet legionarjev, ki se bodo pridružili Kekovi četi danes, selektor pa je lahko spremljal na delu 16 varovancev. Edini vratar je bil Žiga Frelih, novinec v članski izbrani vrsti, poleg njega pa so se na sredino tekmo s Hrvaško na pomožnem igrišču v Stožicah pripravljali še povratnik Bojan Jokić, Jure Balkovec, Miha Mevlja, Kenan Bajrić, Sandi Lovrić, Miha Blažič, Mario Jurčević, Nino Kouter, Jasmin Kurtić, Miha Zajc, Luka Zahović, Damjan Bohar, Haris Vučkić, Domen Črnigoj in zaradi karantene do nedavnega vprašljivi Jaka Bijol.

Jaka Bijol in Nikola Vlašić sta pri moskovskem klubu stkala veliko prijateljstvo. Foto: Guliverimage/Getty Images

Zvezni igralec Hannovra, nemškemu drugoligašu posojen s strani moskovskega CSKA, je moral zaradi okužbe soigralca s covid-19 prejšnji teden v samoizolacijo, ob negativnih testih pa je le prejel zeleno luč, da se pridruži izbrani vrsti. To je vesela novica za selektorja, ki bo lahko tako na uradnem treningu v Stožicah, ta bo na sporedu v torek, vodil vseh 25 igralcev s seznama. Če bo nastopil Bijol, bi se lahko v sredo pomeril proti hrvaškemu prijatelju Nikoli Vlašiću, najboljšemu igralcu ruskega prvenstva, s katerim sta si delila slačilnico pri moskovskem CSKA.

Balkovec: V obrambni vrsti se čuti povezanost

Jure Balkovec v sredo žal ne bo mogel nastopiti pred polnimi tribunami ljubljanskega stadiona. Foto: Vid Ponikvar Kako sta začetek priprav za kvalifikacije za SP 2022, Slovenijo čakata po sosedskem obračunu s Hrvaško še gostujoča dvoboja z Rusijo (27. marca v Sočiju) in Ciprom (30. marca v Nikoziji), doživela branilca Jure Balkovec in Miha Blažič, brez katerih si selektor Matjaž Kek v lanskoletni ligi narodov ni mogel zamisliti udarne enajsterice?

"Ta trenutek je težko govoriti, s kakšnim izkupičkom bi bili zadovoljni. Skupina je zelo zanimiva, vsak lahko premaga vsakega. Vsako tekmo bomo šli na zmago, morali bomo dati vse od sebe, pustiti na igrišču tudi srce in verjamem v velik izplen s treh tekem," optimistično sporoča levi bočni branilec, ki je v Sloveniji pustil največji pečat v Domžalah, se nato preselil in dokazoval v Italiji, v tej sezoni pa standardno igra v Turčiji, kjer njegov Karagumruk zaseda solidno osmo mesto.

"Pred tekmami, kakršna bo s Hrvati, ko gre za neke vrste derbi, je težko govoriti o favoritu. Ampak vlogo favorita lahko prepustimo njim, mi pa bomo dali vse od sebe, da jih premagamo. Ključnega pomena je, da se v obrambni vrsti, ki je skupaj z Janom odigrala nekaj tekem v tej zasedbi, čuti povezanost, in upam, da bomo zato prejeli čim manj zadetkov," je spomnil na podatek, ki lahko služi v čast in ponos slovenski reprezentanci. Na zadnjih petih tekmah, ko je slovenska vrata branil Jan Oblak, je namreč mreža Kekove zasedbe ostaja nedotaknjena.

Blažič: Hrvati nimajo težav z nadomeščanjem

Miha Blažič je obrambni steber slovenske reprezentance in madžarskega prvaka. Foto: Reuters Zasluge za omenjen podvig pripadajo tudi osrednjemu branilcu serijskega madžarskega prvaka Ferencvaroša, ki je v tej sezoni igral v skupinskem delu lige prvakov. "Razpored je težek, ampak vsi se že veselimo začetka kvalifikacij in prvih tekem. Vsekakor na prvih dveh tekmah vlogo favorita prepuščamo tekmecem, naša želja pa je, da nadgradimo predstave, ki smo jih pokazali v ligi narodov," je izpovedal največjo željo.

"Smo športniki, vedno si želimo zmagati, zato so pričakovanja vedno visoka. Zadovoljen bi bil s polnim izkupičkom, ampak se zavedamo kakovosti reprezentanc, še posebno Hrvaške in Rusije. Ko govorimo o Hrvatih, gre vendarle za finaliste prejšnjega svetovnega prvenstva z zelo kakovostnimi igralci na vseh igralnih mestih in tudi če kdo odpade zaradi poškodbe ali bolezni, nimajo večjih težav z nadomeščanjem. Ampak mi moramo razmišljati predvsem o sebi," je Primorec prepričan, da lahko Slovenija v sredo prekriža načrte prvemu favoritu kvalifikacijske skupine H za SP 2022 v Katarju.

Sosedski dvoboj bo odigran v sredo pred praznimi tribunami v Stožicah z začetkom ob 20.45.