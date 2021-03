Mandarića začudilo, prvi vratar Olimpije pa presrečen #video

Ko je Matjaž Kek v člansko reprezentanco, to čaka prihodnji teden začetek kvalifikacij za SP 2022, povabil Žigo Freliha, so se mlademu vratarju Olimpije uresničile sanje. Čeprav ne manjka začudenja, tega je z javnostjo delil tudi prvi mož zmajev Milan Mandarić, zakaj ni bil izbran v zasedbo za Euro do 21 let, kjer bi imel večje možnosti za nastop, 23-letni Idrijčan ponosno izpostavlja, kako je raje tretji čuvaj mreže A reprezentance.

"Od majhnega, ko smo začeli trenirati, vsi sanjamo o teh trenutkih. Moja želja je, da bi postal standardni član te reprezentance," je novinarju Planet TV Damjanu Medici zaupal Žiga Frelih, v tem trenutku najbolj vroči vratar prve lige Telekom Slovenije. Med vratnicama Olimpije prejema zelo malo zadetkov. Zmajem gre odlično, s tekmo manj namreč vodijo na lestvici, Frelih, ki je branil na vseh 26 tekmah, pa je moral po žogo v mrežo le 16-krat. V spomladanskem delu le dvakrat, kar priča o tem, da se nahaja v življenjski formi.

Tako so leta 2019 v Ljudskem vrtu čakali na začetek prijateljske tekme z Anglijo takratni reprezentanti do 21 let (od leve proti desni) Matija Rom, Žiga Frelih in Jan Mlakar. Letos na Euru ne bo zaigral nihče izmed omenjene trojice. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prepoznal jo je tudi selektor Matjaž Kek in ga vpoklical v reprezentanco, kjer bo pod vodstvom Boruta Mavriča sodeloval z znamenitim rojakom Janom Oblakom in pa Vidom Belcem, ki je bil lani deležen statusa prve rezerve reprezentančnega vratarja. "Rad bi dobil čim več novih informacij, izkušenj. Rad bi videl, kako Jan trenira, kako funkcionira na tekmi. V desetih dneh bi se rad od njega naučil čim več stvari," prvi vratar Olimpije komaj čaka, da se udeleži reprezentančnega zbora in spozna delovno rutino enega najboljših vratarjev na svetu.

Mandarić presenečen, Frelihu pomeni več A reprezentanca

Milan Mandarić je na seznamu slovenskih igralcev za Euro do 21 let pričakoval več nogometašev Olimpije. Kot edini bo tam kapetan Timi Max Elšnik. Foto: Vid Ponikvar V ponedeljek ni manjkalo začudenih obrazov, ki so prebirali seznam Milenka Ačimovića in na njem zaman iskali priimek 23-letnega Idrijčana. Predsednik Olimpije Milan Mandarić se je v odprtem pismu za javnost čudil, zakaj v mladi izbrani vrsti ni tako Freliha kot tudi levega bočnega branilca Michaela Pavlovića in še katerega drugega.

Dan pozneje je selektor Kek pojasnil, da bo Frelih prihodnji teden preživel v druščini članske izbrane vrste. Nekdanji vratar Krškega in Interja iz Zaprešića se je tako moral sprijazniti z dejstvom, da bo konec marca nabiral izkušnje zlasti na treningih, na tekmah pa ne bo dobil priložnosti. Lahko bi bilo drugače, če bi bil v Ačimovićevem kadru za Euro, kjer bo najverjetneje branil vratar Brava Igor Vekić.

Visoki Idrijčan je dres mlade reprezentance oblekel petkrat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Vsi vemo, kaj pomeni A reprezentanca in da se takšne priložnosti ne spusti iz rok. Več mi pomeni biti del A reprezentance kot pa biti del mlade reprezentance na Euru," pojasnjuje Frelih, kaj je njegova prioriteta. Za mlado izbrano vrsto je zbral pet nastopov, zdaj pa bo zanjo stiskal pesti kot navijač, kot del članske reprezentance. Kot eden izmed le dveh nogometašev, ki sta se znašla na Kekovem seznamu in igrata v Slovenij. To sta kapetan Mure Nino Kouter in pa Frelih, ki je s tem nasledil (v zadnjem času rezervnega) celjskega čuvaja mreže Matjaža Rozmana.

Olimpija že dolgo ni bila tako homogena

Nejc Vidmar se je moral po prihodu Žige Freliha v Ljubljano zadovoljiti z vlogo drugega vratarja. Foto: Urban Urbanc/Sportida Pohvalil je odnos pri Olimpiji s starejšim soigralcem Nejcem Vidmarjem, ki se je v preteklosti tudi že udeleževal Kekovih reprezentančnih akcij. "Odnos je na vrhunski ravni, boljšega soigralca, od katerega bi se lahko več naučil, bi težko našel v Sloveniji," se zahvaljuje osem let starejšemu Ljubljančanu za vse nasvete in znanje, ki ga prenaša nanj. V tej sezoni vodi na lestvici vratarjev, ki so največkrat zadržali mrežo nedotaknjeno. To mu je uspelo kar na 15 tekmah, tako da je v nevarnosti (do konca bo odigranih še devet krogov) tudi rekord 1. SNL, ki si ga lasti njegov stanovski kolega Vidmar.

"Na zadnjih tekmah sem prikazoval dobre predstave, tako da grem na reprezentančni zbor z dobro popotnico. V klubu imamo fantastično ekipo in trenerja, kakor pravijo ljudje okrog kluba, Olimpija ni imela takšne homogenosti že zelo dolgo," je končal pogovor vratar, ki bo del slovenske reprezentance na bližajočih se tekmah s Hrvaško, Rusijo in Ciprom.

Nepozaben zadetek Freliha v dresu hrvaškega Interja, ko je v zadnjih sekundah zadel za remi proti Istri (2:2). Njegov zadetek pri 5:55.

Na prvega tekmeca ga vežejo posebni spomini, saj je pred vrnitvijo v domovino nabiral izkušnje v prvi hrvaški ligi in branil za Inter. Takrat se je neuspešno boril za obstanek, z Olimpijo pa se zdaj bori za vrh, hkrati pa si je prislužil povabilo selektorja Keka. Dokaz več, da je bila odločitev o selitvi v Ljubljano še kako na mestu.