Celje na sramotni poti, da postane najslabši klub vseh časov

Le šest slovenskih nogometnih klubov ve, kako je braniti državni naslov v 1. SNL. Le Maribor, Olimpija, Gorica, Domžale, Koper in … Celje. Rumeno-modri iz knežjega mesta so v sezoni 2019/20 uresničili dolgoletne sanje in postali slovenski prvaki. Prvič v 101-letni zgodovini kluba so v novo sezono državnega prvenstva vstopili kot branilci naslova in nastopili v kvalifikacijah za ligo prvakov, potem pa je bilo idile kmalu konec.

Celjani so v letu 2021 na osmih tekmah osvojili zgolj štiri točke. Foto: Vid Ponikvar

Sredi marca na lestvici zasedajo šele osmo mesto, navijači so nezadovoljni s predstavami, izkupiček v spomladanskem delu pa je tako boren, da je ogrožen celo obstanek v druščini najboljših. Zato bodo Celjani danes odpotovali na pokalno srečanje k drugoligašu Triglavu z največjim možnim motivom. Le kako ne bi, saj se bo delila vozovnica za pokalni četrtfinale, hkrati pa iskala še zadnja rešitev za Evropo. V prvenstvu jo lahko ulovijo le še s pomočjo ogromnega čudeža, saj devet krogov pred koncem za četrtouvrščenimi Domžalami, še drugim prvoligašem, ki bo danes na delu v osmini pokala, zaostajajo 13 točk.

Tudi Domžale podobno kot Celje spadajo v elitno skupino šestih klubov, ki so osvojili naslov slovenskega prvaka, lahko pa Celje v tej sezoni, če bo nadaljevalo s tako skromnim osvajanjem točk, ne le ogrozi svoj prvoligaški status, ampak tudi postane najslabši prvak vseh časov! Najslabši v tem pomenu, da je v sezoni, ko je po osvojeni lovoriki branil naslov najboljšega, zasedel najslabše mesto.

Kako so se vsi prvaki Slovenije odrezali v naslednji sezoni?

Sezona Prvak Prihodnja sezona 1991/92 SCT Olimpija 1. mesto 1992/93 SCT Olimpija 1. 1993/94 SCT Olimpija 1. 1994/95 SCT Olimpija 2. 1995/96 HiT Gorica 3. 1996/97 Maribor Branik 1. 1997/98 Maribor Teatanic 1. 1998/99 Maribor Teatanic 1. 1999/00 Maribor Teatanic 1. 2000/01 Maribor Pivovarna Laško 1. 2001/02 Maribor Pivovarna Laško 1. 2002/03 Maribor Pivovarna Laško 3. 2003/04 HiT Gorica 1. 2004/05 HiT Gorica 1. 2005/06 HiT Gorica 2. 2006/07 Domžale 1. 2007/08 Domžale 5. 2008/09 Maribor 2. 2009/10 Luka Koper 3. 2010/11 Maribor 1. 2011/12 Maribor 1. 2012/13 Maribor 1. 2013/14 Maribor 1. 2014/15 Maribor 2. 2015/16 Olimpija 3. 2016/17 Maribor 2. 2017/18 Olimpija 2. 2018/19 Maribor 2. 2019/20 Celje ?

Za zdaj najslabši Domžalčani

V prejšnji sezoni so naslov branili Mariborčani, a so se morali (od marca dalje jih ni več vodil Darko Milanič) na koncu zadovoljiti z drugim mestom. Foto: Grega Valančič/Sportida Vpogled v 30-letno zgodovino tekmovanja v samostojni Sloveniji priča o tem, da je bilo za zdaj podeljenih 29 "kant", prvak pa je v dobri polovici primerov (16-krat) tudi ubranil naslov. Desetkrat je to uspelo Mariboru, trikrat Olimpiji, dvakrat Gorici, enkrat pa Domžalam. Prvak je sedemkrat osvojil drugo mesto, nazadnje prav v prejšnji sezoni, ko so vijolice po fotofinišu končale prvoligaški maraton kot druge, le za štajerskimi sosedi iz Celja, ki so se veselili zgodovinskega uspeha. Štirikrat je bil prvak tretji, enkrat pa peti, kar je tudi najslabša uvrstitev. Ta je v sezoni 2008/19 "uspela" Domžalam.

Rumeno-modrim gre v sezoni, v kateri prvič branijo prestižno lovoriko, še slabše. V jesenskem delu niso bili nič kaj prepričljivi, osvojili so le sedmo mesto, odkar pa je "šampiona" Dušana Kosića nasledil Čeh Jiri Jarošik, pa jim gre še slabše. Zdaj so osmi, a po točkah izenačeni s predzadnjeuvrščenim Aluminijem, tako da jim grozi krčevit boj za obstanek. Če ne bodo občutneje izboljšali uvrstitve, bodo postali najslabši branilci naslova vseh časov.

Ko je Slaviša Stojanović po novem naslovu državnega prvaka zapustil Domžale, je rumena družina v sezoni 2008/19 osvojila peto mesto. Foto: Vid Ponikvar

Za zdaj so to kot že povedano Domžale, ki so v sezoni 2008/09 po odhodu Slaviše Stojanovića zdrsnile na peto mesto. Celjani bodo daljši reprezentančni premor, v katerem se bodo trudili strniti vrste in popraviti napake, dočakali še tri mesta nižja, nato pa sledi zadnja četrtina sezone. Zato je želja, da bi zadržali evropske sanje in se v pokalu prebili med najboljših osem, še toliko večja. Danes jih čaka gostovanje v Kranju, Domžalčani se bodo mudili v Beltincih, Prva liga Telekom Slovenije pa se bo nadaljevala šele v začetku aprila.