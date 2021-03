V četrtfinale še Domžale in Celje

Domžale in Celje sta se kot zadnja prebila v četrtfinalu pokala Pivovarne Union. Nogometaši iz Domžal so danes v Prekmurju premagali Beltinčane s 3:0 (2:0), Celjani pa so bili na Gorenjskem boljši od Kranjčanov z 2:1 (2:1). V četrtfinale so se že prej prebili Maribor, Kalcer Radomlje, Olimpija, Koper, Drava in Nafta 1903.

V lanskem sporedu odigranih dvobojev osmini finala je za največje presenečenje poskrbela ptujska Drava, ki je v ''rečnem'' spopadu ugnala Muro (2:0) in s tem preprečila črno-belim, da bi ubranili pokalno lovoriko. Ni manjkalo veliko, pa bi brez četrtfinala ostala tudi favorizirana Olimpija, ki je v Brežicah zaostajala že z 1:3. Pri drugoligaših je blestel trikratni strelec Ester Solker, ki se je v zimskem prestopnem roku preselil v Celje, pri zmajih, ki so do konca rednega dela le izenačili na 3:3, tako da je po podaljških zmagovalca odločalo izvajanje kazenskih strelov, pa je v polno zadel tudi Ante Vukušić. Pozneje se je izkazalo, da je bil to tudi njegov edini zadetek za Olimpijo v tej sezoni. Vodilni drugoligaš Radomlje je po izjemnem preobratu, proti Taboru je doma zaostajal že z 0:2, izločil Sežančane, Koper pa je po podaljških strl odpor Aluminija.

Konec za Korenovo četo, Mikličev krst v Kranju

Robert Koren je prvo letošnjo tekmo s Fužinarjem vodil danes v Lendavi in se poslovil od pokalnega tekmovanja. Foto: Ana Kovač V torek se je med osem najboljših uvrstila še Nafta. Izbranci Dejana Dončića so se lani uvrstili v finale pokalnega tekmovanja, tokrat pa so s 3:2 odpravili Ravenčane, ki jih je sredi oktobra prevzel Robert Koren. Nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste je Fužinarja v drugi ligi vodil le na eni tekmi, doma remiziral z Jadranom (1:1), nato pa se je tekmovanje prekinilo. Nadaljevalo se bo konec tedna (21. marca).

Fužinar je povedel v četrti minuti, ko je zadel Gašper Koritnik, prednost pa podvojil v 24. minuti po golu Mateja Potokarja. V 33. minuti so domači zmanjšali zaostanek prek Jake Bizjaka, vsega dve minuti pozneje pa je Stjepan Oštrek poravnal izid. Bence Szabo je po napaki vratarja gostov zadel v 65. minuti za domače vodstvo in zmago s 3:2.

Domžalčani so na današnjem obračunu v gosteh z rutinirano predstavo na kolena položili Beltinčane, potem ko so zadeli Sven Karić (12.), Dario Kolobarić (17.) in Matej Podlogar (79.).

V gorenjski metropoli je bilo najbolj razburljivo na začetku tekme, ko so padli tudi vsi trije zadetki. Za Štajerce sta v polno zadela Tom Kljun (3.) in Jure Matjašič (13.), za Gorenjce pa je edini gol dosegel Mark Čeh (9.).