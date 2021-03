Zakaj bi lahko Zahović prišel prav Sloveniji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska članska reprezentanca bo prihodnjo sredo začela kvalifikacijski ciklus za SP 2022. V zahtevni slovansko-otoški skupini ne skriva ambicij, Kekova četa želi prekrižate načrte favoritom in zaigrati v Katarju. Morala bo zbrati veliko točk, za njih pa bo potrebovala zlasti zadetke. Kdo bi jih lahko dosegel proti Hrvaški?

"Malokdo je lani pričakoval tako uspešnega Vučkića na določenih tekmah lige narodov. Upam, da se bo zdaj odprlo še komu drugemu," je selektor članske reprezentance Matjaž Kek izrazil željo, da bi se v njegovi zasedbi našel junak, ki bi tresel mreže v podobnem ritmu, kot je to lani počel Haris Vučkić.

Slovenski selektor se pred tekmami s Hrvaško (24. marca v Ljubljani), Rusijo (27. marca v Sočiju) in Ciprom (30. marca v Nikoziji) zaveda, da reprezentanca v tem trenutku ne razpolaga z napadalcem, ki bi v klubu zabijal zadetke kot po tekočem traku. To pa še ne pomeni znaka za preplah.

Haris Vučkić, ki je v španski drugi ligi pri Zaragozi izgubil tekmovalno formo, je lani za izbrano vrsto dosegel kar pet zadetkov. Foto: Reuters

Mariborčan ima dovolj izkušenj, da je v tem prepoznal tudi nekaj pozitivnega. Nekaj, kar bi lahko Sloveniji v zadnjem marčevskem tednu prišlo še kako prav. "Od napadalcem vsi pričakujemo zadetke. Situacija ni idealna, a včasih je to morda celo dobro. Njihov motiv in njihova želja po golu, saj napadalci živijo od golov, bosta še večja," Kek na reprezentančnem zboru pričakuje uspehov in zadetkov lačne napadalce.

Zahović je igralec medprostorov

Povratnik Luka Zahović je za člansko reprezentanco zbral tri nastope, a skupaj odigral le 28 minut. Foto: Vid Ponikvar Ko se je sprehodil čez seznam vpoklicanih napadalcev - Haris Vučkić je že davno izgubil mesto v enajsterici Zaragoze in ne igra v Španiji, Andraž Šporar se je nekaj mesecev privajal na novo okolje in prejšnji teden proslavljal strelski prvenec v dresu Brage, še največ zadetkov dosega Blaž Kramer, ki je v Švici za Zürich zadel v polno trikrat na zadnjih petih srečanjih, Luka Zahović pa je po selitvi na Poljsko zadel v polno dvakrat, a je dvignil raven igre Pogona, ki je na lestvici na visokem drugem mestu -, je dal vedeti, da gre pri Andražu Šporarju, Harisu Vučkiću in Blažu Kramerja za dokaj podobne tipe napadalcev.

"Mogoče je med njimi še najbolj raznovrsten Vučkić. Tudi zaradi tega je vpoklican Luka Zahović, ki je igralec medprostorov, njegova raznovrstnost, način igranja pa bi nam lahko prišla še kako prav. Tako kot nam bo prišla prav agresivnost Kramarja," teden dni pred začetkom novega kvalifikacijskega ciklusa pojasnjuje selektor Kek in napoveduje, da bi lahko določeno nevarnost za tekmece poleg "tipičnih" napadalcev predstavljali tudi ofenzivno naravnani vezisti.

Josip Iličić je imel prste vmes pri ogromnem številu zadetkov in asistenc Slovenije v ligi narodov. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Imamo Iličića, Lovrića, Zajca, ki je zelo popravil minutažo pri Genoi, tu je tudi Črnigoj, ki je že dajal zadetke za reprezentanco," razmišlja o tem, kako sestaviti napad za Hrvate, Ruse in Ciprčane. Med kandidati je tudi krilni napadalec Damjan Bohar, ki mu gre zelo dobro na Hrvaškem z Osijekom, na 19 nastopih pa se je veselil šestih zadetkov.

Šporar kot zadnji na zbor

Andraž Šporar je za reprezentanco nazadnje v polno zadel proti Poljski, nato pa nanizal deset nastopov brez zadetka. Foto: Peter Podobnik/Sportida Pri tem želi še izboljšati homogenost, ki je prišla do izraza v večjem delu lige narodov. "Mora pa tudi nekdo dati žogo napadalcem," dodaja, da ne sme biti pozoren le na napad, ampak tudi druge dele ekipe. Prvi trening v polni sestavi bo najverjetneje opravil šele v ponedeljek, 22. marca. Kot zadnji se bo izbrani vrsti pridružil Andraž Šporar, ki ga z Brago čaka pozna nedeljska tekma, portugalski derbi z Benfico. To bo idealen preizkus pripravljenosti 27-letnega Ljubljančana pred spopadom s Hrvaško, aktualno svetovno podprvakinjo.

Slovenska reprezentanca na nov zadetek Šporarja čaka že poldrugo leto, nazadnje je po čarobni asistenci Josipa Iličića v polno zadel ob domači zmagi nad Poljsko. Šestega septembra 2019 je Kekova četa v slabo voljo spravila prvega favorita skupine, ki prisega na belo-rdeče barve. Se bo zgodovina ponovila 24. marca in bo v Stožicah, te bodo v nasprotju z zmago nad Poljsko prazne, padla še mogočna Hrvaška? Kek ima načrt, kako prebiti obrambo "kockastih".