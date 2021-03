Kek odpravil jugoslovanski urok, lahko še hrvaškega?

Ali Slovenija premore nogometnega junaka, ki bi končal negativni niz srečanj s Hrvaško in sosedom pokazal, da vendarle niso nepremagljivi? Verjetno ga. Slovenija bi na sploh težko našla bolj primernega kandidata od aktualnega selektorja Matjaža Keka. To ne bi bil njegov prvi podvig v trenerski karieri, še zdaleč ne.

Matjaž Kek na rokah slovenskih reprezentantov po nepozabni zmagi nad Rusijo (1:0), s katero se je Slovenija leta 2009 uvrstila na svetovno prvenstvo v Južno Afriko. Foto: Vid Ponikvar

Ne le, da je poskrbel za zadnjo reprezentančno pravljico, nastop na SP 2010, kjer je Slovenija dočakala prvo in za zdaj zadnjo zmago na velikem tekmovanju, poskrbel je še za številne druge presežke.

Srbom pokvaril načrte, se vpisal v zgodovino in se poslovil

Samir Handanović je na dvoboju s Srbijo tako ubranil najstrožjo kazen takratnemu zvezdniku Manchester Uniteda Nemanji Vidiću in pomagal Sloveniji do zmage z 1:0. Foto: Vid Ponikvar Po razpadu Jugoslavije se je slovenske izbrane vrste kar dolgo držal nenavaden ''jugourok''. Vseeno je bilo, ali se je pomerila s Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo oziroma njenimi predhodnicami (in pri tem na EP 2000 ob igralcu več celo vodila s 3:0), Črno goro ali Makedonijo. Slovenski nogometaši niso mogli premagati nekdanjih bratov iz skupne pradomovine. Na prvo zmago je bilo treba čakati vse do leta 2011, do 20. dvoboja, ko je v Ljudskem vrtu gostovala Srbija, polna zvezdnikov, in si poskušala priigrati nastop na Euru.

Kekova četa je bila takrat že brez možnosti, a je vseeno zaigrala motivirano, srčno in po nepozabnem zadetku Dareta Vršiča (ter ubranjeni 11-metrovki Samirja Handanovića, ki je prebral namero Nemanje Vidića) nekdanje brate pahnila v solze. Ostali so brez Eura, Slovenija pa je končno dočakala prvi skalp članske nogometne reprezentance, zrasle na zelniku nekdanje Jugoslavije. Zanimivo, to je bila tudi zadnja tekma, ki jo je v svojem prvem obdobju opravljanja selektorske vloge vodil Kek.

Postal najbolj spoštovani Slovenec na Hrvaškem

Mariborčan Matjaž Kek je Rijeko vodil kar pet let in pol. Neprekinjeno, vmes pa osvajal številne lovorike. Foto: Vid Ponikvar Po tem se je Mariborčan dokazoval v klubskem nogometu, pot pa ga je zanesla tudi na Hrvaško. Preselil se je na Reko, ki je kot mesto hrepenelo po ekipi, ki bi največjim hrvaškim klubom mešala štrene bolj, kot jih je do takrat. In res. Kek, čeprav so na Kvarnerju ob prihodu slovenskega strokovnjaka zaradi večvrednostnega nogometnega kompleksa Hrvatov do Slovencev številni dvomili o njem, je ustvarjal čudež za čudežem.

Rijeka se je približala vrhu, postala del evropske družine, prodajala igralce za ogromne zneske (rekorder je aktualni reprezentant Andrej Kramarić, ki ga je Rijeka prodala Leicester Cityju za 12 milijonov evrov), leta 2017 pa več dni proslavljala zgodovinski veleuspeh, dvojno hrvaško krono. Slovenec je postal ikona reškega kluba, podiral razne rekorde, ne le klubskih, ampak tudi tiste, ki se nanašajo na zgodovino hrvaškega prvenstva, po dobrih petih letih pa je, čeprav so ga navijači prepričevali o nasprotnem, pomahal v slovo. In se vrnil na slovenski selektorski stolček.

Slavje navijačev Rijeke po tem, ko si je Kekova četa leta 2017 po zmagi nad Cibalio zagotovila prvi naslov hrvaškega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Njegovi uspehi so pripomogli k bumu slovenskih nogometašev in trenerjev na Hrvaškem. Po nogometni kruh so se začeli odpravljati čez Kolpo v bistveno večjem številu. Nekateri že s statusom članskega reprezentanta. Slovenski nogomet je bil po zaslugi Kekovih podvigov deležen večjega spoštovanja, Mariborčan, ki je s svojo dopadljivo retoriko hitro zgradil most z navijači, je rušil mejnike in odpravil manj priljubljen stereotip o slovenskih nogometaših v očeh Hrvatov. A to se je navezovalo le na klubski nogomet. Kaj pa reprezentančni?

Lahko bi postal prvi tujec na hrvaškem stolčku

Prihodnjo sredo se bo pomeril drugič v karieri kot slovenski selektor proti Hrvaški. Leta 2008 je v prijateljskem srečanju v Mariboru izgubil z 2:3. Foto: Grega Valančič/Sportida Tu Slovenija še čaka na prvo zmago nad kockastimi. Na osmih tekmah, zadnja je bila odigrana daljnega leta 2008 v Mariboru, ko so Hrvati v prijateljski tekmi zmagali s 3:2, je slovenska reprezentanca le trikrat remizirala.

Nova priložnost za tako želeno zmago se ji ponuja 24. marca. V manj prijetnih okoliščinah, saj bi bil stadion v Ljubljani zaradi zgodovinskega rivalstva zagotovo razprodan, tako pa bo tekma odigrana pred praznimi tribunami, nogometaše pa pred dvobojem čakajo še številna testiranja na novi koronavirus, kar bi lahko dodatno oslabilo ekipi. Sploh Hrvaško, če se bodo uresničile zle slutnje milanskega Interja, kjer je v karanteni tako nekdanji kapetan slovenske reprezentance Samir Handanović, po novem pa tudi aktualna hrvaška reprezentančna prvokategornika Ivan Perišić in Marcelo Brozović.

Bi Slovenija v tihem ozračju stoženskega stadiona lahko presenetila favorita kvalifikacijske skupine za SP 2022, aktualnega svetovnega podprvaka? Je Matjaž Kek iz pravega testa, da postane junak, poskrbi za nov čudež in odpravi še hrvaški urok? Če se Hrvati koga bojijo, se prav njega. O tem govorijo spoštljive besede, ki jih na njegov račun izrekajo tako nekdanji velemojstri hrvaškega nogometa kot tudi zdajšnji selektor Zlatko Dalić. Veliki junak iz Rusije 2018.

Hrvaška izbrana vrsta je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji osvojila izjemno drugo mesto. Foto: Reuters

Ne nazadnje so Keka želeli videti v svojih vrstah vsi največji hrvaški klubi, nekaj minut je bila leta 2017 prisotna celo ideja, da bi pomenil najboljšo rešitev za hrvaški selektorski stolček! In to kot prvi tujec v zgodovini ponosnih nogometnih uspehov hrvaške reprezentance. Zdaj lahko postane prvi slovenski selektor, ki bi jih premagal na zelenici.

Ji bo uspelo v deveto?

''To je veliko rivalstvo, verjetno največje, kar obstaja,'' razmišlja Štajerec, ki je na Reki oziroma Opatiji, kjer je prebival, preživel eno od najlepših obdobij svojega življenja. Zdaj ga čaka nenavaden izziv. Premagati reprezentanco, ki prihaja iz države, kjer je ostal vsem v izjemnem spominu. Kjer je dobro spoznal hrvaško dušo, razmišljanje sosedov, s katerimi je stkal številna prijateljstva.

''Tekma s Hrvaško je najtežji mogoči začetek za nas, a nam pomeni strahovit motiv, dodatno spodbudo. Slovenija ni favorit, zavedamo se, kdo prihaja v Ljubljano,'' teden dni pred sosedskim spopadom v Stožicah razmišlja Kek.

Slovenija je nazadnje gostila Hrvaško v Ljubljani leta 2003, ko je po porazu za Bežigradom (0:1) ostala brez uvrstitve na EP 2004. Nastja Čeh in soigralci po zapravljeni priložnosti niso zadrževali solza. Foto: Reuters

Proti Hrvaški, edini reprezentanci, s katero se je slovenska reprezentanca pomerila osemkrat, a vselej ostala brez zmage (v primerjavi s Ciprom, Estonijo, Norveško, Poljsko, Romunijo in Švico), želi vstopiti v nov kvalifikacijski ciklus z zmago. S tem bi odpravil hrvaški urok, kompleksa ne bi bilo več. Morda pa Sloveniji resnično uspe v deveto.