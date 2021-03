Hrvaška v Ljubljano brez zvezdnika Milana

Selektor Zlatko Dalić in zdravniška služba reprezentanca sta bila v stiku z Rebićem in zdravstveno službo Milana, nato so ugotovili, da Rebić ne bo mogel pomagati Hrvaški na tekmah proti Sloveniji, Cipru (27. marca) in Malti (30.).

Dalić je že pred tem vpoklical krilnega napadalca hrvaškega prvoligaša Gorice Kristijana Lovrića, ki bo prvič nastopil v članski hrvaški vrsti. S 15 goli je drugi strelec hrvaške lige.

Kot poroča Hina, sta še vedno vprašljiva tudi igralca Interja Ivan Perišić in Marcelo Brozović, potem ko so se v klubu pojavile okužbe z novim koronavirusom, pozitiven je bil tudi nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović. Inter je igralcem že prepovedal odhod na reprezentančne priprave.

Milanske zdravstvene oblasti so Interju, vodilni ekipi italijanske lige, ukazale prekinitev vse klubskih obveznosti v naslednjih štirih dneh, posledično pa je preložena tudi sobotna prvenstvena tekma proti Sassuolu.

Preberite še: