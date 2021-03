Sladko-kisla rentgenska slika Slovenije

Slovenska nogometna reprezentanca v sredo začenja z letom 2021. Že takoj gre zares, na sporedu je začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 in tri pomembne tekme, ki bodo začrtale pot proti Katarju. Kakšna sezona je za nogometaši, na katere bo na tekmah proti Hrvaški (23. marec), Rusiji (27. marec) in Cipru (30. marec) računal selektor Matjaž Kek?

Vratarji? Sloveniji zavida ves svet.

Jan Oblak je v odlični formi. Foto: Guliverimage Jan Oblak v zadnjem času sicer ne more biti najbolj zadovoljen z rezultati Atletico Madrida, ki je še vedno vodi v prvi španski ligi, a je zapravil kar nekaj točk, prejšnji teden pa je že v osmini finala izpadel iz lige prvakov, a Škofjeločan še vedno brani odlično in je eden najboljših, če ne celo najboljši vratar na svetu ta hip. Praktično niti en od 29 golov, ki jih je prejel v 36 nastopih v vseh tekmovanjih v tej sezoni, ne gre na njegovo dušo, ob tem je poskrbel še za nekaj odličnih obramb. Na 16 tekmah v majici Atletica ni prejel zadetka, navdušil pa tudi v zadnjem nastopu. V 87. minuti nedeljske tekme proti Alavesu je obranil enajstmetrovko in Madridčanom prinesel pomembno zmago z 1:0. V reprezentanco prihaja, da bi nadaljeval sijajen niz. Gola namreč v slovenskem dresu ni prejel že pet tekem oziroma 459 minut, kolikor je minilo od prejetega zadetka pri porazu na Poljskem z 2:3 v zadnji tekmi kvalifikacij za letošnje evropsko prvenstvo.

Če se, bog ne daj, kaj zgodi z največjim zvezdnikom slovenskega nogometa, ima selektor Matjaž Kek na voljo dostojni zamenjavi. Vid Belec, ki ima tudi že kar nekaj reprezentančnih izkušenj, pri 30 letih redno brani v drugi italijanski ligi za Salernitano, ki je trenutno na petem mestu in upa na preboj v elito. V 25 nastopih v vseh tekmovanjih je Mariborčan prejel 27 golov in na devetih tekmah mrežo ohranil nedotaknjeno. Žiga Frelih kaže odlično formo med vratnicama vodilne Olimpije v prvi slovenski ligi, v 26 tekmah je prejel vsega 16 golov in na kar 15 tekmah ni prejel zadetka.

Miha Mevlja redno igra za Zenit. Foto: Guliverimage

Obramba? Selektor se ne more pritoževati.

Tudi, ko pogleda na formo svojih varovancev, na katere računa v obrambi, je lahko selektor Slovenije povsem miren. Osrednja branilca, ki sta se v zadnjem času zacementirala v prvo postavo Slovenije, Miha Mevlja in Miha Blažič, imata podoben status tudi v svojih klubih. Blažič, ki s Ferencvarošem premočno vodi v madžarski ligi, je v tej sezoni, v kateri je izkusil tudi ligo prvakov, odigral 31 tekem v vseh tekmovanji. Mevlja, ki nastopa za Soči, ta je trenutno na četrtem mestu v močni ruski premier ligi, je do zdaj zbral 24 nastopov in zabil tudi tri gole.

Svoje mesto na desnem boku si je v reprezentanci v zadnjem času izboril Petar Stojanović, ki na tokratni reprezentančni zbor prihaja s sijajno popotnico, veliko zmago zagrebškega Dinama nad Tottenhamom in uvrstitvijo v četrtfinale lige Europa, pri kateri je sodeloval v podaljških. Njegov status v Zagrebu se je v tej sezoni poslabšal, v Evropi je zbral vsega tri nastope v številnih tekmah, ki jih je Dinamo odigral, a je še vedno zbral precej nastopov. Skupaj 25 v tej sezoni v vseh tekmovanjih. Če se selektor ne bo odločil zanj, ima odlično zamenjavo v Nejcu Skubicu, ki v prvi turški ligi navdušuje v majici Konyasporja. Zbral je 29 nastopov, zabil pa tudi dva gola in prispeval pet asistenc.

Bojan Jokić se je v reprezentanci, za katero je odigral 100 tekem, pojavil prvič po novembru 2019. Foto: Guliverimage

Zanimivo bo videti, kdo bo tokrat igral na levi strani obrambe. Po skoraj letu in pol nepojasnjenega izostanka se v reprezentanco na pragu 35. leta vrača Bojan Jokić, ki ga dolgo časa ni bilo zraven, čeprav je redno igral za ruskega prvoligaša Ufo, pri katerem nosi kapetanski trak. Nosil ga je tudi v reprezentanci, preden ga je predal Oblaku, ki bo kapetan najverjetneje tudi na tokratni reprezentančni akciji. V času Jokićeve odsotnosti in tudi prej se je na levem boku v reprezentanci uveljavil Jure Balkovec, ki tudi na ta reprezentančni zbor prihaja v odlični formi. Za Karagümrük, s katerim je v zgornji polovici lestvice turškega prvenstva, je v tej sezoni v 27 nastopih zabil dva gola, prispeval pa tudi štiri asistence.

Kako je s preostalimi? Mario Jurčević, ki se z Osijekom na Hrvaškem bori za naslov, igra redno (17 nastopov in štiri asistence), podobno velja tudi za Kenana Bajrića, ki s Slovanom Bratislavo na Slovaškem hiti novemu naslovu prvaka naproti. V 22 nastopih v vseh tekmovanjih je dvakrat zadel, dvakrat pa uspešno asistiral za zadetka soigralcev.

Epilog: ko beseda nanese na obrambo, se selektor Kek res ne more in ne sme pritoževati.

Sandi Lovrič se je v zadnjem nastopu pred prihodom v Slovenijo v Švici izkazal z golom in asistenco. Foto: Guliverimage

Vezisti? "Avstrijec" je zelo vroč.

Tudi nad formo, ki jo v tej sezoni kažejo vezisti z njegovega zadnjega seznama, Kek ne more biti nezadovoljen. Kot najbolj "vroč" na tokratno akcijo prihaja nekdanji mladi avstrijski, po novem pa članski slovenski reprezentant Sandi Lovrič, ki je v soboto blestel pri zmagi njegovega Lugana nad Baslom z 2:1 in ga preskočil na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Izkazal se je z golom in asistenco. Dvaindvajsetletni centralni vezist, ki lahko igra obrambno in tudi bližje nasprotnikovemu golu, kot ga v slovenski reprezentanci vidi selektor Kek, je sicer pri treh golih in šestih asistencah v 24 nastopih v vseh tekmovanjih v tej sezoni.

Tako kot že skoraj desetletje redno v svojem klubu igra tudi veteran italijanskih prvoligaških nogometnih zelenic Jasmin Kurtić, ki je že dolgo časa nezamenljiv tako v reprezentanci kot tudi pri Parmi. Ta se krčevito bori za obstanek med prvoligaši, 32-letni nekdanji član Gorice in številnih italijanskih klubov, pa je v tej sezoni pri 27 nastopih in treh zadetkih v vseh tekmovanjih. Zanimivo, na prav vseh 27 tekmah Parme je bil v začetni enajsterici. Nič drugače skorajda zagotovo ne bo niti na prihajajočih tekmah slovenske reprezentance.

Jaka Bijol, v zadnjem času vse bolj standarden član začetne enajsterice Slovenije, po novem igra v drugi nemški ligi, a tam, za razliko od moskovskega CSKA, igra redno. V tej sezoni je že pri 27 nastopih v majici Hannovra, ki je pri sredini prvenstvene razpredelnice.

Miha Zajc redno igra v Italiji. Foto: Guliverimage

Podobno velja za še enega vezista, ki bolj kot na napadalne prisega na obrambne naloge, Amedeja Vetriha. Izkušeni primorski vezist je eden nosilcev igre Gaziantepa, ki je trenutno na šestem mestu prve turške lige, je pri 25 nastopih v tej sezoni. Zabil je tudi en gol.

Zelo lahko selektorja veseli vzpon forme Mihe Zajca, ki je po odhodu iz Turčije in povratku v Italijo tam v dresu Genoe spet zaživel polno nogometno življenje. V prvi italijanski ligi igra redno in tudi dobro. Trenutno je pri golu v 22 nastopih, izkazal se je tudi z dvema asistencama.

Nino Kouter je eden nosilcev Mure, ki je na reprezentančni odhod odšla s tretjega mesta v slovenskem prvenstvu. V 30 nastopih je zmogel sedem golov, pristavil pa še šest asistenc. Domen Črnigoj redno igra za Venezio, ki se bori za napredovanje iz druge italijanske lige, trenutno je na četrtem mestu. V 22 nastopih je zbral po gol in podajo. Redno v prvi avstrijski ligi nastopa tudi Jan Gorenc Stanković, za četrtouvrščeni graški Sturm je defenzivni vezist, ki pa lahko na pomoč priskoči tudi v obrambni vrsti, zabil štiri gole na 25 tekmah v vseh tekmovanjih v tej sezoni.

Napad? Razlog za selektorjeve glavobole.

Josip Iličić trenutno ne more biti najbolj zadovoljen. Foto: Guliverimage Še zdaleč ni pravi napadalec, a Josip Iličić je na selektorjevem seznamu za tekme s Hrvaško, Rusijo in Ciprom postavljen med napadalce, pa tudi sicer je jasno, da je napad slovenske reprezentance že nekaj let odvisen predvsem od enega človeka. Nogometaša s številko sedem, ko obleče slovenski dres. Po osebnih težavah, ki jih je prebrodil lani, se je uspešno vrnil na nogometne zelenice, a ni več tako dober, kot je bil pred tem. Z Gian Pierom Gasperinijem, trenerjem Atalante, se v zadnjem času ne ujame najbolje. Sploh v zadnjem času ne. V letošnjem letu je Atalanta odigrala 21 tekem v vseh tekmovanjih, Iličić se je v njeni začetni enajsterici znašel zgolj devetkrat, na preostalih tekmah pa na igrišče vstopal s klopi, če sploh. V tem času je zbral štiri gole in prispeval štiri asistence. Skupaj je v tej sezoni pri šestih golih in devetih asistencah. Njegova forma je padla, a ker je za Iličića že nekaj časa znano to, da se odlično znajde predvsem tam, kjer se čuti cenjenega, smo lahko optimisti. Slovenija, slovenska reprezentanca in njeni navijači ga obožujejo. Motiva pa pri njem tako ali tako ne bi smelo manjkati. Pri 33 letih so kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022 verjetno zadnja priložnost zanj, da kaj odmevnega naredi tudi v slovenski reprezentanci. Že prve tri tekme proti Hrvaški, Rusiji in Cipru pa bodo o njegovi nadaljnji reprezentančni usodi povedale marsikaj.

Z naskokom prvi strelec Slovenije v lanskem letu je bil Haris Vučkić, zabil je pet golov. Toda to je bilo, še preden je padel v nemilost takrat svojega novega kluba, Zaragoze, ki se bori za obstanek v drugi španski ligi. Prvi slovenski napadalec z zadnjih tekem je po 16 nastopih še brez gola, alarm pa gori, ko pogledamo njegove nastope v letošnjem letu. Verjeli ali ne, za Zaragozo je odigral samcato minuto.

Precej boljše volje je selektor lahko, ko pogleda statistiko krilnega napadalca Damjana Boharja, ki je eno glavnih orožij Osijeka, ta se z Dinamom presenetljivo bori za naslov prvaka v hrvaški ligi. Bohar je z osmimi goli in petimi asistencami v 24 nastopih eden glavnih akterjev Osečanov.

Andraž Šporar se za zdaj ni uveljavil niti pri Bragi, kamor ga je posodil Sporting iz Lizbone. Foto: Guliverimage

Andraž Šporar, tržno najbolj cenjeni slovenski klasični napadalec, na Portugalskem v zadnjem času ne preživlja najlepšega obdobja. Po tem, ko je izpadel iz kombinacij pri lizbonskemu Sportingu, ki je lani zanj odštel šest milijonov evrov, ga je vodilni portugalski prvoligaš posodil Bragi, ki je na tretjem mestu. Tam se za zdaj ni znašel najbolje. Odigral je deset tekem v vseh tekmovanjih, od tega le štiri v začetni enajsterici. Zabil je en gol in prispeval eno asistenco. Pred tem je za Sporting v 20 nastopih zadel štirikrat, dodal pa še pet asistenc.

Tudi Luki Zahoviću po odhodu iz Maribora na Poljskem ne gre najbolje, vsaj kar se strelske učinkovitosti tiče zagotovo ne. Za Pogon Szczecin sicer igra redno, a zabija redko. V 20 nastopih je zadel trikrat, prispeval je tudi dve asistenci.

V Švici je podobno učinkovit Blaž Kramer, ki je dosegel pet golov v 23 nastopih za Zürich. Veseli dejstvo, da je v zadnjem času v dobri formi. Letos je v šestih nastopih zabil tri gole. V tej sezoni je zbral še štiri asistence.

Slovenija je imela lani velike težave z učinkovitostjo. Če odštejemo prijateljsko tekmo proti avtsajderju San Marinu, ki ga je premagala s 4:0, je v sedmih nastopih dosegla samo osem golov. Polovico od teh pri zmagi v Moldaviji v ligi narodov s 4:0. Selektor Kek upa, da bo že ta mesec precej bolje, toda forma njegovih napadalcev ne zbuja prevelikega optimizma.

Hrvati so bili prejšnji teden evropski hit