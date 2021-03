Jan Oblak s fantastično obrambo obnorel navijače in spregovoril o trpljenju #video

Soigralci so po ubranjeni 11-metrovki stekli v objem in čestitali Janu Oblaku.

Soigralci so po ubranjeni 11-metrovki stekli v objem in čestitali Janu Oblaku. Foto: Reuters

Slovenski nogometni zvezdnik Jan Oblak je v nedeljo pomagal Atleticu do dragocene prvenstvene zmage nad Alavesom (1:0) z ubranjeno 11-metrovko. V 86. minuti je prebral namero Joseluja, ustavil strel z bele točke na tekmi španskega prvenstva prvič po skoraj treh letih in dvignil na noge polovico Madrida, ki stiska pesti za rdeče-bele.

Po izpadu iz Evrope, kjer so v osmini finala dvakrat priznali premoč Chelseaja, v 180 minutah pa niti enkrat zatresli mreže, je sledil naporen izpit za Atletico. V nedeljo so gostili predzadnjeuvrščeni Alaves, ki se krčevito bori za obstanek, zaradi vse boljših predstav Barcelone in Reala, najbližjih zasledovalcev, pa ni smel niti pomisliti na spodrsljaj.

Vrhunci dvoboja v Madridu, na katerem je Jan Oblak ubranil 11-metrovko:

Kazalo je dobro. Po zadetku Luisa Suareza, ki je v 54. minuti po strelu z glavo zatresel mrežo baskovskega kluba, so Madridčani prešli v vodstvo. Štiri minute pred koncem pa so se navijači Atletica prijeli za glavo. Sodnik je po spornem posredovanju Črnogorca Stefana Savića in ogledu posnetka VAR pokazal na belo točko. Gostom se je ponudila imenitna priložnost za remi.

Odgovornost je prevzel Joselu, se odločil za strel na levo stran, a je Jan Oblak prebral njegovo namero. Z desno nogo je pred strelom tekmeca že krenil v polje, a z levo vendarle ostal na golovi črti, tako da je bilo vse po pravilih. Krenil je v pravo smer, ubranil strel in se čez nekaj trenutkov pred praznimi tribunami Wanda Metropolitano znašel v objemu soigralcev. Postal je eden izmed nespornih junakov še kako dragocene zmage Atletica. In to še zdaleč ne prvič v tej sezoni, v kateri bi lahko uresničil sanje in prvič, odkar brani za Atletico, osvojil naslov španskega prvaka.

Luchando por cada punto.

Seguimos! 👊🏼 pic.twitter.com/PlazRdlqyL — Jan Oblak (@oblakjan) March 21, 2021

Po tesni, a toliko slajši zmagi z 1:0 je sledilo ogromno slavje Los Colchoneros. Trener Diego Simeone si želi, da bi ubranjena 11-metrovka Oblaka predstavljala prelomnico, konec mučenja in manj prepričljivih rezultatov, ki so si sledili v spomladanskem delu in tudi v Evropi. Verjame, da bo šlo njegovim varovancem v nadaljevanju sezone bolje, saj so v zadnjih tednih zapravili večino prednosti pred Barcelono (- 4) in Realom (- 6).

Kazenskih udarcev se ne da razumeti

Škofjeločan je Joseluju preprečil, da bi v 86. minuti izenačil na 1:1. Foto: Reuters Po dvoboju je Oblak stopil pred mikrofon televizijske postaje Movistar in najprej spregovoril o fenomenu 11-metrovk. "Kazenski udarci so nekaj, česar ne moreš razumeti. Včasih jih ubraniš veliko. Spominjam se, kako sem pred tremi leti ustavil štiri od šestih poizkusov, pozneje pa niti enega. Že nekaj časa nisem ubranil nobenega kazenskega strela. Zaradi tega ne morem biti zadovoljen, danes pa mi je na srečo uspelo. Bilo je v zadnjih minutah in nam je prineslo zmago," je dejal Oblak, ki je ubranil prvo 11-metrovko v španskem prvenstvu po skoraj treh letih. Nazadnje jo je ubranil proti Getafeju, proti klubu, ki mu v karieri še ni zatresel mreže.

Da je bila povezanost z Getafejem še večja, je poskrbel datum. Oblak je ubranil 11-metrovko proti Alavesu natanko šest let po svojem prvem nastopu v la ligi. Bilo je 21. marca 2015, Atletico pa je ugnal mestnega tekmeca z 2:0. Pred tem je Oblak odigral šest tekem za Atletico v španskem pokalu, dve pa v ligi prvakov. Do danes je skupaj branil za vodilnega španskega prvoligaša že 293-krat, na več kot polovici tekem pa ohranil mrežo nedotaknjeno (155). Prejel je le 205 golov, povprečje znaša 0,69 na tekmo. No, v španski prvi ligi je povprečje 28-letnega slovenskega asa še boljše, saj je na 219 tekmah zbral kar 119 "ničel". Prejel je le 139 golov, v poprečju torej zgolj 0,63 na tekmo.

Trpljenje zapisano v genski zapis Atletica

Nogometaši Atletica so si po stresnem tednu, v katerem so izpadli iz Evrope, nato pa premagali Alaves, lahko le malce oddahnili. Foto: Reuters Atletico je nujno potreboval zmago za dvig samozavesti po nemočnem izpadu iz Evrope. To je po tekmi poudaril tudi Oblak. "V Evropi smo imeli velike cilje, a nismo pokazali dovolj. Po izpadu nas je čakal zahteven konec tedna. Barcelona, Real in Sevilla so zelo močne ekipe. A ne gledamo nanje, ampak nase. Zdaj bo reprezentančni premor, nato pa nas čaka deset finalnih srečanj. Moramo iti tekmo po tekmo," je napovedal Oblak, ki je v svoji karieri ubranil 16 od 50 najstrožjih kazni, če štejemo tudi tiste, ki so sledile po izenačenem rezultatu po podaljških. Navijače Atletica najbolj peče spomin na leto 2016, ko Oblak v finalu lige prvakov v Milanu proti Realu v petih poizkusih ni ubranil niti ene.

Čeprav se je vodilni Atletico potegoval za točke s klubom, ki je v tej sezoni boljši le od enega tekmeca, je do končnega cilja, novega paketa treh točk, zelo trpel. Če bi vprašali Oblaka, ni to nič novega. "To je moje sedmo leto z Atleticom. Veliko je tekem, na katerih trpimo. To je zapisano že v DNK našega kluba. Pri nogometu resnično nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. To ga dela tako čudovitega. Seveda bi si želeli voditi z 2:0 ali 3:0, a smo tudi z zmago 1:0 osvojili tri točke. To pa najbolj šteje," je izpostavil dejstvo, kako je Atletico z zmago zadržal prednost pred največjima tekmecema, sam pa je poskrbel za imenitno popotnico za reprezentančni teden, v katerem ga čakajo zahtevne tekme s Hrvaško, Rusijo in Ciprom.

V dresu slovenske reprezentance ni bil Oblak premagan že 459 minut zapored! Foto: Grega Valančič/Sportida

Oblak na slovenskih vratih ni bil premagan že 459 minut zapored, v sredo bo imel proti aktualnim svetovnim podprvakom zagotovo kar nekaj dela, saj bodo na drugi strani stali njegov dober madridski znanec Luka Modrić, njegov letošnji evropski krvnik Mateo Kovačić, vroči "Dinamovec" Mislav Oršić …

Velik jubilej Suareza, Messi še boljši!

Nedeljski dvoboj na Wanda Metropolitanu sta zaznamovala strelec Luis Suarez s svojim jubilejem in pa vratar Jan Oblak, ki je v šestletnici derbija v la ligi prispeval ogromen delež k zmagi. Foto: Reuters Zmage nad Alavesom ni zaznamovala le obramba Oblaka v 86. minuti, ampak tudi zmagotovi zadetek Luisa Suareza. Urugvajec je dočakal 500. gol v članski karieri.

V tej sezoni je v la ligi dosegel 19 golov, a ni prvi strelec tekmovanja. To je "prerojeni" Lionel Messi (23 zadetkov), ki je v nedeljo proti Real Sociedadu (6:1) popravil rekord Xavija, hkrati pa poskrbel za nov strelski presežek, saj je dvakrat zadel v polno. Tudi Realu gre vedno bolje tako v Evropi kot tudi doma, tako da bo v končnici španskega prvenstva še napeto.

Reprezentančni premor bo tako prišel Atleticu še kako prav, že 4. aprila jih čaka zelo zahteven izziv, gostovanje pri čertouvrščeni Sevilli, ki tudi še ni rekla zadnje v boju za lovoriko, saj za Oblakom in soigralci zaostaja 11 točk.