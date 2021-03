Perišić in Brozović bosta vendarle prišla v Ljubljano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška nogometaša Marcelo Brozović in Ivan Perišić se bosta vendarle pridružila hrvaški reprezentanci pred kvalifikacijsko tekmo proti Sloveniji za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2022, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Ob tem je selektor Hrvatov Zlatko Dalić sporočil, da je s seznama odpadel Bruno Petković.

Zvezdnika Interja iz Milana, Brozović in Perišić, sta bila vprašljiva za nastop proti Slovenji, potem ko so se v klubu pojavile okužbe z novim koronavirusom, pozitiven je bil tudi nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović.

Inter je sicer ob izbruhu okužb prepovedal igralcem odhod na reprezentančne priprave, Dalić pa je na tiskovni konferenci danes sporočil, da bosta oba le pripotovala v Ljubljano po posredovanju Hrvaške nogometne zveze (HNS).

Svetovni podprvaki iz Rusije 2016 se bodo v okviru skupine H najprej pomerili s slovensko izbrano vrsto, v skupini pa so še Rusija, Slovaška, Ciper in Malta. Hrvaški izbrani vrsti ne bosta mogla pomagati napadalca Ante Rebić in Bruno Petković, je potrdil Dalić na druženju z mediji.

"Niti ena tekma ne bo lahka"

Foto: Reuters

"To bo najbolj zahtevna tekma na prvih treh tekmah kvalifikacij. Najtežja bo že zato, ker se bomo prvič skupaj zbrali šele danes zvečer, igramo pa v sredo. Vseeno je naš cilj jasen; uvrstitev v Katar," je pred dvobojem s Slovenijo razložil hrvaški selektor.

"Pomembno bo dobro začeti kvalifikacije. Morali bomo biti motivirani, odgovorni, saj zgolj tako lahko pridemo do uspeha. Moramo biti pametni in dobro razporediti moči. Gre za peklenski ritem tekem, v katerem so že tako igralci, ki prihajajo iz svojih klubov, zato stanje ni optimalno," je še dodal Dalić.

"Niti ena tekma ne bo lahka, saj danes takšnih nasprotnikov ni. No, Slovenija je najbolj kakovostna ekipa v prvem ciklu. Keka spoštujem, povezal je ekipo, igrajo agresivno in so kompaktni v obrambi. Prejmejo malo zadetkov, a mi smo favoriti," je še o izbrani vrsti selektorja Matjaža Keka dejal 54-letni hrvaški strokovnjak.

Tekma med Hrvaško in Slovenijo bo na sporedu v sredo v Stožicah. Začela se bo ob 20.45. Hrvati bodo v torek prispeli v Ljubljano, prvi trening pa opravili ob 16.30 v Stožicah.