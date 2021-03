Znano je, s kom se bodo Hrvati lotili Slovencev

Hrvati, aktualni svetovni podprvaki, bodo pot v Katar začeli 24. marca z dvobojem s Slovenijo v Ljubljani, tri dni kasneje bo sledila še domača tekma s Ciprom na Reki, prvi kvalifikacijski cikel pa se bo za Hrvaško sklenil z gostovanjem proti Malti 30. marec.

Za te tri tekme je trener Dalić povabil 24 igralcev, vabilo pa je poslal še petim. "Na seznamu ni presenečenj, to je ekipa, ki smo jo zgradili s kvalifikacijami za evropsko prvenstvo in lansko ligo narodov. Čeprav nas čaka zahtevna skupina, v to ekipo verjamem in lahko z velikim optimizmom začenjamo nov cikel, ker sem globoko prepričan v naše napredovanje na prvenstvo, ki je seveda naš glavni cilj v teh kvalifikacijah," je izjavo Dalića povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Vesel sem, da trenutno nimamo resnih težav s poškodbami in upam, da bo tako ostalo do našega ponovnega snidenja. Želimo dober začetek zaradi kvalifikacij, pa tudi kot uvod v evropsko prvenstvo, za to pa bomo morali pokazati maksimalno angažiran pristop, zbranost, moštveni duh, vključno z našo kakovostjo. Urnik je zgoščen, ne bomo imeli časa za resne treninge, tako da bo poudarek na dobri mentalni in taktični pripravi, da bomo glede na te okoliščine na najboljši možni ravni. Sem optimist in zelo se veselim reprezentančnega zbora in snidenja z našimi reprezentanti," je dejal selektor Dalić.

V Slovenijo prihaja tudi dobitnik zlate žoge 2018, zvezdnik Real Madrida Luka Modrić. Foto: Reuters

Slovenija Hrvaške še nikoli ni premagala

Poleg Slovenije, Cipra in Malte bosta hrvaški tekmici v skupini H še Slovaška in Rusija, neposredni nastop na svetovnem prvenstvu pa bo osvojil le zmagovalec skupine. Reprezentanca se bo zbrala 22. marca v Zagrebu, dan pozneje pa se bo odpravila v Ljubljano. Reprezentanca bo takoj po tekmi s Slovenijo odpotovala v Opatijo.

Slovenija se je doslej s Hrvaško merila osemkrat ter petkrat izgubila in trikrat remizirala. Po prvi tekmi s Hrvaško bo Slovenija tri dni zatem gostovala v Rusiji, 30. marca pa še na Cipru. Septembra bodo Slovenci najprej igrali doma proti Slovaški in Malti, nato pa še gostovali na Hrvaškem.

Oktobra bo sledilo gostovanje na Malti ter domača tekma z Rusi, konec kvalifikacij pa bo novembra, ko bo Slovenija najprej gostovala na Slovaškem, nato pa igrala še doma s Ciprom.

Seznam Hrvaške za tekme proti Sloveniji, Cipru in Malti:

Vratarji: Lovre Kalinič (Hajduk), Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town).



Branilci: Domagoj Vida (Bešiktaš), Dejan Lovren (Zenit), Šime Vrsaljko (Atletico Madrid ), Borna Barišić (Rangers), Duje Ćaleta-Car (Marseille), Dario Melnjak (Rizespor), Filip Uremović (Rubin), Josip Juranović (Legia)



Vezisti: Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Chelsea), Marcelo Brozović (Inter), Milan Badelj (Genoa), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašič (CSKA Moskva)



Napadalci: Ivan Perišić (Inter), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Rebić (Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petković (Dinamo Zagreb), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna).



Dodatna vabila: Mile Škorić (Osijek), Toma Bašić (Bordeaux), Marin Pongračić (Wolfsburg), Ivo Grbić (Atletico Madrid), Kristijan Lovrić (Gorica)