Odzivi iz Hrvaške: Ćiro odpisal Slovenijo, Dalić pohvalil Keka

Ples kroglic v Zürichu je v kvalifikacijski skupini H za nastop na SP 2022 združil Hrvaško, Slovaško, Rusijo, Ciper, Malto in … Slovenijo! Skupine se je že oprijel pridevnik slovanska, hrvaški mediji pa so bolj ali manj prepričani, da bi lahko Hrvaška, aktualni svetovni podprvak, upravičila vlogo favorita za prvo mesto. Nekdanji selektor Miroslav Ćiro Blažević je velik optimist.

Na papirju je prva favoritinja skupine Hrvaška. Za Slovenijo je tradicionalno neugodna, saj z njo na osmih srečanjih sploh še ni doživela zmage (pet zmag Hrvaške in trije remiji). Če so slovenski nogometaši v preteklosti že premagali Slovaško, Rusijo, Ciper in Malto, Hrvatov, aktualnih svetovnih podprvakov, niso še nikoli.

Hrvati so največji favoriti za osvojitev prvega mesta, ki omogoča neposredno udeležbo na svetovnem prvenstvu v Katarju. Drugouvrščeno reprezentanco čaka popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah, v katere pa bi se lahko Slovenija zaradi uspeha v ligi narodov uvrstila tudi ob slabših dosežkih v kvalifikacijski skupini. Z nekaj sreče bi bilo možno tudi to.

Veliko sosedov igra skupaj

Luka Modrić je edini nogometaš poleg Lionela Messija in Cristiana Ronalda, ki je v zadnjem desetletju prejel zlato žogo. Foto: Reuters Kako je žreb pokomentirala Hrvaška, ki je lahko zelo ponosna na svoje nogometaše?

Uspehov na velikih tekmovanjih ne manjka, njen kapetan Luka Modrić je bil leta 2018 najboljši igralec na svetu, večina reprezentantov igra pri evropskih klubskih velikanih, nekateri si delijo slačilnico tudi s slovenskimi asi (Ivan Perišić in Marcelo Brozović pri Interju s Samirjem Handanovićem, Mario Pašalić pri Atalanti z Josipom Iličićem, Šime Vrsaljko in Ivo Grbić pri Atleticu z Janom Oblakom …), Filip Uremović in Dario Melnjak imata denimo že izkušnje z igranjem v Prvi ligi Telekom Slovenije, hrvaški prvak Dinamo Zagreb je edini klub, ki v letošnjem skupinskem delu evropskih tekmovanj ni prejel niti enega zadetka … Hrvaška tako iskreno verjame, da bo leta 2022 zaigrala v Katarju in tako nastopila še na šestem velikem tekmovanju zapored.

Sportske novosti izpostavile prav Slovenijo

Tako so dogajanje na žrebu naslovile Sportske novosti. Foto: zajem zaslona ''Hrvaška proti Slovencem v boju za svetovno prvenstvo,'' je del naslova, ki je po žrebu krasil naslovnico spletne strani hrvaškega športnega dnevnika Sportske novosti. V naslovu ni bila izmed tekmic torej izpostavljena ne Slovaška ne Rusija, ki sta na svetovni jakostni lestvici uvrščeni pred Kekovo četo, ampak prav Slovenija.

Zelo je zanimiva tudi zaradi Matjaža Keka, ki je bil leta 2017 za kratek čas v igri za novega hrvaškega selektorja, a je bil nato po burni noči in klavrnem remiju Hrvaške na Reki proti Finski namesto Anteja Čačića na stolček ustoličen Zlatko Dalić. Ravno tisti, ki je nato Hrvaško senzacionalno popeljal do drugega mesta na SP 2018 in se bo prihodnje leto dvakrat ''udaril'' s Kekom. ''Soseda Slovenija je bila vedno posebno motivirana na tekmah proti Hrvaški, tekme z varovanci Keka bodo zelo atraktivne,'' v komentarju poudarja novinar Dražen Antolić.

Hrvaški Index se je sprehodil skozi dozdajšnje tekme med Hrvaško in Slovenijo, v uradne uvršča tudi tisto, odigrano v Murski Soboti, ko je Hrvaška poleti 1991 zmagala z 1:0. Slovenija je ne uvršča. Za Hrvate je torej statistika tekem proti Sloveniji šest zmag in trije remiji.

Hrvaška je v skupini lige narodov za las prehitela Švedsko in si priborila obstanek v elitni druščini. Foto: Guliverimage

Splitski časnik Slobodna Dalmacija je nekoliko manj evforičen. V naslovu poudarja, kako je Hrvaška dobila vse prej kot lahko kvalifikacijsko skupino za SP 2022. Previdni so tudi pri Gol.hr, kjer poudarjajo, kako je imela Hrvaška morda glede Slovaške, ki spada v kakovostni boben, še srečo, pri Rusiji iz tretjega oziroma Sloveniji iz četrtega bobna pa definitivno ne. ''Slovaki so dober žreb, Rusi in Slovenci ne,'' sporoča hrvaški portal in glede Slovenije spoštljivo dodaja: ''Kek, nekdanji trener Rijeke, želi reprezentanci vrniti kult, z njegovo vrnitvijo se je na slovenska vrata vrnil Jan Oblak, Slovenija pa je zmagoslavno osvojila prvo mesto v skupini lige narodov.''

Slovenija za razred slabša od Hrvaške?

Časniku Sata24 ni ušlo, kako imajo zastave Hrvaške, Slovaške, Rusije in Slovenije v "slovanski" skupini H številne podobnosti. Zlasti slednje tri. Foto: zajem zaslona Da bo Slovenija s selektorjem Kekom zahteven zalogaj za Hrvaško, so prepričani tudi pri 24sata. ''Slovenija bo s Kekom na klopi zelo motivirana in ''napaljena'' na nas. Kek je Slovence enkrat že popeljal na SP. Zagotovo se bodo hoteli Slovenci maščevati za izpad v dodatnih kvalifikacijah za EP 2004, ko smo jih izločili po remiju v Zagrebu (1:1) in zmagi v Ljubljani (1:0),'' se spominjajo zadnjih tekem s Slovenijo, ki so odločale o nastopu na velikih tekmovanjih.

V njihovi anketi je več kot 75 odstotkov bralcev prepričanih, da bo Hrvaška v skupini, zaznamovani z zastavami najmočnejših reprezentanc, v katerih prevladujejo rdeča, bela in modra barva, osvojila prvo mesto. ''Lahko bi bilo boljše, a tudi slabše. Na prvi pogled smo pristali v zahtevni skupini. Slovaška, Rusija in Slovenija so borbene reprezentance, a za razred slabše od Hrvaške. Ciper bi lahko predstavljal mino, če bi ga kdo podcenjeval, tudi z Malto se nam je enkrat že zalomilo,'' so se sprehodili čez skupino.

Selektor Dalić: Kek nas izvrstno pozna

Zlatko Dalić je po drugem mestu Hrvaške na SP 2018 prejel nekaj zelo mikavnih ponudb za selitev v druge države, a je hotel ostati zvest domovini. Foto: Getty Images Kaj pa je po plesu kroglic povedal selektor Zlatko Dalić? ''Žreb bi bil lahko tako boljši kot tudi slabši. Hrvaška je bila z razlogom uvrščena med nosilce, zato ne smemo bežati od vloge favoritov. Naš cilj je nastop na SP. V tej skupini lahko uresničimo cilj. Največji tekmeci za prvo mesto nam bodo Slovaki in Rusi, s katerimi imamo sveže izkušnje iz preteklosti (Hrvati so Slovaško dvakrat ugnali v kvalifikacijah za EP 2020, Rusijo pa izločili v četrtfinalu SP 2018),'' je poudaril priljubljeni hrvaški selektor, ki kljub slabšim rezultatom v letošnji ligi narodov, kjer je v skupini stežka prehitel Švede, krepko pa zaostal za Francozi in Portugalci, verjame v boljši jutri hrvaške izbrane vrste.

O Sloveniji je dejal: ''Pod vodstvom Matjaža Keka, ki nas izvrstno pozna, se je Slovenija povzdignila. Naši sosedi bodo imeli posebno motivacijo, da pokažejo svojo kakovost,'' poudarja Dalić in v končni oceni označuje skupino kot zahtevno, z močnimi tekmeci, ki jih Hrvaška spoštuje. ''Vseeno pa želi Hrvaška v Katarju braniti svetovno srebro in narediti vse, da to tudi ustvari,'' je optimist.

Za Blaževića ni dvoma: Prva bo Hrvaška

Miroslav Ćiro Blažević je večkrat vodil Hrvaško proti Sloveniji v kvalifikacijah. Zmagal je skoraj na vseh tekmah, razen na dvoboju v Splitu, ki ga je v prejšnjem stoletju zaznamoval Primož Gliha s kar tremi zadetki (3:3). Foto: Matej Leskovšek Nekdanji selektor Miroslav Ćiro Blažević, ki je Hrvaško na SP pred 22 leti v Franciji popeljal do nepozabnega tretjega mesta, v pogovoru za Večernji List ni skrival navdušenja nad žrebom. ''Tako sem navdušen, da me je že kar strah. Smo izraziti favoriti v skupini. Zelo verjamem Daliću in pomlajeni hrvaški reprezentanci. Prepričan sem, da bomo bili prvi. Tako, kot se tudi spodobi za favorita. Prvi smo po ratingu in kakovosti. Zagotovo smo najboljši,'' ocenjuje ''stari lisjak'' Blažević in dodaja, kako niti enega izmed reprezentanc v skupini ne smatra kot posebej nevarnega tekmeca. Ne Slovakov ali Rusov, niti Slovencev, ki jih je tako že odpisal iz boja za prvo mesto.

Matjaž Kek uživa na Hrvaškem, za trenerja sta si ga (bi si ga) želela tudi zagrebški Dinamo in splitski Hajduk, ogromno spoštovanje. Zlasti na Reki! Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanimivo je, da je Hrvaška v obdobju državne samostojnosti manjkala le na enem svetovnem prvenstvu. Na tistem leta 2010, na katerem je zadnjič nastopila Slovenija. In to ravno pod vodstvom Keka, čigar kariera je močno zaznamovana s Hrvaško. Zdaj bo z njo povezan še profesionalno, saj se bo s ''kockastimi'' dvakrat pomeril v kvalifikacijah za SP 2022. Sodeč po odzivih hrvaških medijev čaka Slovenijo še zelo zahtevno delo …