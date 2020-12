Matjaža Keka so že zasuli klici iz Hrvaške

"Slovenija ni favorit skupine, a bo naredila vse, da se bo na kvalifikacije pripravila čim bolje," je žreb kvalifikacijskih skupin za svetovno prvenstvo, ki je Sloveniji namenil stare znanke, Hrvaško, Rusijo, Slovaško, Ciper in Malto, komentiral Matjaž Kek. Slovenskega selektorja so hrvaški novinarji takoj po žrebu pričakovano že zasuli s klici.

"Večkrat sem že rekel, da prav veliko, ko se ples kroglic začne, ne moreš več narediti. Padli smo v skupino, ki je zanimiva zaradi sosedov Hrvatov, Slovakov, Rusov, s katerimi smo v kvalifikacijah že igrali. Od nasprotnikov, ki so bili na žrebu za nami, smo dobili najbolje uvrščene. Lahko bi bilo bolje, lahko pa tudi slabše. Če mi ne bomo na pravi ravni, potem ti noben tak ali drugačen nasprotnik ne pomaga," je žreb v Zürichu, ki se ga zaradi pandemije novega koronavirusa ni udeležil, prek videoklica komentiral Matjaž Kek.

V kvalifikacijah bo treba biti na mnogo višji ravni

Foto: Grega Valančič/Sportida Kroglice so se malce poigrale z usodo selektorja in Sloveniji iz prvega bobna namenile Hrvate. Ne toliko zaradi tega, ker Slovence čakata tekmi proti svetovnim podprvakom, ampak predvsem zaradi pečata, ki ga je kot trener Rijeke pustil na Hrvaškem.

"Na telefonu že imam nekaj klicev vaših hrvaških novinarskih kolegov," je slovenski sedmi sili pričakovano povedal Kek, za katerim je uspešen nastop v ligi narodov. Slovenija pod njegovim vodstvom, upoštevajoč prijateljske tekme, poraza ne pozna že kar osem tekem.

"Na valovih zmernega optimizma in z jasnim zavedanjem, da bomo morali biti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo na mnogo višjem nivoju, bomo krenili v nove kvalifikacije, v katerih nas čaka strnjen razpored. Že marca prihodnje leto bomo videli, kje smo. Do takrat bomo razmišljali o nasprotnikih, medijske špekulacije pa pustili ob strani. Smo v zanimivi skupini. Imamo svetovne podprvake, Slovake in Ruse, ki se redno uvrščajo na velika tekmovanja, spoštovanja vredna Ciper in Malto, a najbolj bomo morali razmišljati predvsem o sebi," je povedal selektor, ki je Slovenijo kot zadnjo popeljal na veliko tekmovanje. Na svetovno prvenstvo 2010, na katero so se Slovenci, zanimivo, uvrstili, potem ko so v kvalifikacijah igrali tako proti Slovakom kot proti Rusom.

Slovenija se je s Hrvaško nazadnje pomerila avgusta 2008, ko so bili v prijateljski tekmi v Ljudskem vrtu s 3:2 boljši Hrvati. Selektor Slovenije je bil Matjaž Kek. Foto: Reuters

Osem mesecev za deset tekem s starimi znankami

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022, ki bo v Katarju potekalo od 21. novembra do 18. decembra, se bodo začele marca prihodnje leto in trajale vsega osem mesecev, do novembra 2021.

Prvi krog kvalifikacij, v katerih bo Slovenija odigrala deset tekem, bo 24. in 25 marca, drugi 27. in 28. marca, tretji pa 30. in 31. marca. Kvalifikacije se bodo potem nadaljevale septembra z novimi tremi krogi, in sicer 1. in 2., 4. in 5. ter 7. in 8. septembra. Sedmi in osmi krog bosta 8. in 9. ter 11. in 12. oktobra. Zadnja kroga pa bosta med 11. in 13. ter 14. in 16. novembrom 2021.

Z vsemi nasprotniki v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 se je Slovenija že pomerila, s Hrvaško je igrala osemkrat. Petkrat je izgubila in trikrat remizirala. S Slovaško je igrala šestkrat in trikrat zmagala, dvakrat remizirala, enkrat pa izgubila. Z Rusijo ima na petih tekmah po dve zmagi in poraza ter remi, s Ciprom ima na desetih tekmah pet zmag, tri remije in dva poraza, z Malto pa na šestih tekmah pet zmag in remi.