Žreb je določil: Slovenci v skupini s Hrvaško!

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju 2022 v skupini H udarila s svetovno podprvakinjo Hrvaško, neugodnima Slovaško in Rusijo ter Ciprom in Malto.

Kvalifikacijske skupine za uvrstitev na SP 2020 v Katarju:

Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Skupina E Skupina F Skupina G Skupina H Skupina I Skupina J Portugalska Španija Italija Francija Belgija Danska Nizozemska Hrvaška Anglija Nemčija Srbija Švedska Švica Ukrajina Wales Avstrija Turčija Slovaška Poljska Romunija Irska Grčija Severna Irska Finska Češka Škotska Norveška Rusija Madžarska Islandija Luksemburg Gruzija Bolgarija BiH Belorusija Izrael Črna gora Slovenija Albanija Severna Makedonija Azerbajdžan Kosovo Litva Kazahstan Estonija Ferski otoki Latvija Ciper Andora Armenia Moldavija Gibraltar Malta San Marino Liechtenstein

Slovenci so se v kvalifikacijah na veliko tekmovanje že merili. To je bilo leta 1996 v kvalifikacijah za EP in tudi dve leti kasneje v kvalifikacijah za SP 1998. Hrvati so v prvem kvalifikacijskem ciklusu dobili obe medsebojni tekmi, medtem ko so dve leti kasneje Slovenci edini točko v kvalifikacijah osvojili ravno proti Hrvaški. Slovenski junak obračuna v Splitu je bil s hat-trickom Primož Gliha.

Tako kot Hrvati so stari slovenski znanci tudi Slovaki, Rusi so na mino slovensko mino v dodatnih kvalifikacijah za SP 2010, slovenski nogometaši pa so se v preteklosti že velikokrat merili tudi s Ciprom in Malto. Najbolj svež spomin na Ciper je prva izvedba lige narodov, ko se Ciprčani Slovence premagali, enkrat pa bi bilo neodločeno.

Zanimivost: Svetovno prvenstvo bo prvič v zgodovini v jesensko-zimskem obdobju, turnir v Katarju bo namreč med 21. novembrom in 18. decembrom 2022. Branilka naslova je Francija, ki je pred dvema letoma v finalu v Moskvi premagala ravno našo nasprotnico v teh kvalifikacijah Hrvaško (4:2).

Slovenija bo nastop na #WorlcCup lovila preko skupine H 🏆 #SrceBije pic.twitter.com/n7Al3SBzTN — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) December 7, 2020

Neposredno v Katar vodi le prvo mesto

Na svetovno prvenstvo v Katarju leta 2022 se uvrstijo zmagovalci 10 skupin, drugouvrščeni in dve najboljši ekipi iz lige narodov, kjer ima dobro izhodišče tudi Slovenija, pa se bodo za dodatne tri vstopnice udarile v dodatnih kvalifikacijah. Ekipe bodo razporejene v tri skupine po štiri, ki bo nato po sistemu na izločanje določil še tri evropske potnike v Katar.

Termini kvalifikacij: Tekmovalni dan 1: 24.–25. marec 2021

Tekmovalni dan 2: 27.–28. marec 2021

Tekmovalni dan 3: 30.–31. marec 2021

Tekmovalni dan 4: 1.–2. september 2021

Tekmovalni dan 5: 4.–5. september 2021

Tekmovalni dan 6: 7.–8. september 2021

Tekmovalni dan 7: 8.–9. oktober 2021

Tekmovalni dan 8: 11.–12. oktober 2021

Tekmovalni dan 9: 11.–13. november 2021

Tekmovalni dan 10: 14.–16. november 2021 Dodatne kvalifikacije: 24., 25., 28., 29. marec 2022

Katero mesto bo v kvalifikacijah za SP 2022 zasedla Slovenija? 1. 67 +

2. 85 +

3. 86 +

4. 74 +

5. 6 +

6 11 + Oddanih 329 glasov

Preberite še: