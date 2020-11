To pa bo zanimivo! Na Slovenijo prežijo številne velesile.

Kekova četa je prejšnji teden po remiju v Atenah (0:0) proslavljala zgodovinski uspeh, saj je v skupini lige narodov prehitela vse tekmece. To pa je nekaj, kar slovenski reprezentanci ni uspelo še nikoli, odkar se udeležuje mednarodnih tekmovanj. Samozavest si je povzdignila ob več kot primernem trenutku, saj jo prihodnje leto, dvoboji bodo trajali vse od marca do novembra 2021, čaka nov izziv. Še večji ciklus s še večjim ciljem, saj bodo kvalifikacije za svetovno prvenstvo potekale v Katarju.

Brez dvobojev z BiH, Črno goro, Makedonijo ...

Eden izmed možnih tekmecev iz prvega bobna je tudi Belgija, trenutno vodilna reprezentanca na lestvici Fife. Foto: Reuters Slovenijo čaka pisana druščina, v kateri bodo kar tri reprezentance, ki so na papirju boljše od nje. Ko je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) urejala seznam udeležencev kvalifikacij in 55 članov evropske družine na podlagi uvrstitev na jakostni lestvici Fife razdelila v šest različnih kakovostnih skupin, so se izbranci Matjaža Keka znašli v četrtem bobnu. V njem so tudi Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Albanija, Bolgarija, Izrael, Belorusija, Gruzija in Luksemburg, kar pomeni, da se Slovenija z njimi ne bo mogla potegovati za vstopnico. Se bi pa lahko z vsemi drugimi.

O tem bo odločil žreb, ki bo potekal 7. decembra v Zürichu. Takrat bo dokončno jasno, s katerimi reprezentancami se bo Slovenija prihodnje leto merila v kvalifikacijski skupini. Najbolj neugodni tekmeci so v prvem bobnu, v katerem ne manjka svetovnih nogometnih velesil. Slovenija se bo pomerila z enim izmed desetih velikanov, ki so uvrščeni najvišje na lestvici Fifa. To so Belgija, Francija, Anglija, Portugalska, Španija, Italija, Hrvaška, Danska, Nemčija in Nizozemska.

Kakovostni bobni za žrebom kvalifikacij za SP 2022: Prvi boben: Belgija, Francija, Anglija, Portugalska, Španija, Italija, Hrvaška, Danska, Nemčija, Nizozemska

Drugi boben: Švica, Wales, Poljska, Švedska, Avstrija, Ukrajina, Srbija, Turčija, Slovaška, Romunija.

Tretji boben: Rusija, Madžarska, Irska, Češka, Norveška, Severna Irska, Islandija, Škotska, Grčija, Finska.

Četrti boben: Slovenija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Albanija, Bolgarija, Izrael, Belorusija, Gruzija, Luksemburg.

Peti boben: Armenija, Ciper, Ferski otoki, Azerbajdžan, Estonija, Kosovo, Kazahstan, Litva, Latvija, Andora

Šesti boben: Malta, Moldavija, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino.

Slovenija na čakalni listi za play-off

Jan Oblak na letošnjih petih tekmah za Slovenijo ni prejel niti enega zadetka. Prihodnje leto ga čakajo bistveno težji tekmeci, a tudi nekateri, ki na lestvici zaostajajo tudi za Moldavijo. Foto: Guliverimage V kvalifikacijah za SP 2022 bo sodelovalo vseh 55 članic evropske nogometne družine, tudi zadnji svetovni prvak, Francija. Žreb jih bo uvrstil v deset skupin, pet jih bo sestavljalo šest, pet pa pet reprezentanc. Zmagovalci desetih skupin si bodo zagotovili neposredno udeležbo na SP 2022, deset drugouvrščenih pa nastop v dodatnih kvalifikacijah.

V play-offu bosta sodelovala še dva najvišje uvrščena zmagovalca skupine druge izvedbe lige narodov, ki se v kvalifikacijah za SP 2022 ne bosta neposredno uvrstila na SP ali v dodatne kvalifikacije. Če Slovenija torej v kvalifikacijah za SP 2022 v svoji skupini ne bo osvojila prvega oziroma drugega mesta, bo lahko še vedno upala na sodelovanje v play-offu, kjer se je po zaslugi zmage v tretji skupini lige C lige narodov znašla v čakalni vrsti. Za zdaj na 9. mestu.

Kek: Rezultat v ligi narodov nas ne sme zavesti

Kekova četa je v ligi narodov osvojila 14 točk. Dvakrat je premagala Kosovo in Moldavijo, dvakrat pa remizirala z Grčijo. Foto: Sportida Kaj pa je o nedavnem uspehu v ligi narodov povedal selektor Matjaž Kek? "Vsekakor je liga narodov v svoji drugi izvedbi za Slovenijo pomenila, da smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili ob začetku tekmovanja. Poleg spoštovanja vrednega rezultata, četudi, roko na srce, ne gre za uvrstitev na evropsko ali svetovno prvenstvo, smo našli in predstavili kar nekaj igralcev, ki bi lahko predstavljali svetlo prihodnost slovenskega reprezentančnega nogometa. To pa je bil poglavitni cilj pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo," se je razgovoril 59-letni Mariborčan v pogovoru za uradno stran krovne zveze.

Zaveda se, da pravi izpiti zrelosti šele prihajajo, saj bo imel prihodnje leto opravka z neprimerno težjimi tekmeci.

Kekovi izbranci bodo 7. decembra spoznali imena petih (štirih) tekmecev v kvalifikacijah za SP 2022. Foto: Sportida

"Lahko smo ponosni na rezultat v ligi narodov, ki pa nas ne sme zavesti. Vseeno smo igrali v ligi C, v naslednjih kvalifikacijah nas čakajo težkokategorniki. Korak po korak lahko napredujemo, včasih pa je potrebno narediti tudi kakšnega nazaj. Da se kaj vidi, da se analizira, da se kaj popravi," je še dodal Kek in si zaželel, da bi igralci do novega izziva, kvalifikacij za SP 2022, ostali zdravi.