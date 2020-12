Zvezdniški Azzurri spletli posebno vez s Slovenijo

Najboljši slovenski nogometaši, zbrani v člansko izbrano vrsto, so v prvi kvalifikacijski ciklus vstopili leta 1994. V odmevnem srečanju so v boju za EP 1996 gostili močno Italijo, ki je le nekaj mesecev pred gostovanjem v Mariboru izgubila finale svetovnega prvenstva v ZDA. Slovenci so proti Azzurrom navdušili, osvojili veliko točko (1:1), goste pa je popolnega neuspeha rešil sodnik, ki je spregledal veljaven zadetek Darka Milaniča. Slovenska reprezentanca je torej dolgo pot dokazovanj v kvalifikacijah za največja tekmovanja začela proti Italiji, eni največjih nogometnih velesil, ki je naslov svetovnega prvaka osvojila že štirikrat.

Velike načrte ima tudi na SP 2022 v Katarju, zlasti po tem, ko ji je nepričakovano spodrsnilo v zadnjih kvalifikacijah. Takrat je senzacionalno ostala brez nastopa na SP 2018 v Rusiji. Italija je ena izmed šestih najbolj pogostih slovenskih tekmecev v kvalifikacijah za velika tekmovanja.

Ko je Italija zadnjič gostovala v Sloveniji na kvalifikacijski tekmi in v Stožicah zmagala z 1:0, so bile tribune polne domačih navijačev. Foto: Vid Ponikvar

Poleg zahodnih sosedov se je Slovenija tako pogosto srečevala le še z Estonijo, Litvo, Norveško, Albanijo in Švico. Najlepši spomini vežejo Slovenijo na Italijo na 9. oktober 2004, ko so takratni izbranci Branka Oblaka v deževnem Celju po zaslugi nepozabnega zadetka Boštjana Cesarja premagali italijanske zvezdnike z 1:0.

Bi se lahko Slovenija znašla v skupini z Italijo tudi prihodnje leto, ko bodo potekale kvalifikacije za SP 2022 v Katarju? Odgovor bo znan na današnjem žrebu, ki se bo začel ob 18. uri. Slovenija je uvrščena v četrto kakovostno skupino.

Vsi tekmeci Slovenije v kvalifikacijah za velika tekmovanja:

Tekmec Slovenije EP 96 SP 98 EP 00 SP 02 EP 04 SP 06 EP 08 SP 10 EP 12 SP 14 EP 16 SP 18 EP 20 Italija DA DA DA Estonija DA DA DA Litva DA DA DA Norveška DA DA DA Albanija DA DA DA Švica DA DA DA Hrvaška DA DA Grčija DA DA Latvija DA DA Luksemburg DA DA Ferski otoki DA DA Srbija* DA DA Ciper DA DA Malta DA DA Izrael DA DA Belorusija DA DA Škotska DA DA Severna Irska DA DA San Marino DA DA Slovaška DA DA Poljska DA DA Anglija DA DA Ukrajina DA Danska DA BiH DA Gruzija DA Rusija DA Francija DA Moldavija DA Bolgarija DA Nizozemska DA Romunija DA Češka DA Islandija DA Avstrija DA Severna Makedonija DA

Zanimivo je, da se je v uvodnih kvalifikacijskih ciklusih, ko se je odločalo o potnikih za EP 1996 in SP 1998, obakrat znašla v skupini s Hrvaško. Tako je bilo v prejšnjem stoletju, v tem pa se Slovenija s ''kockastimi'' na uradni kvalifikacijski tekmi, ki bi štela za točke, še ni pomerila. Če vzamemo v obzir zgolj skupinske dele kvalifikacij in ne upoštevamo dodatnih kvalifikacij, kjer je Slovenija v preteklosti doživljala mešane uspehe (trikrat uspešna, dvakrat neuspešna, leta 2003 je denimo ostala praznih rok za Euro 2004 prav proti Hrvaški).

Portugalska bi morala spomladi gostovati v Stožicah na prijateljski tekmi in počastiti okroglo obletnico slovenske krovne zveze, a je epidemija novega koronavirusa Nogometni zvezi Slovenije (NZS) prekrižala načrte. Cristiano Ronaldo in druščina tako še čakajo na prvo tekmo s Slovenijo. Foto: Reuters

Tako Italija kot tudi Hrvaška sta pred današnjim žrebom v Zürichu postavljeni v najvišji kakovostni boben. V njem so poleg dveh slovenskih sosed še Belgija, Francija, Anglija, Portugalska, Španija, Danska, Nemčija in Nizozemska. Slovenija bo tako v skupini zagotovo pozdravila eno izmed evropskih nogometnih velesil. V preteklosti je v kvalifikacijah že imela izkušnje s Francijo, Anglijo, Italijo, Hrvaško, Dansko in Nizozemsko, s štirimi velikani pa se še ni merila za točke. To so Belgija, najboljša reprezentanca na svetovni jakostni lestvici, Portugalska, aktualna evropska prvakinja, Španija in Nemčija.

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak bo danes izvedel imena petih (štirih) tekmecev v kvalifikacijski skupini za SP 2022. Prvih pet skupin bo sestavljajo šest, preostalih pet pa pet reprezentanc. Foto: Guliverimage

Evropska družina šteje 55 zvez. Slovenija se je dvema tretjinama možnih udeležencev že srečala v kvalifikacijskih dvobojih (liga narodov ne šteje), z 18 reprezentancami pa še ne. Ji bo današnji ples kroglic namenil ''stare znance'' ali se po zbirka slovenskih tekmecev povečala? Odgovor bo znan malce po 18. uri.

S kom se Slovenija še ni merila v kvalifikacijah (18): Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belgija, Črna gora, Finska, Gibraltar, Irska, Kazahstan, Kosovo, Liechtenstein, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Španija, Švedska, Turčija in Wales.