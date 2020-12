Ognjen štart Slovenije, za začetek doma s Hrvaško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z Nogometne zveze Slovenije so sporočili koledar tekem slovenske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2020, v kateri je bila izbrana vrsta Matjaža Keka izžrebana v skupino skupaj s Hrvaško, Rusijo, Slovaško, Ciprom in Malto. Slovenci bodo kvalifikacije začeli z domačo tekmo proti Hrvaški.

Slovenski reprezentanti bodo kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022 začeli z domačo tekmo proti Hrvaški. Foto: Reuters

Že takoj na začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju, marca prihodnje leto, slovensko nogometno reprezentanco čaka vedno vroč sosedski derbi s Hrvaško, ki bo tokrat v Slovenijo pripotovala s priponko svetovne podprvakinje. To bo deveti medsebojni obračun Hrvaške in Slovenije, ki proti svoji južni sosedi zmage še ne pozna. Tri dni pozneje varovance Matjaža Keka čaka zahtevno gostovanje v Rusiji, potem pa v tistem terminu še gostovanje na Cipru.

Septembra prihodnje leto bodo Slovenci kvalifikacije nadaljevali z domačima tekmama proti Malti in Slovaški, potem sledi še povratna tekma s Hrvati v gosteh. Oktobra bosta na sporedu gostovanje na Malti in domača tekma z Rusijo, v zaključku rednega dela kvalifikacij pa Slovence novembra prihodnje leto čakata še gostovanje na Slovaškem in za konec domača tekma s Ciprom.

Kje bo Slovenija igrala svoje domače tekme, še ni znano.

Spored tekem Slovenije v kvalifikacijah za SP 2022:

24. marec 2021:

20.45 Slovenija – Hrvaška



27. marec 2021:

15.00 Rusija – Slovenija



30. marec 2021:

20.45 Ciper – Slovenija



1. september 2021:

20.45 Slovenija . Slovaška



4. september 2021:

18.00 Slovenija – Malta



7. september 2021:

20.45 Hrvaška – Slovenija



8. oktober 2021:

20.45 Malta – Slovenija



11. oktober 2021:

20.45 Slovenija – Rusija



11. november 2021:

20.45 Slovaška – Slovenija



14. november 2021:

15.00 Slovenija - Ciper