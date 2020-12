Stara slovanska družba, v kateri je zrastel Matjaž Kek

Slovenija se bo za nastop na svetovnem prvenstvu 2022 v Katarju potegovala s starimi znankami, s Hrvaško, Rusijo, Slovaško, Ciprom in Malto, s katerimi je do zdaj skupaj odigrala kar 35 tekem. Vse razen Hrvaške je že premagala. Preostala slovanska naroda, s katerima se bo prihodnje leto merila, Rusijo in Slovaško, nazadnje ob uvrstitvi na svetovno prvenstvo 2010, ko si je trenersko ime ustvaril zdajšnji in takratni slovenski selektor Matjaž Kek.

Hrvaška

Število prebivalcev: 4 milijoni.

Prva odigrana tekma: leta 1990.

Tekme s Slovenijo: 8 (brez zmage, 3 remiji, 5 porazov).

Trenutna uvrstitev na lestvici Fife: 11. mesto.

Izkupiček v kvalifikacijah za EP 2020: 1. mesto v svoji skupini in uvrstitev na EP (5 zmag, 2 remija in poraz).

Najvišja uvrstitev na lestvici Fife: 3. mesto (januar 1999).

Število uvrstitev na velika tekmovanja: 11 (5x SP, 6x EP).

Najboljši dosežki na velikih tekmovanjih: srebro SP 2018, bron SP 1998, četrtfinale EP 1996 in 2008.

Selektor: Zlatko Dalić (Hrvaška).

Najdražji nogometaši: Mateo Kovačić (45 milijonov evrov, Chelsea), Marcelo Brozović (40 milijonov evrov, Hoffenheim), Marcelo Brozović (32 milijonov evrov, Inter Milano).

Hrvaška je svetovna podprvakinja, ki je vrhunec v svoji bogati nogometni zgodovini doživela na svetovnem prvenstvu leta 2018 v Rusiji, kjer se je ustavila šele v finalu in tako še izboljšala dosežek legendarnih "bronastih", ki so 20 let pred tem na mundialu v Franciji zasedli tretje mesto.

Je pa današnja Hrvaška precej drugačna od tiste, ki smo jo občudovali na zadnjem svetovnem prvenstvu. Za njo ne igrajo več številni nogometaši. Hrvati danes ne morejo več računati na Ivana Rakitića, Maria Mandžukića, Vedrana Ćorluko, Danijela Subašića in še nekatere nosilce tistega srebrnega rodu. Na evropsko prvenstvo 2020 se je sicer kvalificirala s prvega mesta v svoji ne preveč zahtevni skupini, v kateri je imela v družbi Walesa, Slovaške, Madžarske in Azerbajdžana nekaj težav. V ligi narodov ji je šlo v zadnjih (in prvih) dveh izvedbah v najboljši, A skupini, veliko slabše. V desetih tekmah proti Franciji, Portugalski, Angliji, Španiji in Švedski je zmagala samo dvakrat in se letos komajda rešila pred izpadom v ligo B.

Luka Modrić Foto: Reuters Njen prvi zvezdnik je seveda še vedno Luka Modrić, dobitnik zlate žoge 2018, ki pa pri 35 letih vse težje lovi ritem igranja za Real Madrid in hrvaško reprezentanco. Svetovno prvenstvo v Katarju je skorajda zagotovo njegovo zadnje veliko tekmovanje v majici kockastih. Če bo do njega prišel, seveda. Pomembno vlogo ima pri Hrvatih še vedno nekdanji branilec Liverpoola, ki zdaj igra za Zenit, Dejan Lovren. Omeniti velja še Ivana Perišića, ki je letos osvojil naslov evropskega prvaka z Bayernom, zdaj pa spet igra za milanski Inter, zvezdnika londonskega Chelseaja Matea Kovačića, mladega, komaj 20-letnega Nikolo Vlašića, ki navdušuje pri moskovskem CSKA in se vse bolj uveljavlja tudi v reprezentanci, in golgeterja nemškega prvoligaša Hoffenheima Andreja Kramarića, ki ga selektor Slovenije Matjaž Kek dobro pozna iz časov, ko sta skupaj uspešno sodelovala pri Rijeki. Presenečenje je v zadnjem času napadalec zagrebškega Dinama Bruno Petković, ki je bil s štirimi goli tudi najboljši strelec hrvaške reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020. Selektor je še vedno Zlatko Dalić.

Hrvaška je seveda tudi stara znanka Slovenije, s katero je do zdaj odigrala osem tekem. Zadnjo avgusta 2008, ko so Hrvati Kekovo Slovenijo na prijateljski tekmi v Mariboru premagali s 3:2. Ob tem so Hrvati zabeležili še štiri zmage. Najslajša je bila zagotovo tista na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2004, ko so po remiju z 1:1 v Zagrebu v Ljubljani z igralcem manj prišli do zmage z 1:0 in se uvrstili na zaključni turnir. Najslajši slovenski spomin s tekem proti Hrvaški, proti kateri je trikrat remizirala, niti enkrat pa zmagala, seže v april 1997. Split, kvalifikacije za svetovno prvenstvo 1998, trije goli Primoža Glihe in remi s 3:3.

Rusija

Število prebivalcev: 146 milijonov.

Prva odigrana tekma: 1992.

Tekme Slovenije z Rusijo: 5 (2 zmagi, remi, 2 poraza).

Trenutna uvrstitev na lestvici Fife: 39. mesto.

Izkupiček v kvalifikacijah za EP 2020: 2. mesto v svoji skupini in uvrstitev na EP (8 zmag in 2 remija).

Najvišja uvrstitev na lestvici Fife: 3. mesto (april 1996).

Število uvrstitev na velika tekmovanja: 10x (4x SP. 6x EP).

Najboljši dosežki na velikih tekmovanjih: polfinale EP 2008, četrtfinale SP 2018.

Selektor: Stanislav Čerčesov (Rusija).

Najdražji nogometaši: Mario Fernandes (22 milijonov evrov, CSKA Moskva), Aleksandr Golovin (20 milijonov evrov, Monaco), Aleksej Mirančuk (18 milijonov evrov, Atalanta).

Svetovna politična velesila je v času Sovjetske zveze podobno vlogo igrala tudi v svetovnem nogometu, ob evropskem naslovu leta 1960 je bila na evropskih prvenstvih kar trikrat srebrna, nazadnje leta 1988, a je njen ugled pod imenom Rusija zbledel. Na velikih tekmovanjih dlje od četrtfinala na svetovnem prvenstvu pred domačimi navijači pred dvema letoma ni prišla.

Artem Dzyuba Foto: Reuters Njen selektor je še vedno nekdanji ruski vratar in trener številnih ruskih prvoligašev Stanislav Čerčesov, ki je bil z Rusijo uspešen tudi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020, v katerih je Rusija zaostala za Belgijo, brez večjih težav pa za seboj pustila Škotsko, Ciper, Kazahstan in San Marino. Ne preveč eminentno druščino, torej. V ligi narodov je v prvih dveh izvedbah Rusija igrala v razredu B, obakrat pa pristala na drugem mestu svoje skupine. Prvič si jo je delila s Švedsko in Turčijo, drugič pa z Madžarsko, Srbijo in spet Turčijo.

Njen najpomembnejši člen je še vedno izkušeni, 31-letni napadalec Zenita Artem Dzyuba, ki je tudi kapetan reprezentance. V kvalifikacijah za zadnje evropsko prvenstvo je zabil kar devet golov. Tržno najbolj vreden ruski reprezentant je naturalizirani Brazilec Mario Fernandes, bočni branilec moskovskega CSKA. Omeniti gre tudi njegovega rojaka, Guilhermeja iz moskovske Lokomotive, ki se je zasidral med vratnicama Rusije. Nevaren je tudi krilni napadalec Valencie Denis Čerišev, pri 37 letih pa za Rusijo še vedno igra veteran Jurij Žirkov, nekdanji član londonskega Chelseaja, ki je danes član Zenita.

Izkušnje Slovenije z Rusijo? Najlepše možne. Z njo se pomerila petkrat, kar dvakrat pa se je prek nje uvrstila na svetovno prvenstvo. Prvič na tisto leta 2002, ko je v gosteh remizirala z 1:1, potem pa jo v Ljubljani z golom Milenka Ačimovića tik pred koncem tekme premagala z 2:1, kar je bila odločilna zmaga varovancev takratnega selektorja Srečka Katanca v lovu na drugo mesto in dodatne kvalifikacije, ki so bile potem za Slovenijo uspešne. Tako kot so bile uspešne leta 2009, ko je Slovenija z golom Zlatka Dedića na povratni tekmi Ruse na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za SP 2010 premagala z 1:0 in se ob moskovskem porazu z 1:2 veselila svoje zadnje uvrstitve na veliko tekmovanje. Naj se zgodovina ponovi …

Slovaška

Število prebivalcev: 5,5 milijona.

Prva odigrana tekma: leta 1994.

Tekme Slovenije s Slovaško: 6 (3 zmage, 2 remija, poraz).

Trenutna uvrstitev na lestvici Fife: 33. mesto.

Izkupiček v kvalifikacijah za EP 2020: 3. mesto (4 zmage, remi, 3 porazi), na EP se je uvrstila prek lige narodov.

Najvišja uvrstitev na lestvici Fife: 14. mesto (avgust 2015).

Število uvrstitev na velika tekmovanja: 3x (1x SP in 2x EP).

Najboljši dosežki na velikih tekmovanjih: osmina finala SP 2010.

Selektor: Štefan Tarkovič (Slovaška).

Najdražji nogometaši: Milan Škriniar (50 milijonov evrov, Inter Milano), Stanislav Lobotka (19 milijonov evrov, Napoli), Martin Dubravka (7,5 milijona evrov, Newcastle United).

Še ena stara znanka, nova obračuna s slovanskimi brati, s katerimi nas pogosto zamenjujejo, in nova priložnost, da se proti Slovakom veselimo pomembnih zmag. Slovaška, še ena mlada država, ki je po ločitvi od Češkoslovaške svojo pot začela v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je začela tudi njena nogometna pot. Ta ji je do zdaj sicer prinesla samo dva nastopa na velikih tekmovanjih, na svetovnem prvenstvu 2010 in na evropskem prvenstvu šest let pozneje. Zanimivo, na obeh teh tekmovanjih so se Slovaki prebili v izločilne dele.

Foto: Reuters V kvalifikacijah za zadnje veliko tekmovanje, evropsko prvenstvo 2020, so bili Slovaki v rednem delu neuspešni, potem ko so v svoji skupini zaostali za Hrvaško in Walesom, a so si potem svoj drugi nastop v nizu na evropskih prvenstvih priborili skozi dodatne kvalifikacije lige narodov, v katerih so do uspeha prišli na dramatičen način. Najprej so v polfinalu Irce odpravili po enajstmetrovkah, potem pa se v finalu zmage nad Severno Irsko razveselili po podaljških. V zadnji ligi narodov so v razredu B razočarali. V svoji skupini so zaostali tako za Češko kot tudi Škotsko in Izraelom, tako da so izpadli razred nižje.

Glavni obrazi? Selektor je že od leta 2018 Štefan Tarkovič, nekdanji trener številnih slovaških klubov, ki kot igralec prav posebnega pečata v nogometu ni pustil, a se zato že kot zelo mlad podal na trenersko pot. Preden je postal selektor Slovaške, je bil v reprezentanci pet let kot selektorjev pomočnik. Prvo ime med nogometaši je še vedno drugi najboljši strelec v zgodovini Napolija, ki se je lani preselil na Kitajsko, Marek Hamšik, sicer tudi slovaški kapetan. Tržno z naskokom najbolj cenjeni slovaški nogometaš je branilec milanskega Interja Milan Škriniar, zelo veliko veljavo v nogometnem svetu pa ima tudi defenzivni vezist Napolija Stanislav Lobotka.

Slovenija se je s Slovaško do zdaj pomerila šestkrat, kar štirikrat od tega v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. V tistih za nastop na zadnjem svetovnem prvenstvu so Slovenci v Ljubljani zmagali z 1:0, na Slovaškem pa z istim rezultatom izgubili. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010, v katerih je Slovenija pod vodstvom Keka v svoji skupini sicer zaostala za Slovaki, pa so bili Slovenci boljši na obeh tekmah, doma so zmagali z 2:1, v gosteh pa celo z 2:0. Dvakrat so se Slovaki in Slovenci med seboj pomerili tudi v prijateljskih tekmah. Obakrat ni bilo zmagovalca.

Ciper

Število prebivalcev: 1,2 milijona.

Prva odigrana tekma: leta 1960.

Tekme Slovenije s Ciprom: 10 (5 zmag, 3 remiji, 2 poraza).

Trenutna uvrstitev na lestvici Fife: 100. mesto.

Izkupiček v kvalifikacijah za EP 2020: 4. mesto v skupini (3 zmage, remi, 6 porazov).

Najvišja uvrstitev na lestvici Fife: 43. mesto (september 2010).

Število uvrstitev na velika tekmovanja: /.

Najboljši dosežki na velikih tekmovanjih: /.

Selektor: Johan Walem (Belgija).

Najdražji nogometaši: Konstantinos Laifis (5 milijonov evrov, Standard Liege), Pieros Sotiriu (1,7 milijona evrov, Astana), Kostakis Artymatas (800 tisoč evrov, Anorthosis Famagusta).

Ciprska liga je v zadnjem desetletju pridobila na veljavi in kotira višje kot slovenska, a tamkajšnji reprezentančni nogomet, ki je ciprskim navijačem že od nekdaj precej manj zanimiv kot klubski, je še vedno zelo nizko. Ciprčani v 60 letih, kolikor obstaja njihova nogometna reprezentanca, nastopu na velikem tekmovanju niso bili nikoli niti blizu. Pa čeprav je za njimi že 29 takšnih ali drugačnih kvalifikacijskih ciklusov.

Konstantinos Laifis Foto: Reuters Še najbolje jim je šlo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020, v katerih so v skupini skupaj z Belgijo, Rusijo, Škotsko, Kazahstanom in San Marinom pristali na četrtem mestu. V zadnji izvedbi lige narodov so v družbi Črne gore, Luksemburga in Azerbajdžana v C razredu zaostali za vsemi tremi reprezentancami. Na šestih tekmah proti skromnim reprezentancam so zmogli zabiti vsega dva gola.

Selektor Cipra je Belgijec Johan Walem, ki je na klop Ciprčanov sedel letos, pred tem pa se je ukvarjal zgolj z vodenjem takšnih in drugačnih mlajših selekcij. Nazadnje je bil štiri leta selektor mlade belgijske reprezentance. Prav veliko mednarodno uveljavljenih nogometašev Ciprčani seveda nimajo. Še najbolj to uspeva 27-letnemu branilcu Konstantinosu Laifisu, ki redno igra za belgijski Standard Liege. Slovenski branilci bodo morali biti zagotovo pozorni na napadalca Omonie Nikozije Giannisa Kousoulosa, ki je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 zabil štiri gole. V zadnji ligi narodov je edina gola za Ciper dosegel mladi, 22-letni ofenzivni vezist italijanskega drugoligaša Frosinoneja Grigoris Kastanos.

Ciper je država, s katero se je Slovenija do zdaj pomerila največkrat od vseh reprezentanc, kar desetkrat. Petkrat je zmagala, trikrat remizirala in dvakrat izgubila. Nazadnje v ligi narodov septembra 2018, ko je bilo na Cipru 2:1 za domačine. Mesec dni pozneje je bilo v Ljubljani 1:1, po tej tekmi pa se je moral posloviti takratni selektor Tomaž Kavčič. V kvalifikacijah za velika tekmovanja sta se Slovenija in Ciper pomerila štirikrat. Veliko boljši izkupiček ima Slovenija. Trikrat je zmagala in enkrat remizirala.

Malta

Število prebivalcev: 500 tisoč.

Prva odigrana tekma: leta 1957.

Tekme Slovenije z Malto: 6 (5 zmag, remi, brez poraza).

Trenutna uvrstitev na lestvici Fife: 176. mesto.

Izkupiček v kvalifikacijah za EP 2020: 6. mesto v svoji skupini (1 zmaga, brez remija, 9 porazov).

Najvišja uvrstitev na lestvici Fife: 66. mesto (september 1994, september 1995).

Število uvrstitev na velika tekmovanja: /.

Najboljši dosežki na velikih tekmovanjih: /.

Selektor: David Mangia (Italija).

Najdražji nogometaši: Teddy Tauma (700 tisoč evrov, Union Saint Gilloise), Matthew Guillaumier (300 tisoč evrov, Hamrun Spartans), Jake Grech (275 tisoč evrov, Hibernians).

Malta je nogometni palček, ki je do zdaj v kvalifikacijah za velika tekmovanja odigrala 208 tekem in zabeležila vsega šest zmag. Zadnjo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020, ko je z 2:1 premagala Ferske otoke. Na koncu je v skupini, v kateri so bili še Španci, Švedi, Norvežani in Romuni, zaostala tudi za njimi. Te tri točke, ki jih je osvojila že v svojem prvem nastopu, so bile namreč edine, pri katerih je Malta po desetih tekmah ostala.

Foto: Reuters V ligi narodov so Maltežani seveda v razredu D, v katerem so v njeni zadnji izvedbi prehiteli Latvijo in Andoro, zaostali pa, spet, za Ferskimi otoki. Njim so v hrbet gledali tudi v prvi izvedbi novega reprezentančnega tekmovanja, v katerem so morali priznati premoč tudi Kosovu in Azerbajdžanu.

Selektor Malte je od leta 2019 italijanski trener Devis Magnia, ki je v preteklosti ne preveč uspešno vodil nekatere italijanske klube. Leta 2011 je pri Palermu kratek čas sodeloval tudi z Josipom Iličićem. Od nogometašev od prejšnjega meseca, ko se je z zadnjim nastopom in zadnjim golom pri 39 letih poslovil malteški nogometni reprezentančni talisman Michael Mifsud, ki je s kar 42 goli z naskokom najboljši strelec v zgodovini Malte, težko izpostavimo kakšnega. Še najbolj se je v zadnji ligi narodov z dvema goloma izkazal krilni napadalec malteškega Hiberniansa Jurgen Degabriele. Prav veliko nogometašev, ki bi igrali v tujini, Maltežani prav tako nimajo. Vezist Teddy Teuma v drugi belgijski ligi igra za nekdanji klub Luke Elsnerja Union Saint Gilloise, medtem ko je branilec Zach Muscat član malo znanega portugalskega drugoligaša Casa Pia.

Z Malto se je Slovenija do zdaj pomerila šestkrat. Petkrat je zmagala in enkrat remizirala. Leta 1996 na prijateljski tekmi. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2004 in svetovno prvenstvo 2018 je Slovenija s štirih tekem odnesla maksimalnih 12 točk.