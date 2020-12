Ruse še kar preganja grozljivka iz Maribora

Ko je 18. novembra 2009 v Ljudskem vrtu pri vodstvu Slovenije z 1:0 zavrela kri Samirju Handanoviću in Aleksandru Anjukovu, sta strasti umirjala tudi Aleksander Radosavljević in Dinijar Biljatedinov.

Ko je ples kroglic v Zürichu v kvalifikacijski skupini H za nastop na SP 2022 v Katarju združil Rusijo in Slovenijo, so pri ruskem časniku Sport Ekspres povprašali za komentar nekdanja tekmeca, Dinijarja Biljatedinova in Aleksandra Radosavljevića, ki sta se v dodatnih kvalifikacijah za SP 2010 znašla na nasprotnih bregovih. Takrat se je po nepozabni povratni tekmi v Mariboru, ki jo je zaznamoval zlati zadetek Zlatka Dedića za zmago z 1:0, bolj smejalo Kranjčanu.

Vse zapravili v zadnjih 10 minutah dvoboja v Moskvi

Nejc Pečnik je na gostovanju v Moskvi dosegel zlata vreden zadetek za Slovenijo. Korošec je le mesec dni pred tem v Bratislavi zagrenil življenje še Slovaški, še eni izmed tekmic, s katerimi se bo Kekova četa spoprijela v kvalifikacijah za SP 2022. Foto: Vid Ponikvar Poraz v Ljudskem vrtu še vedno spada med ene največjih tragedij ruske članske nogometne reprezentance. Takrat je bila aktualna polfinalistka evropskega prvenstva, vodil jo je priznani nizozemski strateg Guus Hiddink, v njenih vrstah pa ni manjkalo uveljavljenih nogometašev. Zato še vedno ne čudi dejstvo, da ruski mediji poraz v Maribor še vedno opisujejo kot grozljivko. Po žrebu v Zürichu se jo je spomnil tudi Biljatedinov, ki je sicer na prvi tekmi v Moskvi dvakrat zatresel slovensko mrežo (2:1), a tudi to ni Rusom pomagalo do preboja na SP 2010.

''S Slovenijo smo se nazadnje pomerili v play-offu za SP 2010. To se ne more primerjati s skupinskim delom kvalifikacijskega ciklusa, saj smo takrat odigrali dve tekmi v štirih dneh. Takrat smo vse zapravili v Moskvi, kjer smo imeli veliko priložnosti. Zadnjih deset minut bi morali odigrati bolje,'' se nekdanji napadalec Evertona spominja dvoboja na stadionu Lužniki, ko je Rusija po zaslugi njegovih zadetkov vodila že z 2:0, nato pa je Nejc Pečnik po podaji ''soseda'' Roberta Korena šokiral polne tribune moskovskega stadiona in dosegel najljubši zadetek v karieri.

Slovenija je takrat izgubila z 1:2, a štiri dni pozneje v Ljudskem vrtu po izjemni predstavi razorožila Ruse in jih odpravila z 1:0. To je bil hud šok za Rusijo.

Ne verjame, da bi lahko Slovenija spet prekrižala načrte Rusiji

Čeprav so predstavniki njene nogometne zveze na čelu s selektorjem Hiddinkom pred dvobojema s Slovenijo že nekajkrat obiskali Južno Afriko in bili tako prepričani v svoj uspeh, da so že izbrano lokacijo za pripravljalni kamp, so vseeno potegnili krajšo. To je bila velika senzacija, ki je odmevala v nogometnem svetu. Slovenija je po Ukrajini (1999) in Romuniji (2001) spravila v žalost še eno predstavnico vzhodne Evrope. Bogato Rusijo, največjo državo na svetu.

Nepozabno veselje slovenskih navijačev po zmagi nad Rusijo pred južno ploščadjo Ljudskega vrta. Foto: Vid Ponikvar

Bi se lahko ponovila zgodovina tudi prihodnje leto? ''Ne verjamem, da bi nam lahko Slovenija resneje prekrižala načrte. Naša reprezentanca igra na višji ravni,'' je 35-letni Biljatedinov, ki je že končal kariero, prepričan, da Rusija v kvalifikacijah za SP 2022 ne bi smela imeti težav s Slovenijo. Pa z drugimi? ''Znašli smo se v kar ugodni skupini."

''Največji tekmec za prvo mesto bo Hrvaška. Če bomo pokazali svojo moč, bomo znali opraviti z ostalimi,'' nekdanji ruski reprezentant napoveduje, kako se bosta za prvo mesto v skupini, to zagotavlja neposredno udeležbo na SP 2022, potegovali le Hrvaška in Rusija.

Radosavljević popihal na dušo Rusiji

Aleksander Radosavljević je pred 11 leti sodeloval pri zgodovinski zmagi Slovenije nad Rusijo. Foto: Vid Ponikvar Za Sport Ekspres pa je spregovoril tudi nekdanji slovenski reprezentant Aleksander Radosavljević, ki ga Rusi poznajo zelo dobro, saj je igral vrsto let za Šinik Jaroslavl in pa Tom iz Tomska. Kako pa ocenjuje zbrano druščino v kvalifikacijski skupini H 41-letni Gorenjec?

''Slovenija se je znašla v zelo zahtevni skupini. Igramo s svetovnimi podprvaki, Slovaška se je uvrstila na evropsko prvenstvo, Rusija pa je za nas najtežja izbira iz tretjega kakovostnega bobna. Vem, da je imela Rusija nekaj spodrsljajev na zadnjih tekmah, a je pred tem kazala kar dobre predstave. Za vas igra veliko dobrih mladih igralcev. Zato ta žreb ni preveč ugoden za Slovenijo. Favorita skupine sta Rusija in Hrvaška,'' je nekdanji član nepozabne Kekove južnoafriške odprave popihal na dušo Rusom in jih skupaj s Hrvaško označil za največje favorite za zmago v skupini. O tem, ali bo resnično tako, bo več znanega prihodnje leto, ko bodo od marca do novembra potekale zelo zanimive kvalifikacije.