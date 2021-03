Hrvaški novinar: Vsa čast Sloveniji, a …

Tako so navijači zagrebškega Dinama pred praznim stadionom proslavljali čudežni preboj modrih v četrtfinale lige Europa. Foto: Reuters Če je kdo mislil, da so navdušenci nad nogometom na Hrvaškem z mislimi že preskočili na sredino tekmo s Slovenijo in začetek kvalifikacij za SP 2022, se moti. V ospredju so namreč druge teme. Tiste, ki so v zadnjih dneh marljivo polnile naslovnice z zapornimi kaznimi in neverjetnemi podvigi.

"Če sem povsem iskren, se je v zadnjem tednu na Hrvaškem zgodilo toliko stvari, da je naša reprezentanca padla na stranski tir zanimanja. Kakor vam je verjetno že znano, je najprej vrhovno sodišče potrdilo zaporni kazni za brata Mamić. Ta novica je hrvaški medijski prostor pretresla do samih temeljev, le nekaj dni pozneje pa je Dinamo napravil brez dvoma največji športni podvig v novejši zgodovini (Dinamo je v osmini finala lige Europa po zmagi s 3:0 izločil sloviti Tottenham, op. p.), po katerem domači novinarji tekmujejo med seboj, kdo ga lahko bolj poveliča. Z vseh možnih zornih kotov," nam je Vedran Buble, kolumnist hrvaškega portala Index, zagotovil, da na Hrvaškem še vedno močno odmevata usodi bratov Zdravka in Zorana Mamića, ki ju zaradi kriminalnih dejanj čaka zaporna kazen, ter nepozabna zmaga zagrebškega Dinama nad Tottenhamom, pri kateri je imel prste vmes tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović.

Idealna priložnost za Dalića

Vedran Buble je kolumnist hrvaškega Indexa. Foto: osebni arhiv V sredo se bo začel nov kvalifikacijski ciklus. Hrvaška v njega vstopa kot aktualni svetovni podprvak in prvi favorit kvalifikacijske skupine H, v kateri so še Slovenija, Rusija, Slovaška, Ciper in Malta. Kockasti si želijo nastopiti v Katarju in braniti srebrno medaljo. Vse drugo kot nastop na SP 2022 bi bil velik neuspeh. Buble meni, da evforija, ki se je sprožila po evropskem podvigu Dinama, ne more bistveno vplivati na predstave reprezentance.

"Večina reprezentantov igra v tujini, kjer ima svoje težave, cilje in obveznosti. Razen Instagrama, prek katerega so poslali kakšno pohvalo Dinamu, vzdušje v domovini niti ne more vplivati na njih. Po drugi strani pa bi lahko igralca Dinama Livaković in Oršić zaigrala proti Sloveniji od prve minute. To sta si s svojimi nastopi za Dinamo tudi zaslužila. Selektorju Daliću se ponuja idealna priložnost, da ju nagradi in tako posredno pošlje sporočilo vsem, ki si trudijo obleči hrvaški dres," se je na Hrvaškem razširilo prepričanje, da bi lahko v sredo proti Sloveniji od prve minute zaigrala junaka Dinama, ki sta jo v četrtek zagodla bogati zasedbi Joseja Mourinha.

Večina Hrvatov ne doživlja Slovencev za prave rivale

Hrvaška je prvi favorit kvalifikacijske skupine H, kar so po žrebu izpostavili tudi njeni tekmeci. Takšne ocene prihajajo tudi iz slovenskega tabora. Tako iz ust selektorja Matjaža Keka kot tudi nogometašev. "To je dejstvo, ne pa pretirana samozavest Hrvaške. Vsa čast Sloveniji, Rusiji in Slovaški, a zadošča že pogled na seznam igralcev. Sploh ni pomembno, kolikšna je vrednost igralcev na Transfermarktu, kar je postal svojevrstni novinarski trend pri določanju ocen vrednosti, ampak s koliko nogometnega talenta ima opravka naš selektor Dalić. Od tistih iz starejše garde, Perišića in Modrića, pa do Vlašića, Brekala, Petkovića, Oršića, Kovačića, Pašalića in drugih," je naš sogovornik pojasnil razloge, zaradi katerih se lahko po njegovem mnenju upravičeno označuje za glavnega favorita skupine.

Hrvaški nogometaši nastopajo v elitni skupini lige narodov. Tako so se leta 2018 veselili domače zmage nad Španijo. Foto: Reuters

"Hrvaški nogometaši so že tradicionalno polni samozavesti. Včasih je imajo celo preveč, kar predstavlja dvorezen meč. Kar se tiče tekme s Slovenijo, ga skoraj ni Hrvata, ki bi vaši ekipi pripisoval možnosti za uspeh. Zakaj? Hrvaška igra vedno dobro na uvodnih tekmah kvalifikacij. V dozdajšnjih 12 tekmah smo le enkrat izgubili, Slovenija pa nam je bila vedno 'mušterija'. Če se ne motim, nas Slovenija ni še nikoli premagala," se je Slovenije zaradi skromnega izkupička na dozdajšnjih tekmah, na osmih dvobojih je trikrat remizirala in petkrat izgubila, pri južnih sosedih oprijel sloves 'mušterije', zelo dobrodošle stranke.

"Zaradi tega večina Hrvatov niti ne doživlja Slovencev kot nekih resničnih, zgodovinskih rivalov, ki bi jih želeli za vsako ceno premagati. Slovence bolj doživljamo kot 'mlajšega brata', ki tu in tam komu prekriža načrte, na odločilnih tekmah pa se ne more enakovredno kosati s Hrvaško," je pojasnil športni novinar iz Dalmacije.

Hrvaške nogometaše težko motiviraš v ligi narodov

Hrvaška je v zadnji izvedbi lige narodov močno zaostala za Francijo in Portugalsko, prehitela pa Švedsko. Foto: Reuters Bi lahko hrvaška reprezentanca, prepričana v uspeh v kvalifikacijah za SP 2022, v sredo podcenila Slovenijo? "Ne, tega ne bo storila. Zagotovo. Hrvaška je nanizala kar nekaj slabih rezultatov in nastopov v ligi narodov. Te rezultate bi lahko doživljali kot znanilo slabšega obdobja hrvaške reprezentance, a bi bila lahko to preveč krivična posplošitev. Ne le, da smo igrali z najboljšimi reprezentancami na svetu, kot sta Francija in Portugalska, za razliko od večine drugih ekip v elitni skupini še nikoli nismo igrali tako zahtevnih prijateljskih tekem. Na tekmah, kjer pa nimaš veliko za izgubiti, hrvaške nogometaše le stežka motiviraš, da dajo vse od sebe. Zdaj bo drugače," je prepričan, da bodo hrvaški nogometaši v kvalifikacije za SP 2022 vstopili z drugačnim pristopom, večjo motivacijo, kot so vstopili v ligo narodov, kjer so bili v skupini boljši od Švedske in si tako zagotovili obstanek med elito.

Koliko pa Hrvati spremljajo dogajanje v slovenskem nogometu? "Lagal bi, če bi rekel, da veliko. Vemo, da je Slovenija osvojila skupino v ligi narodov, a uspehi proti Moldaviji, Kosovu in takšni Grčiji, kot je zadnja leta, za sredino tekmo pomenijo toliko kot porazi Hrvaške s Francijo in Portugalsko. Se pravi, nič," lanskoletnim rezultatom ne pripisuje velike pomembnosti.

Keka na Hrvaškem sprejemajo za svojega

Matjaž Kek je zadnji selektor, ki je vodil Slovenijo na velikem tekmovanju. Foto: Vid Ponikvar Pripisuje pa veliko večjo pomembnost temu, da vodi slovensko ekipo Matjaž Kek. Mariborčan je pustil na Hrvaškem izjemen pečat. O tem, kaj vse mu je uspelo, pričajo tudi besede 38-letnega hrvaškega novinarja: "Matjaža Keka na Hrvaškem sprejemamo kot enega izmed nas. Ni ga kluba, ki ga ne bi želel imeti za svojega trenerja. Ni je navijaške skupine, ki ga ne bi spremljala na položaju trenerja svojega kluba. To govori ogromno o tem, kakšno zapuščino je ustvaril na Hrvaškem. Je eden izmed redkih, ki je s svojim pristopom, znanjem in pametno komunikacijo osvojil srca ne le Rečanov, ampak slehernega ljubitelja nogometa na Hrvaškem, ne glede na to, za kateri klub navija," je opisal status, ki ga uživa slovenski selektor v državi, kjer je služboval več kot pet let zapored in se kot trener Rijeke podpisal pod številne podvige.

"Vemo, da ste Keka pripeljali v reprezentanco zaradi tega, da bi slovenski nogomet vrnil na pravo pot in da so prvi koraki, ki jih je napravil, dokaj uspešni. Ne glede na to, s kakšnimi tekmeci je imel opravka. Leto dni in pol brez poraza je zelo pomembno za vzdušje v reprezentanci, ta pa predstavljata dober temelj za napredek. V tem pogledu bo Hrvaška pravi test za Kekovo Slovenijo. Da vidi, koliko mu še manjka do tega, da ustvari novo kvalitetno generacijo," se zaveda, da Slovenija že dolgo časa ni igrala s tako kakovostnim tekmecem, kot je Hrvaška.

Oblak kot Dončić, kaj pa je z Zahovićem? Uspehi in zmožnosti škofjeloške "hobotnice" odmevajo tudi na Hrvaškem. Foto: Reuters Kako dobro pa hrvaški ljubitelji nogometa poznajo slovenske igralce? "Najbolj poznam najstarejše – Iličića, Bohara, Šporarja, Oblaka. Oblak je seveda daleč pred vsemi. Govorimo o enem izmed najboljših vratarjev na svetu, ki je podobno kot Luka Dončić poskrbel za veliko promocijo Slovenije v svetu. Če bi lahko omenil še enega igralca, bi izpostavil Luko Zahovića. Prepričan sem, da se povprečen ljubitelj nogometa na Hrvaškem sprašuje, kaj se dogaja z njegovo kariero. Bil je eden izmed najboljših mladih igralcev Maribora vseh časov, dosegel skoraj rekordno število zadetkov, potem pa za nekaj let malodane izginil s scene," se je vprašal naš sogovornik o napadalcu Luki Zahoviću, ki se je prvič, odkar je zapustil Maribor in se odpravil na Poljsko, znašel na Kekovem seznamu.

Hrvaška z Modrićem in brez njega ni enaka

Luka Modrić pri 36 letih še vedno spada med najboljše nogometaše Reala, španskega prvenstva in hrvaške reprezentance. Foto: Guliverimage V Ljubljano prihaja svetovni podprvak, ki pa za razliko od slovitih tekem v Rusiji ne more računati kar na nekaj imen, ki so se medtem poslovila od reprezentance. "Hrvaška je zagotovo slabša kot na SP 2018 v Rusiji, a ima generacija, ki prihaja, na papirju še več potenciala. Vprašanje pa je, ali ga bo izkoristila. Reprezentanci v tem trenutku najbolj primanjkuje borbenosti, pa tudi zmagovalne miselnosti, ki sta jo imela v sebi Vedran Ćorluka in Mario Mandžukić, pa še kdo od starejših. Nadarjenost v današnjem nogometu, pa naj bo še tako razkošna, na žalost ne zadošča za uspeh," ocenjuje, da bo moral selektor Zlatko Dalić še dobro uigrati zasedbo, v kateri se prelivajo starejši in mlajši nogometaši, ki zastopajo barve številnih evropskih klubskih velikanov.

Med igralci najbolj izstopa Luka Modrić. Najboljši nogometaš SP 2018, tistega leta je bil izbran za najboljšega igralca na svetu, je v izjemni formi. Nedavno je bil proglašen za igralca tedna lige prvakov, kjer je z Realom izločil Iličićevo Atalanto.

"Luka Modrić je, čeprav je že v zrelih letih, še vedno nosilec igre hrvaške reprezentance. Če je lahko s 36 leti nenadomestljiv člen in vodja pri Realu, potem je lahko in mora biti tudi v naši reprezentanci. Dejstvo je, da Hrvaška z Modrićem in brez njega ni enaka ekipa. Ko se bo poslovil od reprezentance, ga bo nemogoče nadomestiti. Vprašanje je, ali bomo imeli še kdaj takšnega igralca, kot je Luka," ne more ostati ravnodušen, ko si v mislih predstavlja, kakšna bo hrvaška reprezentanca brez svetlolasega Zadarčana.

Dalić še računa na podporo, a ...

Zlatko Dalić se je z nepozabnim podvigom Hrvaške na SP 2018 navijačem zapisal globoko v srce. Foto: Getty Images Kakšen pa je status selektorja Dalića? "Kljub slabšim rezultatom v ligi narodov lahko še vedno računa na podporo javnosti. To, kar je napravil v Rusiji, poleg tega pa priključil in uveljavil kopico kakovostnih mladih igralcev, mu omogoča, da v miru opravi vsaj še letošnjo evropsko prvenstvo in ta ciklus za SP 2022. Nato pa bo slej ko prej Dalić postal žrtev svojega uspeha v Rusiji in bo prisiljen zapustiti stolček," predvideva, da bo prišlo v določenem obdobju tudi do sprememb na selektorskem stolčku Hrvaške.

V sredo bo gostoval v praznih Stožicah proti dobremu znancu Matjažu Keku, s katerim je stkal prijateljstvo. Komu bo bolj silil nasmeh na lice po koncu dvoboja? Bo Hrvaška upravičila vlogo favorita ali bo Slovenija prvič v zgodovini vzela polno mero sosedu, ki upravičeno spada med svetovne nogometne velesile? Na Hrvaškem so prepričani, da bo obveljala prva …