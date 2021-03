Hrvaški mediji: To ni katastrofa, ampak trojna katastrofa!

Hrvaška je od uvodnega dejanja kvalifikacij za SP 2022 pričakovala bistveno več. Načrtovala je, da bo nadaljevala niz neporaženosti proti Sloveniji in si pripravila dobro izhodišče pred nadaljnjimi boji za Katar, nakar je doživela hud udarec. "Poraz proti Sloveniji ni katastrofa, ampak trojna katastrofa. Slovenci so nam dali učno uro kot Dinamo Tottenhamu. Ne bomo povzročali panike, ampak smo se, ko smo spremljali igro Hrvaško s tribun v Stožicah, počutili bedno," je bil v komentarju za hrvaški športni dnevnik Sportske novosti neposreden Dražen Antolić.

Foto: zajem zaslona

"Razočaranje v Ljubljani. Hrvaška izgubila na začetku kvalifikacij in po SP krenila s predzadnjega mesta," so še zapisali pri SN in poudarili, kako je selektor Zlatko Dalić v drugem polčasu zamenjal "polovico ekipe", a Hrvaška tudi takrat ni uspela doseči zadetka. "Nismo si zaslužili več," so izpostavili priznanje svojega selektorja, katerega priljubljenost po zadnjih neuspehih pri aktualnih svetovnih podprvakih očitno pada.

Foto: zajem zaslona "Zdaj si več ne smemo privoščiti spodrsljaja. Moramo dobiti vse tekme. To je nekakšna naša klasična zgodba, vedno štartamo zakrčeno," so prenesli besede Dalića, ki ga v soboto na Reki čaka lažje delo, domača tekma s Ciprom.

Hrvaški portal Index je napravil anketo, v kateri bralci glasujejo, kateri izmed igralcev jih je najbolj razočaral. Največ negativnih glasov sta zbrala Handanovićev soigralec pri Interju Marcelo Brozović in napadalec Hoffenheima Andrej Kramarić, nekdanji adut Keka pri Rijeki. Index je poudaril pohvali Jana Oblaka, ki uvršča Hrvaško med pet najboljših reprezentanc na svetu, Luko Modrića pa med najboljše zvezne igralce vseh časov in mu želi še veliko odigranih sezon.

Pri 24Sata v komentarju sporočajo: "Ta poraz boli, a še ni razloga za dramo" in dodajajo, kako se ponavlja stara zgodba, mučni začetki kvalifikacijskih ciklusov hrvaške reprezentance. Izpostavili so tudi šaljive besede Petra Stojanovića, starega znanca, ki se že pet let dokazuje pri zagrebškem Dinamu: "Pogosto so nas proglašali za deželo smučarjev, zdaj pa smo pokazali, kako smo tudi velika nogometna reprezentanca. V anketi, kdo je najbolj razočaral v Ljubljani, je zanimivo kar polovica vseh kot neposrednega krivca proglasila Dalića. Med igralci so bili najbolj nezadovoljni s prispevkom Ivana Perišića, medtem ko je bil pri Kekovi četi najboljše ocene, največjih pohval, deležen Jasmin Kurtić.

Foto: zajem zaslona

Proglasili so ga za slovenski tank, za igralca, ki je uničil Hrvaško na sredini. "Pojedel je naše zvezne igralce, nekajkrat pa se zadrl na soigralca Lovrića, ko se ni vrnil v obrambo. Vodja slovenske slačilnice," so opisali Belokranjčana, enega izmed najbolj izkušenih slovenskih reprezentantov.

S kritikami na račun predstave svetovnih podprvakov ni skoparil niti Večernji list. "Nekaj novega, normalnega za nas. Nemoč, brezidejnost in porazi, to se nam ni zgodilo vse od leta 2006," ugotavljajo, da je Hrvaška nanizala že peto tekmo zapored brez zmage. Na dvobojih, ki so šteli za točke, je Hrvaška nanizala štiri poraze. Po Franciji, Švedski in Portugalski je "kockastim" vzela mero še Slovenija. In proslavila prvo zmago v devetih medsebojnih srečanjih!