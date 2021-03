Ibrahimović se je vrnil po petih letih in se takoj izkazal

Slovenska nogometna reprezentanca je v sredo na najlepši možen način začela kvalifikacije za nastop na SP 2020. V prvem krogu so v Stožicah z 1:0 premagali svetovne podprvake Hrvate. Slovenci so v devetem poskusu le razbili hrvaški urok in se prvič razveselili zmage nad našimi južnimi sosedi. Četrtek je zaznamoval povratek Zlatana Ibrahimovića v švedsko reprezentanco po petih letih. Švedski rekorder se je takoj izkazal.

Slovenski nogometaši so v uvodu poti proti Katarju 2022 v Ljubljani v sredo zvečer gostili svetovne podprvake Hrvate. Na prejšnjih osmih medsebojnih tekmah jim jih še ni uspelo premagati, tokrat pa so z borbeno in disciplinirano predstavo obdržali svojo mrežo nedotaknjeno in po zgodnjem in po zgodnjem zadetku Sandija Lovrića prišli do odmevne zmage nad svetovno podprvakinjo.

Slovenija ni končala le hrvaški urok, nadaljuje se tudi njej izjemen niz, saj je neporažena že devet tekem zapovrstjo. Ob šestih zmagah ima še tri remije. Selektor Matjaž Kek in ekipa so po bleščečem letu 2020, v velikem slogu odprli tudi leto 2021. Časa za počitek ne bo. Kekovo četo že v soboto v Sočiju čaka obračun proti Rusiji, 30. marca pa se bodo v Nikoziji udarili s Ciprom.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (foto: Grega Valančič / Sportida):

1 / 46 2 / 46 3 / 46 4 / 46 5 / 46 6 / 46 7 / 46 8 / 46 9 / 46 10 / 46 11 / 46 12 / 46 13 / 46 14 / 46 15 / 46 16 / 46 17 / 46 18 / 46 19 / 46 20 / 46 21 / 46 22 / 46 23 / 46 24 / 46 25 / 46 26 / 46 27 / 46 28 / 46 29 / 46 30 / 46 31 / 46 32 / 46 33 / 46 34 / 46 35 / 46 36 / 46 37 / 46 38 / 46 39 / 46 40 / 46 41 / 46 42 / 46 43 / 46 44 / 46 45 / 46 46 / 46

V slovenski skupini H so poleg Slovenije in Hrvaške igrale še preostale ekipe. Rusija je na gostovanju na Malti zmagala s 3:1, medtem ko je Slovaška v gosteh pri Cipru igrala neodločeno 0:0.

Povratek Ibrahimovića z asistenco za zmago

V četrtek so bile na sporedu preostale tekme. Nemci so imeli nekaj težav pred tekmo, zaradi okužbe enega igralca so morali vsi še enkrat na testiranje, a nazadnje so tekmo v Duisburgu odigrali. Že v uvodnih minutah je bilo jasno, kdo bo zmagal, v 3. in 7. minuti sta zadela Leon Goretzka in Kai Havertz, v drugem delu je vodstvo povišal Ilkay Gündogan. V zadnjih desetih minutah pa je selektor Joachim Löw prvo priložnost ponudil tudi mlademu upu Bayerna Jamalu Musiali, ki se je nedavno odločil, da bo kot član nosil nemški dres.

Precej več težav kot Nemci so imeli Španci, ki so jim pred pol leta zadali boleč poraz v ligi narodov. Danes so bili neučinkoviti v boju z Grki, na koncu pa dobili le točko. Za španski gol je poskrbel Alvaro Morata, izenačil je Tasos Bakasetas z bele točke. Kljub velikemu pritisku Španije je ostalo pri neodločenem izidu.

Takole se je Zlatan Ibrahimović razveselil zadetka, ki je Švedski prinesel zmago nad Gruzijo. Foto: Reuters

Tudi na drugi tekmi te skupine je bil izid tesen, Švedska pa je le z 1:0 premagala Gruzijo, edini gol je dosegel Viktor Claesson. To tekmo je zaznamoval povratek 39-letnega Zlatana Ibrahimovića po dolgih petih letih. Švedski rekorder po številu zadetkov (62) se je takoj izkazal v vlogi asistenta za edini gol na tekmi.

Italijani so prišli do pričakovane zmage, z 2:0 so premagali Severno irsko (Domenico Berardi, Ciro Imobile), v tej skupini pa so Švicarji ugnali Bolgare, potem ko so Breel Embolo, Haris Seferović in Steven Zuber zadeli v razmaku le sedmih minut v prvem polčasu.

Razburljivo je bilo tudi na tekmi Madžarska - Poljska. Madžari so vodili z 2:0 in s 3:2, potem ko so Poljaki v le dveh minutah v drugem polčasu dosegli dva gola. Po zadetku Willija Orbana v 78. minuti je kazalo na zmago domačih, a je poljski zvezdnik Robert Lewandowski z zadetkom v 83. le poskrbel za točko Poljakov.

Neodločeno se je končal tudi dvoboj med Škoti in Avstrijci (2:2); domači so se rešili z zadetkom Johna McGinna v 85. minuti, potem ko je pred tem za Avstrijo oba gola dosegel Saša Kalajdžić.

Angleži pa so igrali z malčkom San Marinom in slavili zmago s 5:0, dvakrat je zadel Dominic Calvert-Lewin.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe pa čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.

Kvalifikacij za SP 2022, 1. krog: Skupina H: Sreda, 24. marec:

Slovenija : Hrvaška 1:0 (1:0)

Lovrić 15.



Malta : Rusija 1:3 (0:2)

Mbong 56.; Dzjuba 23., Fernandes 35., Sobolev 90.



Ciper : Slovaška 0:0 Skupina A: Sreda, 24. marec:

Portugalska : Azerbajdžan 1:0 (1:0)

Medvedev 36./a.g.



Srbija : Irska 3:2 (1:1)

Vlahović 40., Mitrović 69., 75.; Browne 18., Collins 86. Skupina B: Četrtek, 24. marec:

Španija : Grčija 1:1 (1:0)

Morata 33.; Bakasetas 57./11m Švedska : Gruzija 1:0 (0:0)

Claesson 35. Skupina C: Četrtek, 24. marec:

Bolgarija : Švica 1:3 (0:3)

Despodov 46.; Embolo 7., Seferović 10., Zuber 12.



Italija : Severna Irska 2:0 (2:0)

Berardi 14., Immobile 39. Skupina D: Sreda, 24. marec:

Finska : BiH 2:2 (0:0)

Pukki 58., 77.; Pjanić 55., Stevanović 84.



Francija : Ukrajina 1:1 (1:0)

Griezmann 19.; Kimpembe 57./a.g. Skupina E: Sreda, 24. marec:

Belgija : Wales 3:1 (2:1)

De Bruyne 22., Hazard 28., Lukaku 73./11-m.; Wilson 10.



Estonija : Češka 2:6 (1:4)

Sappinen 12., Anier 86.; Schick 18., Barak 27., Souček 32., 43., 48., Jankto 56. Skupina F: Četrtek, 25. marec:

Izrael : Danska 0:2 (0:1)

Braithwaite 13., Wind 67.



Moldavija : Ferski otoki 1:1 (1:0)

Nicolaescu 9.; Olsen 83.



Škotska : Avstrija 2:2 (0:0)

Hanley 71., McGinn 85.; Kalajdzic 55., 80. Skupina G: Sreda, 24. marec:

Turčija : Nizozemska 4:2 (2:0)

Yilmaz 15., 34., 81., Calhanoglu 46.; Klassen 75., de Jong 76.



Latvija : Črna gora 1:2 (1:1)

Ikaunieks 40.; Jovetić 41., 83.



Gibraltar : Norveška 0:3 (0:2)

Sorloth 43., Thorstvedt 45., Svensson 57. Skupina I: Četrtek, 25. marec:

Andora : Albanija 0:1 (0:1)

Lenjani 41. Anglija : San Marino 5:0 (3:0)

Ward-Prowse 14., Calvert-Lewin 21., 53., Sterling 31., Watkins 83.



Madžarska : Poljska 3:3 (1:0)

Sallai 6., Szalai 52., Orban 78.; Piatek 60., Jozwiak 61., Lewandowski 83.; R.K.: Fiola 94./Madžarska Skupina J: Četrtek, 25. marec: Nemčija : Islandija 3:0 (2:0)

Goretzka 3., Havertz 7., Gundogan 56. Liechtenstein : Armenija 0:1 (0:0)

Frommelt 83./11m Romunija : Severna Makedonija 3:2 (1:0)

Tanaes 28., Mihaila 50., Hagi 86.; Ademi 82., Trajkovski 83.

Potek srečanja v Stožicah: KONEC TEKME! Slovenci se veselijo prve zmage nad Hrvaško na uradnih tekmah. Uspelo jim je v devetem poskusu. 89. minuta: Kramer je imel na nogi potrditev zmage, a je njegov projektil švignil mimo vrat. Livaković je bil že premagan. 78. minuta: Slovenci imajo vse več prostora. V enem izmed hitrih protinapadov je zapretil Kramer, a je bil Livaković na mestu. 76. minuta: Grd prekršek Budimirja. Hrvaški rezervist je v borbi za žogo grdo brcnil Oblaka in si prislužil rumeni karton. 65. minuta: Še četrti rumeni karton za Hrvate. Po prekršku nad Iličićem ga je prejel še Vida. Pred njim so porumeneli Vrsaljko, Brozović in Barišić, ki ga ni več na igrišču. Pri Sloveniji je rumeni karton prejel le Kurtić. 56. minuta: Livaković rešuje Hrvate! Po strelu Šporarja se je žoga odbila od Lovrena in skoraj lobala hrvaškega vratarja. Livaković se ni dal in žogo s skrajnimi močmi le ukrotil. 54. minuta: Prvi strel rezervista Oršića. Napadalec Dinama si je lepo pripravil prostor za strel, nato pa sprožil preveč po sredini, tako da Oblak ni imel veliko dela. 52. minuta: Nevarno pred vrati Hrvaške. Po predložku je bil za nekaj centimetrov prekratek Šporar, žogo pa je tvegano v kot poslal Perišić. Ni veliko manjkalo, da bi zatresel lastno mrežo. ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Matjaž Kek seveda ni menjal, je pa to storil Zlatko Dalić. V slačilnici je pustil Barišića, v igro pa poslal vročega Mislava Oršića. KONEC PRVEGA POLČASA! 45. minuta: Ob koncu prvega polčasa so zapretili še Hrvati. Modrić je najprej izsilil prekršek, nato pa iskal Vido, ki je bil sicer najvišje, na slovensko srečo pa žoge ni najbolje zadel, Oblak pa je njegov poskus brez težav ukrotil. 43. minuta: Slovenci so imeli ponovno nekaj več prostora za protinapad, ki je ga je na koncu v svojem značilnem prodoru zaključil Iličić, a ni bil dovolj natančen in žogo poslal prek vrat. 38. minuta: Nevarno je bilo pred slovenskimi vrati. Podajal je Barišić, a Kramarić ni bil dovolj zbran in grdo zgrešil. 28. minuta: Hrvati blizu izenačenja. Po predložku Modrića je žogo pet metrov od slovenskih vratar za malce zgrešil Lovren, žoga pa je nato končala v golavtu. Hrvati so se prejeli za glavo, Slovenci oddahnili. 21. minuta: Še ena zrela priložnost za Slovenijo. Na levi strani je v kazenski prostor odličen predložek poslal Bohar, a Šporar je bil za las prekratek. Sledil je še strel Bijola, a je Vida strel blokiral. Ni veliko manjkalo in Slovenija bi še povišala prednost. 15. minuta: GOOOL! 1:0! V polno je zadel Sandi Lovrič, za katerega je to prvi zadetek za Slovenijo! Po ukradeni žogi je razredčeno gostujočo obrambo s prodorom napadel Iličić. Hrvati so podajo Jojota odbili le do Lovrića, ki je sprožil proti vratom. Žoga je med letom oplazila še Brozovića in presenetila vratarja Livakovića. 10. minuta: Trese se vratnica! Po kombinaciji Perišića in Vlašića je slednji skoraj z mrtvega kota poskušal presenetiti Oblaka. Škofjeločana je še prebil, žogi pa je pot v mrežo preprečila vratnica. Veliko sreče za Slovence. 7. minuta: Hrvati so prvič resneje zagrozili. Po zelo neodločni obrambi je do strela prišel nevarni Kramarić, a žogo k sreči poslal mimo leve vratnice Jana Oblaka. Ostalo je pri 0:0. 2. minuta: Prva prekinitev. Lovrić je nesrečno s podplatom v obraz zadel Lovrena, ki je po nekaj sekundah in pomoči zdravniške službe lahko nadaljeval s tekmo. ZAČETEK TEKME! Sodnik: Pravico bo delil Španec Antonio Mateu Lahoz. Začetni postavi v Stožicah: ⏰ -60’ | 🚨 Znana je enajsterica Slovenije, ki se bo nocoj pomerila s Hrvaško. 🚨#SrceBije 🇸🇮#WorldCup #WCQ pic.twitter.com/cvFvVqb0nY — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) March 24, 2021 🇸🇮🇭🇷 #Croatia starting lineup! 🔥#BeProud #SLOCRO #Vatreni pic.twitter.com/m8o1FKrzXo — HNS (@HNS_CFF) March 24, 2021

Preberite še: