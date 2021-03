Fifa izpostavila Jana Oblaka in mu zaželela srečo

Mednarodna zveza Fifa je izbrala deset igralcev, starih vsaj 28 let, ki si zaslužijo biti del mundiala. Da se je pri tem spomnila tudi na Jana Oblaka, niti ni presenečenje glede na to, kakšen status ima Škofjeločan v nogometnem svetu; predvsem po zaslugi izvrstnih predstav v dresu španskega velikana Atletica iz Madrida.

Kapetan slovenske vrste (vsaj pred vrnitvijo Bojana Jokića) je bil tretji med vratarji v zadnjem Fifinem izboru najboljših leta 2020, v zadnjih štirih sezonah je prejel nagrado zamora za povprečno najmanj prejetih zadetkov v španski ligi.

Oblak je tako v slovenski reprezentanci več kot dostojno nasledil svojega predhodnika Samirja Handanovića in čeprav v zadnjem obdobju Slovenija tudi po Oblakovi zaslugi prejema malo zadetkov, se ji še ni uspelo prebiti na veliko tekmovanje.

Samir Handanović je bil zadnji slovenski vratar, ki je okusil čar nastopa na svetovnem prvenstvu. Tako se je veselil po zgodovinski zmagi Kekove čete nad Rusijo (2009) v Ljudskem vrtu. Foto: Reuters

Nove kvalifikacije predstavljajo novo priložnost, naloga v skupini H pa ne bo lahka v družbi že omenjenih Hrvatov, Rusov, Ciprčanov, Slovakov in Maltežanov. Pri Fifi kot glavno pomoč Oblaku pri lovljenju SP 2022 navajajo Jasmina Kurtića (Parma), Miho Zajca (Genoa) in Josipa Iličića (Atalanta), tri slovenske zvezne igralce, ki se dokazujejo v serie A.

Oblak: To veselje bi rad spet prinesel v državo

Ko je Slovenija prvič nastopila na velikem tekmovanju (Euro 2000), je imel Jan Oblak sedem let. Foto: Guliverimage "Ko sem bil še deček, sem videl, kako se je Slovenija prebila na evropsko prvenstvo 2000 in svetovno prvenstvo 2002. Pozneje tudi na SP 2010. Videl sem, da so bili ljudje ob tem srečni in to veselje bi spet rad prinesel v državo. Pa ne samo navijačem. Zame bi bilo igranje na SP ali EP izpolnitev otroških sanj, zato bom naredil vse, da to tudi uresničim," je decembra za Fifo dejal Oblak.

Ob Oblaku je Fifa od izkušenih evropskih igralcev "zaželela" svetovno prvenstvo še Valižanu Garethu Balu, Armencu Henrihu Mhitarjanu, Makedoncu Goranu Pandevu in trenutno poškodovanemu Nizozemcu Virgilu van Dijku.

Z drugih celin se je spomnila Iličićevega soigralca iz Atalante, Kolumbijca Duvana Zapate, pa Wilfrieda Zahaja, reprezentanta Slonokoščene obale, Kitajca Wu Leija, ki je s 14 leti postal najmlajši igralec v kitajskem poklicnem nogometu, Kanadčana Atibe Hutchinsona in Gabonca Pierre-Emericka Aubameyanga.