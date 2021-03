Nad svojega idola s slovenskim DNK. Slovenija še čaka na Oblaka.

Po dopoldanskem treningu priprav na začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju že v sredo slovenske nogometaše čaka vroč obračun v Stožicah s Hrvati, sta spregovorila vezista Jasmin Kurtić in Sandi Lovrič. Reprezentanca je že skoraj popolna. Manjkata še prvi zvezdnik Jan Oblak in Andraž Šporar.

Jasmin Kurtić je eden od najizkušenejših nogometašev v slovenski reprezentanci. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

"Vemo, kaj nas čaka in kakšni so naši cilji. Nasprotnik je zahteven. Povsem drugačen, kot smo jih bili vajeni v ligi narodov. Treba bo biti še bolj zbran in izkoristiti priložnosti, ki se nam bodo ponudile. Treba bo dati nekaj več," je jasno sporočil eden od izkušenejših v slovenski vrsti Jasmin Kurtić, ki upa, da bo skupaj s soigralci nadaljeval odličen niz. Slovenci so namreč v osmih tekmah, ki so jih odigrali v lanskem letu, prejeli samo en gol.

"To mora ostati naš, slovenski DNK. Treba je dati vse od sebe, ko nimamo žoge, in biti maksimalno osredotočen, ko jo imamo. Najboljša obramba je napad. Če bomo dobro napadali, se bomo tudi dobro branili. Nasprotnikom moramo ponuditi čim manj priložnosti. Začetek je res težak. Vemo, proti komu igramo. Če bomo pravi, potem lahko naredimo nekaj pozitivnega," sporoča 32-letni vezist italijanske Parme, ki je za Slovenijo do zdaj odigral 62 tekem in se dvakrat vpisal med strelce.

Upa, da bo igral proti svojemu idolu

Sandi Lovrič bo spoznal svojega idola. Foto: Reuters Ni skrivnost, kdo je glavni zvezdnik hrvaške reprezentance, ki v Stožice prihaja kot svetovni podprvak. Luka Modrić je že desetletje eden od najboljših nogometašev na svetu, leta 2018 tudi uradno najboljši. Po hrvaškem podvigu na svetovnem prvenstvu v Rusiji je končal vladavino Lionela Messija in Cristiana Ronalda, prejel je zlato žogo. Čeprav je star že 35 let, še vedno igra na vrhunski ravni. V tej sezoni je eden od ključnih nogometašev Real Madrida. Vse niti v svojih nogah seveda vleče tudi, ko nogomet igra v dresu hrvaške reprezentance.

"On je moj idol. Upam, da bom lahko igral proti njemu. Če bom, pa seveda ne bom razmišljal o njem, ampak o svoji igri in o tem, kako pomagati svoji ekipi. Pokazati moram, kaj znam. Najpomembnejše je, da bomo igrali dobro in zmagali," pred tekmo s Hrvati, ki jih Slovenija v osmih medsebojnih tekmah še nikoli ni premagala, trikrat je remizirala in petkrat izgubila, pravi Sandi Lovrič.

Nogometaš švicarskega Lugana, ki je novinec v reprezentanci Slovenije, do zdaj je v njenem dresu odigral šest tekem in zabil en gol, je na tokratni zbor prišel z odlično popotnico. V soboto je z golom in asistenco blestel pri zmagi nad Baslom z 2:1. "Čakajo nas težke tekme, zelo intenziven nogomet. Veselimo se izzivov. Hočemo pokazati največ, kar znamo. Gremo iz tekme v tekmo. Na igrišču bomo dali vse od sebe. Ne bo lahko, ampak smo optimisti," je še povedal 22-letni nekdanji mladi avstrijski reprezentant.

Jan Oblak bo iz Španije, kjer je v nedeljo zablestel z ubranjeno enajstmetrovko, pripotoval z zamudo. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Jana Oblaka še ni zraven

Slovenska reprezentanca je do zdaj opravila dva treninga, v nedeljo popoldne in danes dopoldne, a še ni trenirala v polni zasedbi. Tudi na popoldanskem treningu ne, manjkata prvi zvezdnik Jan Oblak in napadalec Andraž Šporar. Reprezentanci se bosta priključila že danes.

Selektorja Matjaža Keka je razveselilo dejstvo, da bo lahko računal tudi na Jako Bijola, čigar udeležba je bila zaradi okužbe soigralca z novim koronavirusom nekaj časa vprašljiva. Nekoliko manj vesel je bil verjetno ob novici, da bo imel njegov kolega na hrvaški klopi Zlatko Dalić na razpolago zvezdnika milanskega Interja Ivana Perišića in Marcela Brozovića. Tudi njun nastop je namreč, iz istega razloga, nekaj časa visel v zraku.

Prva nasprotnica Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 Hrvaška je trenutno sicer na 11. mestu jakostne lestvice Mednarodne nogometne zveze (FIFA). Potem Slovence čakata še gostovanje pri Rusiji, ki je trenutno 39., in za konec pestrega marčevskega cikla še proti Cipru, ki je 100. Slovenija je trenutno na 62. mestu.