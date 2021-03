Podvig generacije v Stožicah. Končno so padli tudi Hrvati!

Slovenska nogometna reprezentanca je sijajno začela s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju in v Stožicah z 1:0 premagala svetovne podprvake Hrvate. To je prva slovenska zmaga nad Hrvaško v devetem poizkusu. Junak velikega podviga generacije je Sandi Lovrič.

Slovenija je z letom 2021 začela na najbolj spektakularen možen način. Z začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju, že takoj pa je v goste sprejela svetovne podprvake. In z njimi tudi Luko Modrića. Prvega dobitnika prestižne zlate žoge, ki je obiskal Stožice in tam doživel velik jubilej. Zanj je bila to že 134. tekma v hrvaškem dresu, s čimer je na vrhu lestvice ujel Darija Srno in postal rekorder.

Dva dobitnika zlate žoge v Stožicah

Ni pa bil zvezdnik Real Madrida edini dobitnik zlate žoge, ki je bil na največjem slovenskem stadionu. V družbi predsednika Uefe Aleksandra Čeferina in predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića si je tekmo ogledal tudi Luis Figo. Sloviti Portugalec je v slovenski družbi ekspresno pripotoval iz Maribora, kjer je prisostvoval zgodovinski prvi tekmi mlade slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu do 21 let. Žal se je ta končala s porazom z 0:3 proti Španiji.

Luka Modrić je bil v Stožicah nemočen. Foto: Grega Valančič / Sportida

Le ena sprememba v primerjavi z zadnjo tekmo

Slovenski selektor Matjaž Kek, ki je imel, tako kot njegov kolega na hrvaški strani Zlatko Dalić, za pripravo na voljo zgolj dva dni, v polni zasedbi pa opravil le en trening, ni presenetil z začetno enajsterico.

Na igrišče je pritekla praktično identična enajsterica, kot je, z remijem z 0:0 v Grčiji in prvim mestom v svoji skupini C lige narodov, uspešno zaključila lansko leto. Le v napadu je Harisa Vučkića zamenjal Andraž Šporar. Logično, najboljši slovenski strelec lanskega leta je namreč letos za Zaragozo v drugi španski ligi odigral samcato minuto.

Slab začetek Slovenije, …

Tekmo so bolje začeli Hrvati, ki so se v uvodnih minutah sprehajali med slovenskimi branilci. Ni dišalo po dobrem. Že v sedmi minuti je do strela z roba kazenskega prostora prišel Andrej Kramarić in meril malo mimo gola. Tri minute pozneje je v kazenskem prostoru Slovenije preigraval najboljši igralec ruske premier lige Nikola Vlašić, preigral Miho Blažiča in z leve strani prišel do strela. Jana Oblaka, tudi tokrat je nosil kapetanski trak, je že premagal, a je Slovence rešil okvir vrat. Potem so se domači nogometaši, ki so zaigrali v belih dresih, zbrali in zaigrali tako, kot smo si lahko le zaželeli. Zbrano, borbeno in tudi pogumno.

Veliko veselje strelca Sandija Lovriča. Foto: Grega Valančič / Sportida

… potem pa vodstvo in zasuk

Že v 15. minuti se je to obrestovalo. Po izgubljeni žogi na sredini igrišča je Slovenija s hitro tranzicijo prišla pred hrvaški gol in zadela. Sandi Lovrič je podal do Šporarja, ta pa je žogo oddal Josipu Iličiću, ki je skušal s podajo na desni strani spet zaposliti Šporarja. Žogo je izbijal Domagoj Vida, prišla je na nogo Lovriča, ki je ustrelil, odbila se je od Dejana Lovrena in končala za hrbtom hrvaškega vratarja Dominika Livakovića.

Če enega junakov velike evropske zmage nad Tottenhamom Dinama Zagreba v ligi Europa ni mogel premagati Harry Kane, pa ga je tokrat, tudi s kančkom sreče, ukanil nekdanji mladi avstrijski reprezentant, ki po novem igra za najboljšo slovensko člansko selekcijo, ima pa, zanimivo, tudi hrvaške korenine. In je, to je očitno, v dobri formi. Na tokratno reprezentančno akcijo je prišel z odlično popotnico. Z golom in asistenco je bil glavni junak zmage Lugana nad Baslom z 2:1 v švicarskem prvenstvu.

Čvrsta Slovenija se tudi po vodstvu ni dala

Foto: Grega Valančič / Sportida V 21. minuti je po kotu Iličića pred golom do žoge prišel Jaka Bijol, ki pa se ni znašel najbolje. Livaković je žogo zlahka ujel. Potem je Slovenija igrala suvereno nadzirala potek dogajanja na igrišču, čeprav brez nevarnosti ob tako kakovostnem nasprotniku seveda ni šlo.

V 28. minuti je bilo vroče po prostem strelu Modrića z desne strani, pred golom Oblaka sta malo zamudila najprej Vida in potem še Lovren. V 37. minuti je z leve podal Borna Barišić, do strela v kazenskem prostoru pa je spet prišel Kramarić. Tudi tokrat je k sreči za las zgrešil cilj.

Tudi Slovenija ni bila povsem nenevarna, v 43. minuti je po novem slovenskem golu dišalo po protinapadu Iličića. Zvezdnik italijanskega nogometa je streljal čez gol.

To je bilo v prvem delu igre vse, slovenski nogometaši pa so si zaslužili glasen aplavz. Na žalost samo nekaj deset prisotnih gledalcev in novinarjev na stadionu, a nanje so bili zagotovo ponosni tisoči po vsej Sloveniji, pa tudi kdo drug. To je bil eden boljših polčasov slovenske reprezentance zadnjih let. Upoštevajoč ekipo, ki je stala na nasprotni strani, zagotovo.

Josip Iličić je dobro zadrževal žogo v svojih nogah in sejal paniko med hrvaškimi branilci. Foto: Grega Valančič / Sportida

Hrvaške v drugem polčasu praktično ni bilo

Ob polčasu je nezadovoljni hrvaški selektor pričakovano menjal in v igro poslal Mislava Oršića, nekoč napadalca Celja, danes pa enega najbolj vročih hrvaških nogometašev, kar pa ni kaj prida pomagalo. Avtor hat-tricka v mreži Tottenhama je v 54. minuti poizkusil s strelom od daleč, a Oblak ni imel težav. Še dve minuti pred tem bi si Hrvati skorajda zabili avtogol, ko je žogo po predložku Kurtića z desne strani malo mimo gola poslal Lovren.

Slovenija je bila še naprej čvrsta, pogumna in tudi nevarna. V 59. minuti je v kazenskem prostoru po obratu do strela prišel Šporar. Žoga se je odbila od hrvaškega branilca in Sloveniji skorajda prinesla povišanje vodstva. Hrvaška je bila praktično nenevarna, Slovenci so odlično zapirali prostor, grizli in se borili do zadnjega. Hrvaška je bila povsem neprepoznavna in obupana. Do konca tekme si praktično ni priigrala priložnosti, če ne upoštevamo slabega strela Perišića v 84. minuti, ki je končal v rokah Oblaka.

Na drugi strani je bila Slovenija nevarna kar dvakrat. Obakrat je bil v glavni vlogi rezervist Blaž Kramer, ki je v 78. minuti najprej streljal od daleč, a preveč po sredini gola, potem pa še v 89. minuti, ko je po protinapadu za las zgrešil gol.

Jan Oblak je imel presenetljivo malo dela. Kar ga je imel, pa ga je opravil z odliko. Foto: Grega Valančič / Sportida

Velika zmaga, a za evforijo je še mnogo prezgodaj

Nič ne de, Slovenija je tekmo mirno pripeljala do konca in prišla do velike, morda največje zmage v svoji zgodovini. Ne spomnimo se, da bi pred slovenskimi nogometaši padli svetovni podprvaki. Prav tako se je sploh prvič zgodilo, da so Slovenci premagali Hrvate. Za to so potrebovali devet tekem, a se je splačalo čakati.

Zdajšnja generacija je prišla do največje zmage do zdaj. Padali so že Norveška, Poljska, Slovaška in nazadnje tudi Poljska, a tokratni skalp je nekaj drugega. Slovenija je povsem zasluženo na kolena spravila drugo reprezentanco sveta, v kateri igrajo številni zvezdniki evropskega nogometa, ki pa so bili tokrat povsem nemočni.

Velike tri točke na začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki pa jih ne bo moč proslavljati prav dolgo. Že čez tri dni namreč Slovence čaka gostovanje v Rusiji, potem še skok na Ciper. Če se po jutru dan pozna, potem se lahko novih izzivov zelo veselimo, a počasi. Pot do Katarja je še dolga. Od Ljubljane do Dohe približno 4000 kilometrov, če vas morda zanima …

Slovenija : Hrvaška 1:0 (1:0)

Stadion Stožice, brez gledalcev. Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022, skupina H, 1. krog. Sodnik: Antonio Miguel Lahoz. Pomočnika: Roberto Diaz Perez Del Palomar in Eduard Beitinger (vsi Španija). Četrti sodnik: Harm Osmers (Nemčija).



Strelec: 1:0 Lovrić 15.



Slovenija: Oblak; Balkovec, Blažič, Mevlja, Stojanović; Kurtić, Lovrić (od 87. Skubic), Bijol (od 69. Vetrih); Bohar (od 64. Črnigoj), Šporar (od 69. Kramer), Iličić (od 87. Bajrić). Selektor: Matjaž Kek.

Hrvaška: Livaković; Barišić (od 46. Oršić), Vida, Lovren, Vrsaljko; Brozović, Kovačić (od 82. Pašalić); Vlašić (od 69. Budimir), Modrić, Kramarić (od 64. Brekalo); Perišić. Selektor: Zlatko Dalić.



Rumeni kartoni: Barišić 34. (Hrvaška), Brozović 35. (Hrvaška), Kurtić 61. (Slovenija), Vrsaljko 65. (Hrvaška), Vida 67. (Hrvaška), Budimir 76. (Hrvaška).