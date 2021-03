Kek po zgodovinskem skalpu že miri evforijo

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Škoda je le, da ni bilo navijačev," je, tako kot še mnogi, po tekmi ugotovil Matjaž Kek, a takoj dodal: "Ta zmaga je tudi za njih, čeprav jih ni bilo."

Po dveh remijih in štirih porazih v kvalifikacijskih tekmah, remiju in porazu na prijateljskih tekmah, pod enega se je podpisal tudi sam, je Mariborčan prekinil slovenski urok in Hrvate sploh prvič v zgodovini spravil na noge. Za nameček v najslajšem trenutku. Ko so v Stožicah nastopali kot svetovni podprvaki.

"Začetek kvalifikacij, kot smo si ga lahko le želeli. Premagali smo izredno kakovostnega nasprotnika. Na koncu smo zasluženo zmagali, čeprav smo na začetku trpeli. Nismo bili dobri, pokazali smo preveč spoštovanja. Skozi tekmo smo rastli in ob fanatični želji pokazali tudi soliden nogomet. Fantom čestitam. Prepričan sem, da bomo po tej zmagi ostali trdno na realnih tleh. To je šele začetek kvalifikacij. Veselje da, evforija ne. Že čez tri dni nas čaka zahtevno gostovanje v Sočiju," je zametke evforije takoj začel gasiti Kek, ki pa je na veliko zmago seveda ponosen. Upravičeno.

Veliko veselje slovenskih nogometašev po koncu tekme. Foto: Grega Valančič/Sportida

Niso naredili še ničesar, limita ne priznava

"Dolgo časa smo čakali na to. Včasih smo tudi hudo trpeli in bili žalostni. Danes se je to zgodilo. Ko gledam fante v garderobi, vidim sproščenost, zadovoljstvo, kar me veseli, a že jutri nas čaka pot v Rusijo in pripravo na novo tekmo. Nismo naredili še ničesar," je še povedal selektor, ki je Slovenijo popeljal na njeno zadnje veliko tekmovanje, svetovno prvenstvo 2010. Seveda si želi, da bi mu letos, vse tekme rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju bodo odigrane v letošnjem letu, to uspelo še drugič.

"Limita ne priznavam. Naj mi kdo pove, kje so meje človeškega telesa, tako mentalno kot fizično. Zadeva se je začela razvijati skozi ligo narodov, ko smo začeli zaupati eden v drugega. Po koncu prejšnjih kvalifikacij smo temeljito spremenili nekatere stvari," je še povedal Kek, čigar ekipa je zgradila velik obrambni zid. Slovenija je v zadnjih devetih tekmah prejela samo en gol. Če smo prej lahko govorili, da ji je to uspevalo proti Grčiji, Kosovu, Moldaviji in podobnih reprezentancah, je zdaj pred zid prišla tudi svetovna podprvakinja Hrvaška.

Slovenskega selektorja že v soboto čaka gostovanje v Rusiji, tri dni pozneje pa še tekma na Cipru. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ve, kje se gradijo temelji

"Ne bi govoril samo o obrambi in najboljšem vratarju na svetu. V obrambi garajo vsi. Od spredaj in nazaj. Veste, kje se v nogometu začne obramba. Tudi v napadu je treba garati. Vedno pravim, da je treba imeti najprej željo in motiv. Vemo, kje se gradijo temelji. V obrambi. Slovenija je pač ekipa, ki bo vedno morala igrati na tak način, biti, če želite, tudi pragmatična, potem pa pokazati tudi kakovost, ki jo nesporno ima. Če je tako, potem iz minute v minuto raste tudi samozavest. Bili smo dovolj dobri, da smo preživeli tudi minute, ko nismo bili najboljši," je še povedal Kek.

Spomnil se je namreč tudi uvodnega dela tekme, ko so si Hrvati priigrali dve veliki priložnosti in zatresli tudi okvir vrat. "Zaradi tega jih bodo jutri še slišali. Kaj takega se ne sme več ponoviti," je ob koncu novinarske konference v svojem slogu nasmejal prvi Slovenec, ki je na kolena spravil hrvaško nogometno reprezentanco. V deželi svetovnih podprvakov, ki se lahko pohvalijo tudi z bronom s svetovnega prvenstva 1998, je imel zavoljo podvigov z Rijeko že tako kulten status. V sredo zvečer ga je v Stožicah le še utrdil. Zasluženo.