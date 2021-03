Twitter "vojna" in gol, ki ga je Hrvatom zabila tudi NZS

"Dobro jutro," so v sredo zjutraj zapisali na svojem uradnem kanalu na Twitterju pri Hrvaški nogometni zvezi (HNS) in ob zapis prilepili gol Dada Prša, ki ga je ta zabil novembra 2003 na povratni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2004 za Bežigradom in Hrvate popeljal na Portugalsko.

Od takrat je minilo več kot 16 let, natanko 16 ur pa je minilo od jutranjega zapisa HNS, na katerega so se po tekmi in veliki zmagi z največjim veseljem spomnili na NZS. "Lahko noč," so odgovorili Hrvatom in ob zapis pristavili sliko veselja edinega strelca na tekmi.

Zelo domiselno in tudi zabavno, ni kaj. Ne samo Sandi Lovrič, Hrvatom je gol zabil tudi avtor zapisa, ki skrbi za socialna omrežja NZS, če se pošalimo in ob tem malce pretiravamo.