Slovenski čudežni deček, vreden več milijonov evrov, zablestel kot še nikoli #video

Mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško, za katerega je bogati avstrijski serijski prvak Red Bull Salzburg predlani odštel Domžalam poltretji milijon evrov, je v torek na tekmi druge avstrijske lige podrl nov mejnik. Lieferingu je do zmage s 5:1 proti drugi ekipi dunajske Austrie pomagal kar s štirimi zadetki. V tej sezoni je dosegel že 14 golov!

Nadarjeni Posavec Benjamin Šeško bo prihodnji mesec praznoval 18. rojstni dan, že zdaj pa se lahko pohvali s številnimi podvigi. V avstrijskem prvenstvu je že debitiral za člansko ekipo Salzburga, ki se spogleduje z novim naslovom prvaka, v drugi ligi pa nabira dragocene izkušnje kot posojeni napadalec avstrijskih prvakov pri Lieferingu, podružnici rdečih bikov, ki je v zadnjih tednih v izjemni formi. Na zadnjih devetih tekmah je Liefering osvojil kar 23 točk in se na lestvici povzpel na drugo mesto, pri tem pa je računal na veliko pomoč razigranega najstnika iz Slovenije, ki v višino meri 194 centimetrov in se lahko pohvali z bogatim in raznovrstnim nogometnim znanjem.

Prvi poker zadetkov na avstrijskih zelenicah

Liefering, podružnica Salzburga v drugi avstrijski ligi, z veliko pomočjo Šeška na lestvici zaseda drugo mesto. Za dve točki zaostaja le za BW Linz. Foto: Guliverimage Slovenski čudežni deček, za katerega je Salzburg leta 2019 odštel Domžalam več kot dva milijona evrov, je na zadnjih dveh tekmah dosegel kar šest zadetkov. Skupno se je v tej sezoni razveselil že 14 zadetkov, tako da na lestvici najboljših strelcev avstrijske druge lige zaseda četrto mesto! V torek je zablestel kot še nikoli.

Na zaostali tekmi je drugi ekipi dunajske Austrie, avstrijskega velikana, ki se je znašel v velikih finančnih težavah, zabil kar štiri zadetke! Najprej je proti mladim vijolicam zadel v polno v 35. minuti, nato pa je bil trikrat uspešen še med 55. in 67. minuto! Zadnji gol je dosegel z bele točke. Morda bi dosegel še kakšen zadetek več, če ga ne bi trener pri visokem vodstvu moštva v 69. minuti potegnil iz igre.

Bo Benjamin Šeško v prihodnji sezoni dobil več priložnosti pri Salzburgu, ki je že večkrat dokazal, da zna prepoznati mlade nogometne dragulje? Foto: Guliverimage

Tako bo imel novo priložnost za nadaljevanje vročega strelskega niza v petek, ko bo Liefering gostil Dornbirn. Do konca rednega dela druge avstrijske lige je še pet krogov. Ker pa njegove predstave redno spremlja tudi trener Red Bull Salzburga Jesse Marsch, bi lahko veliki up slovenskega nogometa, ki ima z rdečimi biki sklenjeno pogodbo do konca sezone 2021/22, v prihodnosti dobil še več priložnosti v elitnem avstrijskem klubskem prvenstvu.