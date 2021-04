Mojstrovina Slovenca, ki odmeva po Aziji #video

V Aziji ima klubska nogometna liga prvakov vedno večjo veljavo. Njeno moč v tej sezoni izkuša tudi Tim Matavž, vajen spektaklov, s katerimi je imel opravka v močnih evropskih ligah. Primorec je lani presenetil z odločitvijo in se iz Nizozemske, kjer je bil najboljši strelec Vitesseja, preselil na Bližnji vzhod. Sklenil je dogovor z bogatim klubom iz Združenih arabskih emiratov Al Wahdo, kjer je njegov trener Nizozemec Henk ten Cate. Ne nastopa le v domačem prvenstvu, ampak tudi azijski ligi prvakov, v kateri mu gre zelo dobro.

V ponedeljek je na praznem stadionu v Goi pomagal Al Wahdi do zmage nad vodilnim Persepolisom (1:0). Občasni slovenski reprezentant je zablestel v peti minuti, ko je imenitno prodrl po desni strani, se mojstrsko otresel tekmecev, nato pa z natančnim projektilom poslal žogo tik pod prečko in popeljal predstavnika iz ZAE v vodstvo. Čeprav je Persepolis v nadaljevanju pritisnil, Matavža in njegove soigralce pa je reševal tudi okvir vrat, saj so Iranci zadeli prečko, je ostalo pri 1:0. Persepolis je doživel prvi poraz v azijski ligi prvakov, Matavž pa dočakal strelski prvenec v najmočnejšem klubskem tekmovanju v Aziji.

Šiljak najboljši strelec, Ljubijankić prvak Pred njim sta v azijski ligi narodov že izstopala dva njegova rojaka. Ermin Šiljak je bil tako leta 2004 v dresu kitajskega Dalian Shide celo prvi strelec tekmovanja, ko je v osmih nastopih zbral kar osem zadetkov, Zlatan Ljubijankić pa je leta 2017 z japonskim klubom Urawa Red Diamonds šel povsem do konca, osvojil azijsko ligo prvakov in za nagrado postal še prvi Slovenec, ki je nastopil na klubskem svetovnem prvenstvu. Zlatan Ljubijankić je leta 2017 postal azijski prvak z moštvom Urawa Red Diamonds. Foto: Getty Images

Matavž z Al Wahdo vztraja v boju za napredovanje v osmino finala. V skupini E po petih krogih z desetimi točkami zaostaja le za vodilnim Persepolisom iz Irana (12 točk), ki je tako po štirih zaporednih zmagah ostal prvič prikrajšan za točke.

Indijska Goa (tri točke) in katarski Al Rayyan (dve točki), ki ga vodi francoski zvezdnik Laurent Blanc, sta že izpadla iz boja za napredovanje, Al Wahda pa ima še velike možnosti. V izločilni del se lahko uvrsti kot zmagovalec skupine ali pa eden izmed šestih najboljših drugouvrščenih ekip rednega dela. Al Wahda se bo v zadnjem krogu skupinskega dela pomerila z Goo.