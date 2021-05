Ni kaj, Evropa bo zelo pogrešala Jana Oblaka!

Evropska nogometna smetana se po naporni klubski sezoni 2020/21 ne bo odpravila na počitnice. Tega si preprosto ne bo mogla privoščiti. Za oddih ji bo zmanjkalo časa, saj se bodo začele kratke, a toliko bolj naporne priprave na nogometni spektakel leta. Na evropsko prvenstvo, ki bo v različnih državah od 11. junija do 11. julija. Na delu bo 24 izbranih vrst, žal pa med njimi ne bo Slovenije, ene izmed 30 reprezentanc, ki so v kvalifikacijah potegnile kratko.

Francoski as Kylain Mbappe je leta 2018 pomagal Franciji tudi do naslova svetovnega prvaka. Foto: Reuters Na delu bo glavnina najboljših nogometašev, kar jih premore Evropa, vseeno pa bo manjkalo kar nekaj asov, ki spadajo v sam svetovni vrh. Slovenija je lahko ponosna, ker na seznamu nogometašev z največjo tržno vrednostjo (po oceni Transfermarkta), katerih reprezentance se niso uvrstile na evropsko prvenstvo, zaseda Jan Oblak odlično drugo mesto! Škofjeločan je vreden 90 milijonov evrov. Tolikšne vrednosti nima nihče drug izmed vratarjev na svetu, na absolutni lestvici pa si deli 11. mesto.

Dražjih je le deset, med katerimi je tudi Erling Braut Haaland, 20-letni čudežni norveški biser, ki ga številni skupaj z rekorderjem Kylianom Mbappejem, z vrednostjo 160 milijonov evrov v tem trenutku najdražjim nogometašem na svetu, vidijo kot ''naravnega'' naslednika dvojice, ki je zaznamovala zadnjih 15 let, Argentinca Lionela Messija in Portugalca Cristiana Ronalda, oba sta že krepko zakorakala v četrto desetletje.

Katerih je torej deset nogometašev z najvišjo tržno vrednostjo, ki jih bodo ljubitelji pogrešali na letošnjem evropskem prvenstvu? Našteli smo samo člane tistih reprezentanc, ki se niso uvrstile na Euro, ne pa tudi tistih reprezentantov, ki bi sicer morali nastopiti na tekmovanju, a ga bodo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov preskočili (primer Nemca Marc-Andreja ter Stegna, vratarja Barcelone, vrednega 75 milijonov evrov, ki ne bo zaigral na Euru, ampak bo odšel na operacijo desnega kolena).

Erling Braut Haaland (Norveška/Borussia Dortmund): 110 milijonov evrov

Od mladega Norvežana, za katerega bi se lahko v poletnem prestopnem roku potegovalo ogromno evropskih klubskih velikanov, imata v tem trenutku po oceni strani Transfermarkt višjo vrednost le Francoz Kylian Mbappe (160 milijonov evrov) in Harry Kane (120). Foto: Reuters

Foto: Vid Ponikvar

Sergej Milinković-Savić (Srbija/Lazio Rim): 70 milijonov evrov

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Filip Kostić (Srbija/Eintracht Frankfurt): 32 milijonov evrov

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Miralem Pjanić (Bosna in Hercegovina/Barcelona): 28 milijonov evrov

Foto: Reuters

Nikola Milenković (Srbija/Fiorentina): 28 milijonov evrov

Foto: Reuters

Foto: Guliverimage

Stefan Savić (Črna gora/Atletico Madrid): 25 milijonov evrov

Foto: Reuters

Dušan Vlahović (Srbija/Fiorentina): 25 milijonov evrov

Foto: Reuters

Kaj sploh je Transfermarkt?

To je nemška spletna stran, ustanovljena leta 2000, ki ocenjuje približke tržne vrednosti med nogometaši na podlagi njihovih iger, prestopov, pojavnosti v medijih in na družabnih omrežjih, pa tudi starosti in še marsičesa.

Gre le za približek tržne vrednosti, ki pa je, po mnenju Evropskega centra za gospodarsko uspešnost, najboljša ocena tržne vrednosti v nogometnem svetu, v katerem je statistika specifična v primerjavi z nekaterimi drugimi športi in je zato tržna vrednost toliko težje določljiva.

Transfermarkt, ki izhaja v več jezikih, velja za eno od najbolj obiskanih nogometnih strani na svetu. Tržne vrednosti igralcev ocenjuje od leta 2002.