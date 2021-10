Nemška legenda na kavi s Tadejem Pogačarjem: Posebno srečanje s posebnim človekom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Ullrich in Tadej Pogačar na kavi

Nekdanji nemški kolesarski as, zmagovalec Dirke po Franciji leta 1997, je prejšnji teden v Parizu naletel na še eno kolesarsko legendo, našega prvaka, dvakratnega zmagovalca Toura Tadeja Pogačarja. "Hvala za prijeten pogovor, šampion," se je trenutno najboljšemu kolesarju na svetu zahvalil 47-letni Nemec.

"Posebno srečanje s posebnim človekom. Prejšnji teden sem se v Parizu srečal na kavi z aktualnim zmagovalcem Dirke po Franciji. Hvala za prijeten pogovor, šampion," je ob fotografiji na omrežju Facebook zapisal nekdanji nemški as, ki je v enajstletni karieri profesionalnega kolesarja (1995–2006) osvojil 32 zmag, vrhunca pa sta bili zmaga na Touru leta 1997 in zmaga na cestni dirki olimpijskih iger v Sydneyju leta 2000.

Bil je eden od zvezdnikov z dopingom umazanega obdobja kolesarstva, obdobja, v katerem je njegov veliki tekmec Lance Armstrong osvojil sedem zmag na Touru.

Pogačar je junak novega obdobja, kar zadeva doping, vsekakor čistejšega, če že ne povsem čistega, in ima že zdaj, po šele tretji sezoni v klubu svetovne serije, na računu 30 zmag, osvojil je dva Toura, letos še dve klasični dirki (Liege–Bastogne–Liege in Lombardijo), pa olimpijski bron na cestni dirki v Tokiu in je trdno zasidran na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI).

Pogačar je bil v francoski prestolnici na predstavitvi trase Toura 2022, ta mu je pisana na kožo.

Preberite še: