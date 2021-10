Pogačar odgovarja dvomljivcem: Ne ubiram bližnjic

Tadej Pogačar, ki sezono 2021 končuje kot vodilni kolesar na jakostni lestvici Mednarodne kolesarske zveze, je bil v preteklem tednu eden najbolj izpostavljenih zvezdnikov na razgrnitvi trase za Dirko po Franciji prihodnje leto. Opisal je svoj pogled na traso, v pogovoru za španske medije pa spregovoril o najrazličnejših temah, tudi o namigovanju na uporabo prepovedanih sredstev, ki so zaradi preteklih grehov v kolesarstvu stalnica, kadar nekdo preveč štrli iz povprečja.

"Sem pošten fant, ki ne ubira bližnjic. Upam, da bo javnost verjela mojim nastopom in dosežkom." Foto: Guliverimage

"Sem pošten fant in ne ubiram bližnjic"

"Razumem položaj in vem, kakšna je preteklost mojega športa, se pa ne bom nikoli naveličal ponavljati, da je kolesarstvo spet na pravi poti, da si povrne zaupanje navijačev," je povedal v pogovoru za španski športni tednik AS in dodal: "Govorim zase - sem pošten fant, ki ne ubira bližnjic. Upam, da bo javnost verjela mojim nastopom in dosežkom."

In ti so letos res impresivni. Že uvod v sezono je bil za petico. Najprej je zmagal na Dirki po Združenih arabskih emiratih, ki je za Pogačarjevo ekipo UAE Emirates ena najpomembnejših dirk sezone, sledili sta zmaga na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja in 3. mesto na Dirki po Baskiji, na kateri je zmagal Primož Roglič. Sledila je prva zmaga na kolesarskem spomeniku, na kolesarskem prestolu enodnevne klasike Liege-Bastogne-Liege je nasledil Primoža Rogliča in na videz dokaj zlahka dobil še drugi Tour zapored.

Le nekaj dni po proslavljanju na Elizejskih poljanah v Parizu si je pod mogočno goro Fudži okrog vratu obesil še bronasto olimpijsko medaljo v cestni preizkušnji. Po olimpijskem vrhuncu se je za nekaj časa umaknil, se regeneriral in preprosto užival življenje, se vrnil na evropsko in svetovno prvenstvo, kjer je bil v ospredju, a ne povsem, si ogreval noge na italijanskih dirkah, vse z enim ciljem - zmagati na Dirki po Lombardiji, zadnjem kolesarskem spomeniku v sezoni.

Pogačar je sanjsko sezono 2021 zaključil z zmago na dirki po Lombardiji. Foto: Guliverimage

S tem dosežkom je postal šele tretji kolesar v zgodovini, ki je v eni sezoni dobil Tour in dva spomenika. Pred njim je to uspelo zgolj nespornima legendama kolesarskega športa Fausu Coppiju in Eddyju Merckxu. Drugi nikoli ne zamudi priložnosti, da polaska Pogačarju. Že večkrat je javno povedal, da verjame, da Pogačar lahko še izboljša njegove rekorde.

Ob hvalospevih Kanibala ga obliva kurja polt

Pogačar ob hvalospevih kolesarskega Kanibala v svojem slogu ostaja skromen. "Uf, ob njegovih besedah me oblije kurja polt, ponosen sem. Če nekdo, kot je on, ki soglasno velja za največjega v zgodovini, kaj takega izreče o tebi, je to … Ko dirkam, čutim lakoto, tako kot jo je Eddy v svojem obdobju. To bom počel odgovorno, počaščen sem zaradi njegovih besed," je dejal Pogačar, ki v nadaljevanju kariere želi ohranjati svojo raznovrstnost.

Noče biti zavezan samo nastopanju na tritedenskih dirkah. "Kot otrok sem dirkal na dirki Piccolo Lombardija in jo končal kot sedmi. Od takrat in na podlagi nastopanja na drugih enodnevnih dirkah vem, da sem lahko uspešen na tej vrsti dirk. Na etapnih dirkah dam vsak dan posebej vse od sebe, ampak klasike obožujem. Gre za povsem drugačen način lovljenja zmag, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi, iz leta v leto, na različnih trasah … Tukaj moč in instinkt morda štejeta več, medtem ko na tritedenskih dirkah več pomenita regeneracija in oprema. Veliko se moram še naučiti, me pa to motivira," je dejal 23-letnik s klanca pri Komendi, ki je že potrdil, da bo prihodnje leto spet dirkal na Touru. Trasa mu je namreč pisana na kožo. Kaj pa preostali dve tritedenski dirki?

Foto: Guliverimage

Kdaj bo čas za dvojček?

"Od velike trojice bo Tour zagotovo na mojem programu. Že letos smo načrtovali, da bi nastopil še na španski Vuelti, a sem bil po Touru in olimpijskih igrah za kaj takega preveč utrujen. Kdo ve, morda bomo te ambicije uresničili prihodnje leto. Zdi se mi lažje izpeljati dvojček Tour in Vuelta kot pa Giro in Tour. Giro zahteva ogromno in te lahko povsem izčrpa. Nekoč se nameravam vrniti v Španijo in odkrivati Italijo, ampak za zdaj v središču mojih priprav ostaja Tour," je napovedal Pogačar, ki še ne pozna podrobnejšega programa za prihodnje leto, a odnos bo tak kot do zdaj.

Nadaljevati zbiranje zmag, se zabavati na kolesu in ne ubirati bližnjic.

Ne dirkam za zgodovino

"Ne dirkam zato, da bi pisal zgodovino, ampak zato, da bi iz sebe iztisnil največ in se zabaval," je ponovil in poudaril, da se njegovo življenje po zmagi na dveh Tourih ni spremenilo. "Moja okolica je zdrava, moje dekle, družina in prijatelji, udeleževanje sponzorskih dogodkov ali pogovori z mediji pa so del moje službe. Trudim se dajati avtograme, navijači so tisti, ki nas spreminjajo v zvezde. Njim takšna naša gesta pomeni ogromno," se zaveda Pogačar.

Po Touru mu je uspelo osvojiti še olimpijsko medaljo. V Tokiu si je po cestni dirki okrog vratu obesil bron. Foto: Anže Malovrh/STA

Pravi, da vsakokrat, ko si na dres pripne štartno številko, razmišlja samo o tem, kako bi iz sebe iztisnil sto odstotkov, tudi če v tistem trenutku ni najbolje pripravljen. "Šport jemljem resno, želim biti konkurenčen in vedno si želim zmagati, čeprav se zavedam, da ni normalno, da bi vedno zmagal."

Kdo je v Sloveniji najbolj priljubljen?

Pogačar je odgovarjal tudi na vprašanje o priljubljenosti v Sloveniji. Na vprašanje, ali lahko s Primožem Rogličem po priljubljenosti prekosita košarkarskega zvezdnika Luko Dončića, je v smehu odgovoril, da ne. Na kolesu sta hitrejša, v priljubljenosti ga zagotovo ne bosta prekosila.

Izpostavil je tudi pomembnost francoskega Toura za ženske (Tour de France Femmes avec Zwift), ki je nov kamenček v mozaiku razvoja ženskega kolesarstva. Dekleta se bodo v osemdnevni lov za rumeno majico podala na dan, ko bodo moški tri tedne dirkanja končali, to je 24. julija.