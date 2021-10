"Ko sem bila majhna deklica, sem Dirko po Franciji z velikim občudovanjem spremljala po televiziji. In ko sem začela svojo kariero, sem predvidevala, da ne bom nikoli dobila priložnosti, da nastopim na tej dirki. Zato sem seveda zelo ponosna, da sem dobila možnost, da prevzamem vodenje dirke Tour de France Femmes avec Zwift, še posebej zato, ker želimo storiti vse, da bi se sanje majhnih deklic lahko uresničile," je 30-letna Marion Rousse, francoska državna prvakinja za leto 2012, sporočila v izjavi za javnost.

Pariz – stična točka ženskega in moškega Toura

Že zdaj je znano, da bo Tour de France Femmes, ki ga organizira agencija ASO, tako kot starejšega in precej bolj uveljavljenega brata, imela osem etap in da jo bodo izvedli med 24. in 31. julijem. Štart bo v Parizu, in to na isti dan, ko bodo v mestu ljubezni tritedenski Tour sklenili kolesarji.

Trasa ženskega (in moškega) Toura bo znana v četrtek, razglasila pa jo bo prav Roussejeva.

Roussejeva je leta 2012 osvojila naslov francoske državne prvakinje, tri leta pozneje pa se je odločila, da se od tekmovalnega kolesarstva poslovi. Foto: Guliverimage

Zelo hitro in uspešno je zakorakala v komentatorske vode. Foto: Guliverimage

"Manjka nam referenčna etapna dirka za ženske"

Organizatorji rumenega kroga za kolesarke si želijo, da bi dirki zagotovili enak delež medijske pokritosti, kot so je deležne kolesarske dirke za moške. Do zdaj sta se bila tako Giro Rosa kot ženska svetovna serija pri tem precej na slabšem kot dirke za moške, ki imajo daljšo tradicijo, več občinstva, najboljšim pa zagotavljajo precej višje denarne nagrade.

"Žensko kolesarstvo je v zadnjih letih naredilo velik napredek, deloma tudi po zaslugi agencije ASO, vendar nam še vedno manjka referenčna etapna dirka z zadostno medijsko pokritostjo. Zdaj ko sem sprejela to vlogo, bom storila vse, kar je v moji moči, da dirka postane stalnica med navijači, in to za daljše obdobje. Ni dovolj samo zagon dirke za dve ali tri izdaje," je opozorila nekdanja kolesarka, ki se je po koncu športne poti leta 2015 zelo hitro preobrazila v strokovno komentatorko športne televizije Eurosport in francoskih televizij.

Marion Rousse se je oktobra 2014 poročila s francoskim kolesarjem Tonyjem Gallopinom, januarja 2020 pa je prek družbenih omrežij sporočila, da sta se razšla. Foto: Guliverimage

Dva meseca pozneje je eden od najbolj priljubljenih francoskih kolesarjev, dvakratni svetovni prvak Julian Alaphilippe, v intervjuju za francoski časnik L'Equipe razkril, da sta z Roussejevo v zvezi. Junija letos se jima je rodil prvorojenec Nino. Foto: Guliverimage

Direktor Toura: Za direktorico smo izbrali najboljšo ambasadorko kolesarstva

Izkušnje z vodenjem kolesarskih dirk je zadnje dve leti nabirala kot namestnica direktorja Dirke po Provansi. Da je prava za zahtevno vlogo, je očitno menil tudi direktor Dirke po Franciji Christian Prudhomme.

"Če želimo, da dirka postane osrednje tekmovanje v ženskem kolesarstvu, potem je bilo jasno, da bomo k sodelovanju povabili najboljšo ambasadorko tega športa, ki jo poznajo in cenijo tako splošna javnost kot strokovnjaki," je argumentiral odločitev o izbiri direktorice. "Njeno takojšnje navdušenje nad tem, da se nam pridruži, potrjuje, da gre za pravi trenutek za zagon takšnega dogodka."

Krst ženske različice legendarne dirke Pariz–Roubaix

Letos je svojo žensko premiero doživela tudi legendarna kolesarska dirka Pariz–Roubaix. Zmago si je po samostojnem pobegu 81 kilometrov pred ciljem zagotovila 32-letna Britanka Lizzie Deignan, članica ženske ekipe Trek-Segafredo, ki je bila prepričljivo boljša od svetovne podprvakinje, Nizozemke Marianne Vos in Italijanke Elise Longo Borghini. Edina slovenska predstavnica na štartu, Eugenia Bujak, je zasedla 43. mesto.