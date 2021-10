Z uspehi naših tekmovalcev doživlja kolesarstvo v Sloveniji pravo renesanso. Strokovnjak Martin Hvastija, za katerega velja, da je prava kolesarska enciklopedija, izpostavlja, da brez poguma in delovnih navad ne bi prišlo do takšnega razcveta kolesarstva. Ob tem pa upa, da imajo klubi pripravljeno orodje za nadaljnje delo z mladimi. Verjame, da ga imajo najboljši slovenski kolesarji za leto 2022.

Slovenija velja, brez kančka dvoma, za fenomen v svetu kolesarstva. Le trije veliki klubi v Sloveniji imajo tudi mlajši pogon. Adria Mobil in Gusto Santic (mlajše kategorije so pod imenom Pogi Team) sta na kontinentalni ravni ter KK Kranj. Imamo pa tudi najboljša kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ob njima pa skupino, ki zmaguje med elito − Mateja Mohoriča, Jana Tratnika, Jana Polanca, Luko Mezgeca …

Kolesarski strokovnjak Martin Hvastija je o tem fenomenu dejal: "Imamo veliko srečo. Srečo imajo pogumni, delovni. Ustvarili smo pogoje, okolje, v katerem se talenti lahko razvijejo. Govorim o bazi, klubih v Sloveniji. Upam, da bodo delali tako naprej, da bodo ohranili način dela in da imajo pripravljeno orodje za nadaljnje delo. Talenti so med množico. Ne moremo pričakovati, da so Rogliči in Pogačarji kar med njimi. Statistično gledano, kot sem zadnjič nekje zasledil, lahko prideta takšna talenta šele čez 512 let (smeh, op. a.)."

"Vsega ne moremo imeti"

Na eni strani imamo vrhunske kolesarje, na drugi pa klube, ki sicer živijo, a nimajo denarja v izobilju − tudi ne na račun uspehov slovenskih kolesarjev. Njihov "prihodek" so novi mladi kolesarji, ki se včlanijo v klube. Jasno pa je, da si ne moremo predstavljati kolesarstva pri nas brez članskih ekip, in to ne glede na dejstvo, da je vpis mladih kolesarjev v porastu.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Ne bi šlo brez mladinskih pogonov. Ni pogojev, da najdeš talente," pravi Hvastija, in o tem, ali slovensko okolje premore člansko ekipo, ki bi lahko konkurirala višje na mednarodni ravni, dodaja: "Vsega ne moremo imeti. Dirka Po Sloveniji je denimo prerasla okolje, a jo zelo potrebujemo. Brez vsega tega ni vrhunskih rezultatov. Moramo biti zadovoljni, da imamo nekaj od tega. Vsega v vseh kategorijah ne moremo imeti," izpostavlja Hvastija, ki bi rad videl več nekdanjih profesionalnih kolesarjev v klubskih ustrojih. "Moje mnenje je, da jih moramo povabiti k sodelovanju. Sistem favorizira tiste, ki so izobraženi, tudi s fakultete za šport. Država in mesta plačujejo samo šolane trenerje, a bi potrebovali tudi bivše profesionalne kolesarje z izkušnjami."

"Trasa Dirke po Franciji je poligon za Pogačarja in Rogliča"

Z uspehi slovenskih kolesarjev je zanimanje za ta šport skokovito naraslo. Na vprašanje o tem, ali opazi večjo zavzetost pri mlajših kolesarjih, ker so člani odprli pot k najboljšim dosežkom, pa odgovarja: "Pogi team je naredil velik korak. Na žalost je eden od centrov, kjer se je že prej dobro delalo. Drugače je v drugih koncih Slovenije. Dogaja se celo, da primorske otroke iz Lucije vozijo na trening v Tacen. Morali bi obuditi druge regije."

Tudi Tour de France 2022 bo osrednji cilj za Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Foto: Reuters

O slovenskih profesionalnih kolesarjih se bo zagotovo govorilo tudi v letu 2022. Največ pozornosti bosta razumljivo pritegnila Pogačar in Roglič. V ospredju bo njun dvoboj na sloviti dirki Tour de France. Pogačar bo naskakoval trojček zmag, medtem ko bo Roglič upal, da ne bo imel pretresov in bo lahko brez zdravstvenih težav prikolesaril do prvega naslova, ki mu še manjka.

"Trasa je zelo raznolika. Vanjo je zajeto prav vse. Le ekipne vožnje ni, preostalo je. Takšna je, da bo zmagal kolesar, ki je 'kompleten'. Kolesariti bodo morali tudi po kockah, kar pa ni nič nenavadnega. V preteklost so že večkrat, zato to ne bo novost. Sicer pa je trasa pravi poligon za Pogačarja in Rogliča. Ko pridejo klanci, bosta oba v igri. Rogliču vsaka trasa odgovarja, samo zdrav mora biti. Enako je pri Pogačarju," je zaključil nekdanji profesionalec, ki je prava kolesarska enciklopedija.